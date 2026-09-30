Российский «нейроконтроль» в районе Лимана, объявлено начало кампании ударов по объектам энергетики в Украине. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении Z-каналы критикуют российские попытки заявить «нейроконтроль» над занятыми ВСУ районами
- На южно-донецком направлении заявляется о выходе украинских войск на рубежи примерно в 10 км от Великой Новосёлки
- На запорожском направлении российские военные сообщают о глубоком фланговом охвате Орехова
- В результате «прилета» по приюту для животных под Одессой погибли по меньшей мере 10 кошек и три собаки
- Премьер-министр Украины Сергей Корецкий констатировал начало российской кампании ударов по объектам энергетики
- Воздушные тревоги обходятся Украине примерно в $45 млн за каждый час остановки бизнеса
- Украинская атака на автомобильный пункт пропуска «Красный Камень» на границе России и Беларуси
- The Wall Street Journal — большая часть украинских F-16 находится в нелетном состоянии из-за задержек с обслуживанием в Бельгии
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в северной части Сумской области.
Минобороны РФ заявило о захвате Толстодубова в северной части Сумской области. На карте DeepState этот населенный пункт остается под контролем СОУ.
На харьковском направлении сообщается о захвате ВС РФ очередного населенного пункта в приграничной полосе Харьковской области.
Минобороны РФ также заявило об оккупации Шабельного в приграничной полосе на северо-востоке Харьковской области. По информации DeepState, это село остается под украинским контролем.
На лиманском направлении Z-каналы критикуют российские попытки заявить «нейроконтроль» над занятыми ВСУ районами.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» обратил внимание на видео, опубликованное в качестве доказательства, что ВС РФ сохраняют контроль над Новым на российском плацдарме к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман). В канале отметили, что на видео попала целая сотовая вышка, которая уже повалена на видео 3-го армейского корпуса ВСУ, на котором показан штурм Нового с применением дистанционно управляемого БТР-60.
На пророссийском ресурсе LostArmour отказались признавать это или другие недавние российские видео с лиманского направления как основание для «закрасов». По мнению «Рыбаря», видео, которые публикуются с этого направления как доказательство присутствия ВС РФ, создаются в том числе с помощью ИИ (вероятно, имеются в виду, например, кадры из Новомихайловки, где в руках российского военнослужащего внезапно возникает флаг), а сами подобные попытки «нейроконтроля» — это пример того, как «не надо вести антикризисную работу».
На южно-донецком направлении заявляется о выходе украинских войск на рубежи примерно в 10 км от Великой Новосёлки.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского обстрела украинской позиции на окраине Шевченко в Донецкой области и сделал вывод, что украинские военные «просочились» в российский тыл на 6 км от ЛБС. Шевченко находится на расстоянии примерно в 10 км от Великой Новосёлки. По версии DeepState, Шевченко контролируется ВС РФ и находится в 4,5 км от зоны украинского контроля, однако в проекте регулярно задерживают публикацию продвижений СОУ из соображений оперативной секретности.
На запорожском направлении российские военные сообщают о глубоком фланговом охвате Орехова.
Минобороны РФ заявило о захвате Егоровки к северо-востоку от Орехова в Запорожской области, то есть о глубоком фланговом охвате города с севера. «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского видео с «флаговтыком» в Егоровке. Согласно DeepState, Егоровка контролируется Украиной и отстоит на 9 км от зоны российского контроля.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в течение дня 29 сентября, с 06:30 до 18:30, были запущены 112 беспилотников типа «Шахед» (29 из них — реактивные), «Гербера», барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и БПЛА других типов. 95 БПЛА — 85%, в том числе 18 реактивных, — были сбиты или подавлены
- в ночь на 30 сентября были запущены ракеты «Циркон» / «Оникс», баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 и 188 беспилотников типа «Шахед» (86 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Основной удар пришелся на Киевскую область. Пять ракет и 155 БПЛА — 82% от общего числа беспилотников — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях
Пророссийские Telegram-каналы сообщают, что накануне при налете БПЛА на железнодорожную станцию Сарны в Ровенской области был уничтожен снегоочиститель СДПМ / СДП-М2, стоявший в сцепке со снегоуборочной машиной СМ-7Н.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что накануне вечером КАБ атаковали школу во время учебного процесса: «Около 70 детей и работников заведения находились в укрытии. Именно это уберегло их. Здание школы сильно повреждено». Еще два удара пришлись по частным жилым домам в разных частях города. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух погибших. Одна бомба попала по территории Центрального городского кладбища. Повреждены могилы и памятники, выбиты окна в храме.
По меньшей мере 10 кошек и три собаки погибли из-за удара по приюту под Одессой накануне. Об этом рассказала руководительница приюта «Люблячі серця» Ольга Шилимина. По ее словам, удар пришелся непосредственно по одному из помещений, где содержались кошки. Огонь охватил более 400 кв. м территории.
Канал «Осведомитель» приводит (1, 2, 3) украинские кадры обломков баллистических ракет 9М723-Ф3 с повышенной дальностью 550 км для ОТРК «Искандер», перехваченных над Киевом в ночь на 29 сентября.
Четыре человека погибли в результате ударов по Киеву и Киевской области. Как сообщают местные власти, три человека погибли в столице, еще семь человек пострадали. Пожары и разрушения зафиксированы в Святошинском, Подольском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах Киева. В Киевской области, по информации ГСЧС, погиб ребенок 2012 года рождения — его достали из-под завалов в Вышгороде, но спасти не смогли. Еще три человека, в том числе один несовершеннолетний, ранены. По информации главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, среди взрослых пострадавших мужчина с ранением головы, а также женщина с травмами ноги. Местные каналы сообщают, что в Иванковичах был атакован магазин «Фора», в ГСЧС рассказали об одном пострадавшем. Еще четыре человека пострадали в Броварском районе области.
В Минобороны РФ отчитались об ударах по центру обработки данных «Де Ново» в Киеве, электроподстанции Киевская в Наливайковке, Киевской ГЭС в Вышгороде, Трипольской ТЭС и парку хранения энергии в Гореничах в Киевской области. Пророссийские каналы, ссылаясь на спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS, утверждают, что под удар также попала ТЭЦ-5 в Киеве. В «Центренерго» сообщили, что на Трипольской ТЭС повреждено генерирующее оборудование. В Одесской области, по информации военного ведомства, поражены производственно-промышленный комплекс в порту Измаил и сухогруз.
«Осведомитель» приводит украинское видео удара БПЛА, как заявляется, по ЛЭП возле киевской ТЭЦ-5 и предполагает, что судя по небольшому взрыву, удар был нанесен FPV-дроном, доставленным в Киев на дроне-матке.
Из-за атак Киев заволокло смогом. В ГСЧС жителей города призвали закрыть окна, а также включать противотуманные фары в автомобилях.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий констатировал, что российская сторона перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. По информации «Укренерго», в результате ударов по энергетической инфраструктуре зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской областях и в Киеве.
Утром беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы, после чего упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры. Об этом сообщает полиция Молдовы. Обошлось без пострадавших.
В Киеве с июля резко выросла продолжительность воздушных тревог: в среднем с 1,6 часа в сутки в июле до 3,3 часа в августе и 7,5 часа в сентябре. В конце сентября город нередко находился в тревоге по 9–16 часов в день, а максимум приблизился к 19 часам, подсчитал украинский Telegram-канал In Factum.
Воздушные тревоги обходятся Украине примерно в $45 млн за каждый час остановки бизнеса, рассказал The Guardian министр экономики Александр Кравченко. Российские удары по промышленности, складам, логистике и дата-центрам вынуждают работников до 10 часов в день проводить в укрытиях. Ущерб основным фондам от российских атак с начала года оценивается в $10 млрд. Украинские власти обсуждают возможность разрешить большему числу частных компаний закупать средства ПВО, хотя Кравченко признал, что полностью защититься от ракет и беспилотников невозможно. Дефицит бюджета на этот год сокращен с $27 млрд до $20 млрд, а потребности во внешнем финансировании на 2027 год составляют $52,6 млрд, из которых обеспечено около $20 млрд.
Дональд Трамп в частных беседах сомневается, что Путин согласится на энергетическое перемирие с Украиной до зимы, сообщили Kyiv Independent источники, знакомые с ситуацией. В то же время, по их словам, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после поездки в Россию сочли такую договоренность возможной, а в Киеве получили от российской стороны некие «сигналы» готовности ее обсудить. Энергетическое перемирие и возможное восстановление зернового коридора в Чёрном море могут обсудить на трехсторонней встрече Украины, США и России в ОАЭ уже на следующей неделе.
Издание «РБК-Україна» публикует видео поражения российского реактивного дрона «Герань-5» дроном-перехватчиком P1-SUN JetKiller.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 29 сентября 21 беспилотника над Белгородской и Курской областями, а также акваторией Чёрного моря. В ночь на 30 сентября были перехвачены 384 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымским полуостровом, Татарстаном, Пермским краем и акваторией Чёрного моря.
В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Красный Камень» на границе России и Беларуси, сообщил украинский Telegram-канал Supernova+. Опубликованные кадры свидетельствуют о значительных повреждениях инфраструктуры МАПП в результате пожара. Сообщается, что после атаки пункт пропуска приостановил работу.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 30 сентября. В проекте констатируют, что часть беспилотников летела на расстояние 2 тысячи км от границы с Украиной, но ударов по объектам зафиксировано не было.
Десять человек пострадали при ночной атаке на оккупированную часть Херсонской области, заявил «губернатор» Владимир Сальдо. По его словам, зафиксированы повреждения гражданских объектов.
Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает, что на Арабатской стрелке в селе Геническая Горка зафиксированы множественные пожары в коттеджных поселках. По сведениям канала, там проживают российские военные. Канал Supernova+ также пишет, что под удар попал пункт постоянной дислокации российских войск.
Генштаб ВСУ заявил, что в результате ночной атаки был поражен склад беспилотников в Гранитном в Донецкой области, командно-наблюдательный пункт российских войск в Лисичанске и их ремонтная база в Старобельске в Луганской области.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 28 сентября по 20:00 29 сентября стало известно как минимум о семи погибших и 44 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский сообщил, что Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года. Как напоминает украинский блогер Роман Шрайк, Бельгия до сих пор не передала Украине ни одного F-16 из обещанных 53 единиц, так как США задерживают поставки F-35, на которые планируется заменить бельгийские F-16.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о встрече командующего генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко с представителями производителя F-16 Lockheed Martin. По сообщению ведомства, стороны обсудили дальнейшее развитие украинского парка этих самолетов, в частности, переход на более современные модификации. Также сообщается, что за время эксплуатации F-16 украинские пилоты сбили 666 крылатых ракет и 2 500 БПЛА различных типов, а также нанесли 650 ударов по наземным целям.
Тем временем The Wall Street Journal сообщает, что большая часть парка украинских F-16 находится в нелетном состоянии из-за задержек с обслуживанием в Бельгии, которое длится до 40 недель вместо 2–6 недель.
США ввели санкции против предприятий, участвующих в поставках вооружений для Вооруженных сил Ирана, в том числе поставщиков комплектующих для компании HESA, которая занимается производством БПЛА семейств «Шахед» и «Абабиль». Сама HESA находится под западными санкциями с 2023 года.
В Минобороны Украины рассказали, что в 93-й ОМБр впервые применили НРК-амфибию, который за несколько секунд может перейти в плавучее положение. Как сообщается, наземный дрон доставил груз, преодолев более 40 км по суше и воде.
О главных событиях войны 29 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные «зачищают посадки» севернее Купянска, в Амурской области разбился стратегический Ту-95МС. Что происходит на фронте
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