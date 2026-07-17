Повреждение снарядом, столкновения с военными и взятие на абордаж: за двое суток в водах Ближнего Востока произошли четыре инцидента

За последние двое суток британская организация UK Maritime Trade Operations (UKMTO) сообщила сразу о четырех инцидентах с торговыми судами в районе Ормузского пролива, Персидского и Аденского заливов. Среди них — попадание неизвестного снаряда в танкер, два столкновения судов с военными и проникновение посторонних на судно.

Первое предупреждение UKMTO опубликовала 15 июля в 10:30 UTC. Оно касается танкера, который в районе Аравийского залива неподалеку от иранского острова Харк, по формулировке организации, «столкнулся с действиями военных в районе продолжающейся военной активности». Что именно произошло, UKMTO не уточняет.

Следующее сообщение появилось 16 июля в 22:10 UTC. В нем говорится, что в 19 морских милях к востоку от Хасаба (Оман) неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер. Судно получило незначительные повреждения левого борта, однако экипаж не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло, и танкер продолжил путь в порт назначения.

Менее чем через два часа, в 23:40 UTC, UKMTO сообщила еще об одном инциденте. Примерно в 100 морских милях к востоку от Дукма (Оман) танкер вновь оказался вовлечен в инцидент с участием военных. Других подробностей организация не привела.

Последнее предупреждение было опубликовано 17 июля в 08:00 UTC. В нем сообщается, что в 65 морских милях к югу от Аль-Мукаллы (Йемен) неизвестные поднялись на борт торгового судна, следовавшего через Аденский залив. Инцидент расследуют военные власти.

Во всех четырех случаях UKMTO рекомендовала проходящим через регион судам соблюдать повышенную осторожность, следить за обстановкой и сообщать о любой подозрительной активности.

Инциденты произошли на фоне нового обострения вокруг Ормузского пролива. После непродолжительного перемирия президент США Дональд Трамп 13 июля объявил о возобновлении морской блокады Ирана, заявив, что ограничения распространяются на иранские суда и связанных с Ираном клиентов. Позднее он отказался от идеи взимать сбор за проход через пролив, однако напряженность в регионе продолжила расти.

15 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до прекращения американских ударов по Ирану. В тот же день Центральное командование ВС США (CENTCOM) обвинило Иран в атаках на семь коммерческих судов за последнюю неделю и сообщило о новых ударах по иранским ракетным, беспилотным и военно-морским объектам, заявив, что они были нанесены для снижения угрозы международному судоходству.

На фоне почти полной остановки движения через Ормузский пролив, через который обычно проходит около 20% мировых поставок нефти, цены на нефть марки Brent вновь начали расти. После объявления перемирия они снижались примерно до 70 долларов за баррель, однако после нового обострения превысили 87 долларов, а затем закрепились в районе 85 долларов за баррель. Одновременно, по данным Financial Times, значительная часть стратегических нефтяных резервов, высвобожденных Международным энергетическим агентством, уже израсходована, что ограничивает возможности быстро компенсировать перебои с поставками.