Российский удар по Институту ядерных исследований в Киеве, ВС РФ ведут фланговые охваты «окруженного» Доброполья. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении украинские военные сообщают о применении танков при поддержке дронами с воздуха
- На лиманском направлении фиксируется продвижение украинских военных от Лимана в сторону реки Жеребец
- На покровском направлении подразделения ВС РФ ведут фланговые охваты уже «окруженного» Доброполья
- При налетах на Украину начали применять БПЛА со специальной кумулятивно-режущей боевой частью против высоковольтных опор
- Российский беспилотник попал по территории Института ядерных исследований в Киеве — реактор не пострадал
- В сентябре 2026 года Силы беспилотных систем ВСУ поставили рекорд по количеству атак на российские средства ПВО
- Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» не обнаружил признаков системной блокировки работы российских аэропортов
- Из Германии в Украину передан второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T за 2026 год и 11-й за всё время войны
Обстановка на фронте
На харьковском направлении украинские военные сообщают о применении танков при поддержке дронами с воздуха.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) о захвате сёл Нестерное и Рубленое на северо-востоке Харьковской области и Высокая Яруга к северу от Харькова. Согласно карте DeepState, Нестерное, Рубленое и Высокая Яруга остаются под контролем СОУ.
В 475-м ОШП CODE 9.2 опубликовали видео, как танки полка с внушительными «мангалами» в сопровождении дронов доезжают до села Ольховатка на северо-востоке Харьковщины, несмотря на атаки российских FPV-дронов, ведут огонь прямой наводкой по руинам зданий, где, видимо, укрываются российские военные, после чего успешно покидают поле боя.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку видео, однако не стал фиксировать продвижение украинских сил — по оценке авторов канала, танки действовали «в зоне контроля ВС РФ». Чуть позже тот же канал констатировал продвижение бойцов ВС РФ в Ольховатке, установив место съемки российского видео, на котором показаны трое военных и российский флаг. По сведениям российского военблогера Анатолия Радова, видео с танками СОУ в Ольховатке было снято три недели назад, а сейчас село частично подконтрольно ВС РФ, а частично находится в «серой зоне». На карте DeepState Ольховатка, напротив, разделена между «серой зоной» и зоной украинского контроля.
На лиманском направлении фиксируется продвижение украинских военных от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман) в сторону реки Жеребец.
«Сливочный каприз» утверждает, что украинские военные продвинулись от Лимана в сторону реки Жеребец на 2 км по геопривязке видео удара по украинской позиции в районе Ставков. DeepState относит место съемки видео к «серой зоне».
На покровском направлении подразделения ВС РФ ведут фланговые охваты уже «окруженного» Доброполья.
В DeepState констатировали, что ВС РФ продвинулись вблизи Белицкого и Шевченко к юго-востоку от Доброполья. Исследователь под ником Playfra сообщает, что российские войска продолжают закрепляться за первой линией украинских ИФС к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и задействуют для этого «огромное» количество ресурсов, что позволяет продолжать давление, невзирая на «катастрофические» потери. В то же время, как отмечает аналитик, укрепленные линии затрудняют переброску подкреплений на передовую, даже находясь в зоне российского контроля.
Анатолий Радов тем временем утверждает, что ВС РФ продвинулись в Анновке, примыкающей к Доброполью с северо-востока, тогда как DeepState фиксирует полный контроль СОУ над обоими населенными пунктами. Таким образом, по-прежнему ведутся попытки фланговых охватов Доброполья, уже объявленного Минобороны РФ «окруженным».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в течение дня 30 сентября, с 06:30 до 18:30, были запущены 285 беспилотников типа «Шахед» (174 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА других типов. 254 БПЛА — 89%, в том числе 146 реактивных, — были сбиты или подавлены. Кроме того, на «восточном направлении» были нанесены удары баллистической ракетой и несколькими барражирующими боеприпасами «Бандероль» / «Дань-Т»
- в ночь на 1 октября были запущены 107 беспилотников типа «Шахед» (63 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 87 БПЛА — 81% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 11 локациях
Пенсионерка погибла, еще три человека получили ранения в результате ударов по Херсонской области накануне, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.
Шесть человек получили ранения в Сумской области в результате применения авиабомб накануне. Зафиксированы попадания в трех местах в Ковпаковском районе Сум и на территории Песчанского старостинского округа, сообщил и.о. мэра Артём Кобзарь. В Роменском районе в Сумской области под удар попал торговый центр, возник пожар, обошлось без пострадавших.
Украинские власти заявляют, что накануне была зафиксирована самая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны с весны. Аварийные отключения были введены в Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Киев, по информации энергетической компании ДТЭК, после указания «Укренерго» возвращается к стабилизационным отключениям света по графику.
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что впервые на реактивном БПЛА был применен особый боезаряд кумулятивно-режущего специального назначения (КРСН), который создан для уничтожения высоковольтных опор. Боевая часть КРСН состоит из основного боеприпаса весом 40 кг и четырех модулей поражения. По мнению «Флеша», «в планах противника — атаковать важные высоковольтные линии электропередачи». Что касается так называемых «усов» на «Геранях», «Флеш» считает, что это обычный механический детонатор. Внутри него находятся металлические трубка и стержень, которые при контакте с целью замыкаются, и поступает команда на взрыв.
Накануне вечером в Киеве беспилотник попал по территории Института ядерных исследований, где расположен исследовательский реактор ВВР-М, сообщает Государственная инспекция по ядерной регуляции Украины. Никто не пострадал. Сам реактор и системы, важные для безопасности, не повреждены. Изменений радиационного фона не зафиксировано.
Ночью в Киеве после налета БПЛА загорелись склады в Оболонском районе. По информации ГСЧС, ранения получил один человек. В Соломенском районе начался пожар в помещении на первом этаже 16-этажного жилого дома, загорелись стоявшие рядом со зданием автомобили. В том же районе утром была атакована школа, на третьем этаже возник пожар, частично разрушена стена, повреждены окна и двери. Дети находились в укрытии.
Днем, по сообщению мэра Виталия Кличко, под удар двух БПЛА попал Южный мост в Киеве, который соединяет два берега Днепра. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено. Украинская служба «Радио Свобода» пишет, что пассажиры поезда метро услышали взрыв и увидели вспышку, после чего в вагоне появился дым, а из вентиляции посыпалась зола. По той же информации, люди не пострадали. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» предположил, что по мосту ударили «Герани» с КРСН, которые целились по его стальным тросам (вантам). Между тем удар пришелся не по самим вантам, а по их опоре, что не дало результата из-за ее прочности и небольшой боевой части дрона.
Беспилотники также атаковали Ровненскую область. Глава местной ОВА Александр Коваль рассказал об одной пострадавшей — женщину госпитализировали с ранениями, ее дом получил повреждения. В Одессе из-за атаки оказались повреждены два здания бизнес-центра, известно об одном пострадавшем.
В Минэнерго Украины утром заявили, что применение графиков отключения электроэнергии пока отменено. Вместе с тем часть потребителей в Кировоградской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях остались без электроэнергии в результате боевых действий и ударов по энергетической инфраструктуре.
Днем три человека получили ранения в результате удара по Павлограду в Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Все трое госпитализированы.
Минобороны РФ отчиталось об ударе по дата-центру HOSTING-UA в Одессе, через который, как утверждается, «осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ». В Киеве, согласно пресс-релизу, дроны атаковали склады «Рента Логистик», на которых, по версии Минобороны, «был оборудован цех по производству безэкипажных катеров».
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал обновленную инфографику по ударам «Шахедов», в том числе реактивных, а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» за сентябрь. Всего за месяц зафиксировано 6 300 пусков: 5 125 беспилотников были сбиты, 1 175 БПЛА достигли цели — эффективность работы ПВО составила 81%. Между тем среднее число запусков увеличилось до 210 в день, что на 35% больше, чем в августе. По подсчетам Telegram-канала Military Journal ✙, в сентябре было запущено 6 760 БПЛА и сбито 5 605 (83%).
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 30 сентября 123 беспилотников над Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской, Смоленской областями, Пермским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 1 октября были перехвачены 330 БПЛА над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
В городе Почеп в Брянской области беспилотники поразили 22 сентября две воинские части. Спутниковые снимки с последствиями ударов опубликовали в украинском Telegram-канале Exilenova+. Один БПЛА попал по зданию на территории в/ч 14370, где дислоцируется 1032-й отдельный батальон материального обеспечения. Еще один дрон попал по ангару на территории в/ч 23857 — месте дислокации 856-го гвардейского самоходного артиллерийского полка.
Пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила накануне о массовом применении украинских реактивных беспилотников при атаке на оккупированную часть Луганской области и в ходе налета вглубь России. По ее оценкам, такие дроны развивают скорость 600–800 км/ч, что затрудняет их перехват мобильными огневыми группами.
Силы обороны поразили российское судно в Чёрном море, место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области (очевидно, «Цимбулова») и некий «нефтяной объект» в Самарской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Также украинские военные нанесли удар по складу обеспечения российской армии в Брянской области. В Генштабе ВСУ отчитались о ночных ударах по пункту запуска БПЛА в Донецке, складу вооружения в Верхнекаменке в Луганской области и об уничтожении складов хранения БПЛА подразделения «Рубикон» в районе Волновахи в Донецкой области 23 сентября 2026 года.
Беспилотники ночью атаковали аннексированный Крым. Предприятие «Крымэнерго» сообщило, что атаке подверглись энергообъекты, часть населенных пунктов обесточена. Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей сообщал об ударе по крупной электроподстанции в поселке Нижнегорский. Электричества, по сведениям канала, нет в Армянске, поселке Черноморское, ряде сел Первомайского района, в Красногвардейском и Красноперекопском районах. Пожар был замечен на базе отдыха «Острава» в селе Стрелковое на Арабатской Стрелке, где, вероятно дислоцируются российские военные.
OSINT-исследователь под ником Kyle Glen составил помесячный график ударов Сил беспилотных систем ВСУ по российским зенитным средствам. Исходя из него, сентябрь стал рекордным месяцем по количеству ударов по российской ПВО, рост составил 47% относительно августа.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» сообщил, что за месяц мониторинга системной блокировки работы российских аэропортов не выявлено. Ограничения на полеты вводились только во время атак беспилотников в соответствующих регионах и носили локальный и кратковременный характер. В связи с этим проект закрыл сервис tablo.pp.ua, отслеживавший перебои в работе аэропортов.
Российские власти предложили предоставить налоговые льготы бизнесу, который строит укрепления и закупает оборудование для защиты от беспилотников. Однако воспользоваться ими можно будет только при безвозмездной передаче этих объектов и имущества Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МЧС или добровольческим формированиям. Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает освобождение таких вложений от НДС и их учет при расчете налога на прибыль.
Экспорт российского дизеля и газойлей через Чёрное море за неделю впервые упал до нуля, выяснил The Insider, изучив данные S&P Global Commodities at Sea. Неделей ранее из Новороссийска вывезли 66 тысяч тонн топлива, а в 2025 году средний недельный объем поставок составлял около 200 тысяч тонн. Общий морской экспорт дизеля и газойлей сократился почти вдвое — до 81 тысяч тонн: все поставки шли из Приморска в Марокко и Венесуэлу. Падение совпало с ростом военных рисков в Чёрном море и ограничениями на экспорт топлива после украинских ударов по НПЗ; экспорт сырой нефти при этом продолжает увеличиваться.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 29 сентября по 20:00 30 сентября стало известно как минимум о 14 погибших и 89 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В 3-м армейском корпусе ВСУ показали более подробное видео с российскими военнопленными, захваченными в ходе операции «Вівальді». Российские военные утверждают, что вынуждены были сдаться в плен, поскольку остались без снабжения, и им приходилось пить свою мочу и есть вареную крапиву. The Insider напоминает, что к свидетельствам пленных с обеих сторон следует относиться осторожно, так как пленившая сторона может публиковать их избирательно, опуская неудобные для себя заявления.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что вверенные ему подразделения в сентябре нанесли ВС РФ подтвержденные потери в 13 358 человек убитыми и ранеными, что на 25,35% больше, чем в августе.
Вооружения и военная техника
Ресурс German Aid to Ukraine сообщает со ссылкой на информированный источник, что из Германии в Украину передан второй ЗРК IRIS-T за этот год и 11-й за всё время войны. По сведениям ресурса, поставка имела место несколько недель назад, и комплекс уже заступил на боевое дежурство, а до конца года планируется поставить еще один. Ресурс уточняет, что комплекс состоит из трех пусковых установок малой дальности IRIS-T SLS, двух ПУ средней дальности IRIS-T SLM, РЛС TRML-D, командного пункта и вспомогательных машин, а в будущем планируется расширить состав каждого комплекса еще на две пусковых.
Украинская компания SkyFall презентовала новый ударный дрон Thor Hammer с дальностью от 350 км до 600 км и массой боевой части 40–50 кг. Как сообщается, дрон оснащен системами искусственного интеллекта и машинного зрения и уже используется на фронте.
О главных событиях войны 30 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Российский «нейроконтроль» в районе Лимана, объявлено начало кампании ударов по объектам энергетики в Украине. Что происходит на фронте
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