Российский «нейроконтроль» в районе Лимана, объявлено начало кампании ударов по объектам энергетики в Украине. Что происходит на фронте

На пророссийском ресурсе LostArmour отказались признавать это или другие недавние российские видео с лиманского направления как основание для «закрасов». По мнению «Рыбаря», видео, которые публикуются с этого направления как доказательство присутствия ВС РФ, создаются в том числе с помощью ИИ (вероятно, имеются в виду, например, кадры из Новомихайловки, где в руках российского военнослужащего внезапно возникает флаг), а сами подобные попытки «нейроконтроля» — это пример того, как «не надо вести антикризисную работу».

На южно-донецком направлении заявляется о выходе украинских войск на рубежи примерно в 10 км от Великой Новосёлки.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского обстрела украинской позиции на окраине Шевченко в Донецкой области и сделал вывод, что украинские военные «просочились» в российский тыл на 6 км от ЛБС. Шевченко находится на расстоянии примерно в 10 км от Великой Новосёлки. По версии DeepState, Шевченко контролируется ВС РФ и находится в 4,5 км от зоны украинского контроля, однако в проекте регулярно задерживают публикацию продвижений СОУ из соображений оперативной секретности.

На запорожском направлении российские военные сообщают о глубоком фланговом охвате Орехова.

Минобороны РФ заявило о захвате Егоровки к северо-востоку от Орехова в Запорожской области, то есть о глубоком фланговом охвате города с севера. «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского видео с «флаговтыком» в Егоровке. Согласно DeepState, Егоровка контролируется Украиной и отстоит на 9 км от зоны российского контроля.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

в течение дня 29 сентября, с 06:30 до 18:30, были запущены 112 беспилотников типа «Шахед» (29 из них — реактивные), «Гербера», барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и БПЛА других типов. 95 БПЛА — 85%, в том числе 18 реактивных, — были сбиты или подавлены

(29 из них — реактивные), «Гербера», барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и других типов. 95 БПЛА — 85%, в том числе 18 реактивных, — были сбиты или подавлены в ночь на 30 сентября были запущены ракеты «Циркон» / «Оникс», баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 и 188 беспилотников типа «Шахед» (86 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Основной удар пришелся на Киевскую область. Пять ракет и 155 БПЛА — 82% от общего числа беспилотников — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях

Пророссийские Telegram-каналы сообщают, что накануне при налете БПЛА на железнодорожную станцию Сарны в Ровенской области был уничтожен снегоочиститель СДПМ / СДП-М2, стоявший в сцепке со снегоуборочной машиной СМ-7Н.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что накануне вечером КАБ атаковали школу во время учебного процесса: «Около 70 детей и работников заведения находились в укрытии. Именно это уберегло их. Здание школы сильно повреждено». Еще два удара пришлись по частным жилым домам в разных частях города. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших. Одна бомба попала по территории Центрального городского кладбища. Повреждены могилы и памятники, выбиты окна в храме.

По меньшей мере 10 кошек и три собаки погибли из-за удара по приюту под Одессой накануне. Об этом рассказала руководительница приюта «Люблячі серця» Ольга Шилимина. По ее словам, удар пришелся непосредственно по одному из помещений, где содержались кошки. Огонь охватил более 400 кв. м территории.