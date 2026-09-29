Украинские военные «зачищают посадки» севернее Купянска, в Амурской области разбился стратегический Ту-95МС. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении украинские военные «зачищают посадки» на правом берегу Оскола к северу от Купянска
- На лиманском направлении сообщается о попытках украинских войск форсировать реку Жеребец севернее Лимана
- На славянском направлении замедляются темпы наступления ВС РФ на Славянск и Краматорск
- На запорожском направлении сохраняется патовая ситуация для противоборствующих сторон в районе Орехова и Новоданиловки
- За неделю в Киеве поражены семь объектов телекоммуникационной инфраструктуры и центров обработки данных
- The Insider — власти Камчатского края в 7 тысячах км от Украины начали готовиться к отражению беспилотной угрозы
- В Амурской области разбился стратегический Ту-95МС — это первая небоевая потеря самолета этого типа за время войны
- Минобороны Украины заключило контракты с компанией Fire Point на поставку свыше 40 тысяч БПЛА типа FP-1 / FP-2
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате приграничного села на северо-востоке Харьковской области.
В Минобороны РФ заявили захват приграничного села Крейдянка на северо-востоке Харьковской области. На карте DeepState село остается под контролем СОУ.
На купянском направлении украинские военные «зачищают посадки» на правом берегу Оскола к северу от Купянска.
В DeepState зафиксировали, что СОУ расширили зону контроля в районе Калинова к северу от Купянска и к западу от реки Оскол. Украинский OSINT-ресурс In Factum отмечает, что бойцы 23-го ОШП «Р.У.Г.» 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія» отчитались за месяц о «зачистке» шести посадок в этом районе.
На лиманском направлении сообщается о попытках украинских войск форсировать реку Жеребец севернее Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
«Военкор» Юрий Котенок выделяет причины успехов СОУ на направлении: по его мнению, это лживые российские доклады и «флаговтыки», «элитный» статус 3-й ОШБр и стремление беречь личный состав, применение начиненных взрывчаткой БТР-камикадзе и десантируемых НРК с пулеметами, плохая подготовка российских бойцов и общая неподготовленность позиций к обороне. Кроме того, «военкор» отмечает, что российская артиллерия и авиация не наносит ударов по территории «закрасов», а также указывает, что украинские операторы БПЛА уже атакуют с северного фланга логистику подразделений ВС РФ, наступающих на Славянск.
Тем временем, по информации «Рыбаря», СОУ пытаются форсировать реку Жеребец и вытеснить противника с позиций к западу от нее, а южнее ВС РФ с трудом удерживают подступы к Лиману. Авторы канала констатируют ухудшение обстановки на направлении, хотя и видят некие неназванные признаки стабилизации ситуации.
На славянском направлении замедляются темпы наступления ВС РФ на Славянск и Краматорск.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что ВС РФ не прекращают попытки продвинуться на Славянск и Краматорск, в частности в Николаевку и по направлению к Славянской ТЭС. В то же время, по сведениям обозревателя, украинские военные не только противостоят «просачиваниям», но и контратакуют по направлениям на Рай-Александровку, Малиновку и Тихоновку, что не приводит к продвижениям, однако замедляет уже российские темпы наступления. Он предполагает, что в случае успешного продвижения СОУ к востоку от Лимана российская 3-я армия, которая наступает на Славянск и Краматорск, будет вынуждена повернуть часть своих сил фронтом на север, чтобы отражать украинские атаки через Северский Донец.
На покровском направлении Минобороны РФ заявляет глубокое вклинение к северу от Доброполья.
В Минобороны РФ заявили захват Весёлого Поля к северу от Доброполья. На карте DeepState населенный пункт отстоит от зоны российского контроля более чем на 13 км. В то же время в украинском проекте фиксируют, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Шевченко и Василевки к югу от города, а окраина села Доброполье оказалась в «серой зоне». Российский военблогер Анатолий Радов тем временем сообщает об отражении украинских контратак на Петровку, Торецкое и Новониколаевку к северо-востоку от Добропольского выступа. Согласно сведениям DeepState, все эти населенные пункты находятся под контролем СОУ.
На запорожском направлении сохраняется патовая ситуация для противоборствующих сторон в районе Орехова и Новоданиловки.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что в районе Орехова и Новоданиловки сохраняется патовая ситуация, при которой украинские бойцы уничтожают российских военных с той же скоростью, с какой они «просачиваются», и указывает на карте направления «просачиваний» и «зачисток».
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за прошедшую неделю с 21 по 27 сентября площадь оккупированной территории на карте DeepState увеличилась на 23 кв. км, тогда как за неделю до этого — уменьшилась на 23 кв. км. Тот же ресурс подсчитал, что количество боестолкновений на фронте, зафиксированных в сводках Генштаба ВСУ, уменьшилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 91 в день.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый начал проверку офицеров Генштаба, чтобы выявить и уволить или отправить на фронт тех, кто не имел с 2022 года опыта командования в боевых условиях, а на их место взять офицеров с боевым опытом, сообщил изданию «Українська Правда» собеседник в Генштабе. По информации источника издания, это решение встретило определенное сопротивление среди офицеров, которые пытаются избежать перевода.
Владимир Путин в четвертый раз за год увеличил штатную численность ВС РФ, на сей раз на 15 500 военнослужащих. Военный эксперт Павел Лузин назвал это расширение «бумажным» и объяснил, что речь идет о должностях и финансировании на далекую перспективу, а не о фактическом росте численности ВС РФ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в течение дня 28 сентября, с 06:30 до 18:30, были запущены 124 беспилотника типа «Шахед» (86 из них — реактивные), «Гербера», барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и БПЛА других типов. 86 БПЛА — 69%, в том числе 49 реактивных, — были сбиты или подавлены. Основной удар пришелся на Киевскую область. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 26 локациях
- в ночь на 29 сентября были запущены одна ракета «Циркон» / «Оникс», две баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 и 152 беспилотника типа «Шахед» (82 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Все три ракеты и 106 БПЛА — 70% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 24 локациях, а также падение обломков в 16 локациях
Число пострадавших после удара накануне по жилому дому в Салтовском районе Харькова увеличилось до 43 человек, среди них 11 детей, сообщили в ГСЧС.
До 26 человек увеличилось число пострадавших в результате атак на Киев накануне, сообщил мэр Виталий Кличко. Восемь из них госпитализированы.
Ночью Киев и Киевская область вновь подверглись атаке. Экстренные службы эвакуировали двух пострадавших из загоревшегося частного дома в Бучанском районе. Также загорелись несколько зданий в правобережной части Киева. Мэрия сообщила о пожаре в корпусе образовательного учреждения и «падении обломков ракеты» во дворе в Соломенском районе. В Голосеевском районе из-за попадания в шестиэтажку пострадал один человек. Владимир Зеленский впоследствии уточнил, что в Киеве повреждены депо станции Киев-Пассажирский, дата- и бизнес-центры, жилые дома. В Минобороны РФ заявили, что в Киеве под удар попали локомотивное депо, «где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5», а также центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый», а в Киевской области — складской терминал «Белогородка».
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» приводит подсчеты, согласно которым за последнюю неделю в Киеве попали под удар семь объектов телекоммуникационной инфраструктуры и центров обработки данных.
В Одесской области один из ударов пришелся по приюту для собак. Как сообщили в ГСЧС, в результате атак по региону пострадали восемь человек, были также повреждены жилые дома, производственное предприятие, складские помещения, гимназия, общежитие, легковой и грузовые автомобили. Владимир Зеленский добавил, что повреждения получили два иностранных судна. В Минобороны РФ заявили, что в Одесской области были поражены электроподстанция «Усатово», цех производства БПЛА в Великодолинском, объекты портовой инфраструктуры и сухогруз.
За прошедшие сутки, по информации властей Сумской области, регион обстреливался не менее 60 раз, были атакованы 24 населенных пункта, ранения получили по меньшей мере четыре человека.
В Винницкой области удар пришелся по железнодорожной инфраструктуре, рассказали в Винницкой ОВА. Кроме того, из-за атаки без электроснабжения остались около 15 тысяч потребителей.
Накануне вечером реактивный беспилотник «Герань-5» упал в нескольких сотнях метров от пункта пропуска «Ягодин» на польско-украинской границе. Об этом сообщил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский. Глава Волынской ОВА Роман Романюк написал, что здание КПП повреждено взрывной волной. Обошлось без пострадавших. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что дрон упал примерно в 2 км от пункта пропуска и нарушения польского воздушного пространства не зафиксировано. Опубликовано видео падения беспилотника в лесу рядом с людьми и приграничной инфраструктурой.
На вооружение 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка поступили новые дроны, способные догонять и сбивать БПЛА «Герань-5». Об этом сообщили в фонде Сергея Притулы и показали видео уничтожения реактивной «Герани» в Черниговской области на скорости 425 км/ч и высоте более 3 км.
Российские власти вновь отвергли предложение Украины о прекращении огня по линии фронта, а украинские военные, энергетики и жители городов готовятся к новой кампании ударов по инфраструктуре этой зимой. Как они выстраивают ПВО, восстанавливают энергосистему и запасаются автономными источниками энергии, читайте в материале The Insider.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 28 сентября 14 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 29 сентября были перехвачены 129 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Власти Брянской области сообщили об очередной атаке на железную дорогу в регионе. На перегоне Тросна — Ржаница во время следования поезда Смоленск — Брянск ночью были повреждены пути, написал врио губернатора Егор Ковальчук. Движение поездов на этом направлении временно остановлено. В письме, опубликованном «военкором» Юрием Котенком, житель Брянской области утверждает, что с 25 сентября приграничные районы и трасса до Брянска стали «киллзоной» из-за атак FPV-дронов. По его словам, беспилотники стали появляться в районах Новозыбкова и Клинцов, а удары по железнодорожной инфраструктуре усилили тревогу местных жителей.
Подконтрольные России власти аннексированного Крыма выделили 825 тысяч рублей на компенсации жителям Феодосии, утратившим имущество 28 и 30 мая во время «техногенных чрезвычайных ситуаций», выяснил The Insider. В постановлении причиной ущерба назван «взрыв взрывоопасного предмета», хотя эти даты совпадают с украинскими ударами по российской РЛС СТ-68 и нефтяному терминалу в городе. Еще 1,86 млн рублей власти выделили на ремонт подъезда дома в Керчи, поврежденного при «техногенной ЧС». В постановлении не упоминается атака беспилотников, однако местные СМИ ранее сообщали, что 7 августа дрон упал на дом на улице Гагарина, 32 после работы российской ПВО.
Камчатка начала готовиться к атакам БПЛА — регион находится примерно в семи тысячах километров от Украины. Администрации губернатора Владимира Солодова поручили обеспечивать работу регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра, который координирует реагирование на угрозы атак беспилотников. Соответствующее постановление правительства Камчатского края от 24 сентября обнаружил The Insider. За неделю до этого Солодов ездил в Тульскую область изучать защиту гражданских объектов от дронов. После поездки власти объявили, что Камчатка закупит радиолокационное оборудование для защиты объектов энергетики и топливного комплекса.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 27 сентября по 20:00 28 сентября стало известно как минимум о девяти погибших и 178 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Минобороны РФ сообщило о крушении в Амурской области стратегического бомбардировщика Ту-95. Заявляется, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, шесть членов экипажа погибли, еще один доставлен в медицинское учреждение. По предварительной версии, причиной стала техническая неисправность. В таком случае это первая известная небоевая потеря Ту-95 за время полномасштабной войны с Украиной.
Как пишут авторы известного российского Telegram-канала «Воевода Вещает», разбился самолет модификации Ту-95МС, при взлете у него отказали три из четырех двигателей. Со своей стороны напомним, что в сентябре 2025 года, разбирая итоги украинской операции «Паутина» против стратегической авиации на авиабазах в России, The Insider прогнозировал ускоренное исчерпание летного ресурса оставшихся в строю бортов Ту-95МС из-за их переброски на Дальний Восток, в частности, на авиабазу Украинка в Амурской области, при сохранении рубежей пусков ракет воздушного базирования в европейской части страны.
Вооружения и военная техника
Минобороны Украины заключило с Fire Point в 2025–2026 годах контракты на поставку беспилотных систем на 107,4 млрд гривен, или около $2,4 млрд, следует из опубликованных данных. Украинский Telegram-канал Military Journal оценил, что при средней стоимости FP-1 / FP-2 около $55 тысяч эти контракты предполагают поставку примерно 43,5 тысячи БПЛА за два года, из них 31–32 тысячи — в 2026 году. Это приблизительный расчет: количество изделий в контрактах не раскрывается, а часть их стоимости могла прийтись на крылатые ракеты FP-5 «Фламінго». Между тем, по оценке канала, их доля в сумме контрактов невелика и существенно на итог не влияет.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», поднимает проблему недостаточного обеспечения СОУ бронированными боевыми машинами (вероятно, имеются в виду скорее бронеавтомобили, чем ББМ в классическом понимании). По его сведениям, сейчас это единственный относительно безопасный способ подвоза солдат и бойцов на передовую, однако недостаток таких машин и запчастей к ним вынуждает использовать для этих задач небронированные пикапы, крайне уязвимые для FPV-дронов. В то же время автор канала отмечает, что ВС РФ вообще не используют бронетехнику в этих целях.
О главных событиях войны 28 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные на подступах к реке Жеребец севернее Лимана, удар по зданию Национальной академии наук в Киеве. Что происходит на фронте
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