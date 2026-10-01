Российский удар по Институту ядерных исследований в Киеве, ВС РФ ведут фланговые охваты «окруженного» Доброполья. Что происходит на фронте

Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» сообщил, что за месяц мониторинга системной блокировки работы российских аэропортов не выявлено. Ограничения на полеты вводились только во время атак беспилотников в соответствующих регионах и носили локальный и кратковременный характер. В связи с этим проект закрыл сервис tablo.pp.ua, отслеживавший перебои в работе аэропортов.

Российские власти предложили предоставить налоговые льготы бизнесу, который строит укрепления и закупает оборудование для защиты от беспилотников. Однако воспользоваться ими можно будет только при безвозмездной передаче этих объектов и имущества Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МЧС или добровольческим формированиям. Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает освобождение таких вложений от НДС и их учет при расчете налога на прибыль.

Экспорт российского дизеля и газойлей через Чёрное море за неделю впервые упал до нуля, выяснил The Insider, изучив данные S&P Global Commodities at Sea. Неделей ранее из Новороссийска вывезли 66 тысяч тонн топлива, а в 2025 году средний недельный объем поставок составлял около 200 тысяч тонн. Общий морской экспорт дизеля и газойлей сократился почти вдвое — до 81 тысяч тонн: все поставки шли из Приморска в Марокко и Венесуэлу. Падение совпало с ростом военных рисков в Чёрном море и ограничениями на экспорт топлива после украинских ударов по НПЗ; экспорт сырой нефти при этом продолжает увеличиваться.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 29 сентября по 20:00 30 сентября стало известно как минимум о 14 погибших и 89 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

В 3-м армейском корпусе ВСУ показали более подробное видео с российскими военнопленными, захваченными в ходе операции «Вівальді». Российские военные утверждают, что вынуждены были сдаться в плен, поскольку остались без снабжения, и им приходилось пить свою мочу и есть вареную крапиву. The Insider напоминает, что к свидетельствам пленных с обеих сторон следует относиться осторожно, так как пленившая сторона может публиковать их избирательно, опуская неудобные для себя заявления.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что вверенные ему подразделения в сентябре нанесли ВС РФ подтвержденные потери в 13 358 человек убитыми и ранеными, что на 25,35% больше, чем в августе.

Вооружения и военная техника

Ресурс German Aid to Ukraine сообщает со ссылкой на информированный источник, что из Германии в Украину передан второй ЗРК IRIS-T за этот год и 11-й за всё время войны. По сведениям ресурса, поставка имела место несколько недель назад, и комплекс уже заступил на боевое дежурство, а до конца года планируется поставить еще один. Ресурс уточняет, что комплекс состоит из трех пусковых установок малой дальности IRIS-T SLS, двух ПУ средней дальности IRIS-T SLM, РЛС TRML-D, командного пункта и вспомогательных машин, а в будущем планируется расширить состав каждого комплекса еще на две пусковых.