Украинские военные «зачищают посадки» севернее Купянска, в Амурской области разбился стратегический Ту-95МС. Что происходит на фронте

Тем временем, по информации «Рыбаря», СОУ пытаются форсировать реку Жеребец и вытеснить противника с позиций к западу от нее, а южнее ВС РФ с трудом удерживают подступы к Лиману. Авторы канала констатируют ухудшение обстановки на направлении, хотя и видят некие неназванные признаки стабилизации ситуации.

На славянском направлении замедляются темпы наступления ВС РФ на Славянск и Краматорск.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что ВС РФ не прекращают попытки продвинуться на Славянск и Краматорск, в частности в Николаевку и по направлению к Славянской ТЭС. В то же время, по сведениям обозревателя, украинские военные не только противостоят «просачиваниям», но и контратакуют по направлениям на Рай-Александровку, Малиновку и Тихоновку, что не приводит к продвижениям, однако замедляет уже российские темпы наступления. Он предполагает, что в случае успешного продвижения СОУ к востоку от Лимана российская 3-я армия, которая наступает на Славянск и Краматорск, будет вынуждена повернуть часть своих сил фронтом на север, чтобы отражать украинские атаки через Северский Донец.

На покровском направлении Минобороны РФ заявляет глубокое вклинение к северу от Доброполья.

В Минобороны РФ заявили захват Весёлого Поля к северу от Доброполья. На карте DeepState населенный пункт отстоит от зоны российского контроля более чем на 13 км. В то же время в украинском проекте фиксируют, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Шевченко и Василевки к югу от города, а окраина села Доброполье оказалась в «серой зоне». Российский военблогер Анатолий Радов тем временем сообщает об отражении украинских контратак на Петровку, Торецкое и Новониколаевку к северо-востоку от Добропольского выступа. Согласно сведениям DeepState, все эти населенные пункты находятся под контролем СОУ.

На запорожском направлении сохраняется патовая ситуация для противоборствующих сторон в районе Орехова и Новоданиловки.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что в районе Орехова и Новоданиловки сохраняется патовая ситуация, при которой украинские бойцы уничтожают российских военных с той же скоростью, с какой они «просачиваются», и указывает на карте направления «просачиваний» и «зачисток».

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за прошедшую неделю с 21 по 27 сентября площадь оккупированной территории на карте DeepState увеличилась на 23 кв. км, тогда как за неделю до этого — уменьшилась на 23 кв. км. Тот же ресурс подсчитал, что количество боестолкновений на фронте, зафиксированных в сводках Генштаба ВСУ, уменьшилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 91 в день.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый начал проверку офицеров Генштаба, чтобы выявить и уволить или отправить на фронт тех, кто не имел с 2022 года опыта командования в боевых условиях, а на их место взять офицеров с боевым опытом, сообщил изданию «Українська Правда» собеседник в Генштабе. По информации источника издания, это решение встретило определенное сопротивление среди офицеров, которые пытаются избежать перевода.

Владимир Путин в четвертый раз за год увеличил штатную численность ВС РФ, на сей раз на 15 500 военнослужащих. Военный эксперт Павел Лузин назвал это расширение «бумажным» и объяснил, что речь идет о должностях и финансировании на далекую перспективу, а не о фактическом росте численности ВС РФ.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

в течение дня 28 сентября, с 06:30 до 18:30, были запущены 124 беспилотника типа «Шахед» (86 из них — реактивные), «Гербера», барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и БПЛА других типов. 86 БПЛА — 69%, в том числе 49 реактивных, — были сбиты или подавлены. Основной удар пришелся на Киевскую область. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 26 локациях

(86 из них — реактивные), «Гербера», барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и БПЛА других типов. 86 БПЛА — 69%, в том числе 49 реактивных, — были сбиты или подавлены. Основной удар пришелся на Киевскую область. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 26 локациях в ночь на 29 сентября были запущены одна ракета «Циркон» / «Оникс», две баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 и 152 беспилотника типа «Шахед» (82 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Все три ракеты и 106 БПЛА — 70% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 24 локациях, а также падение обломков в 16 локациях

Число пострадавших после удара накануне по жилому дому в Салтовском районе Харькова увеличилось до 43 человек, среди них 11 детей, сообщили в ГСЧС.

До 26 человек увеличилось число пострадавших в результате атак на Киев накануне, сообщил мэр Виталий Кличко. Восемь из них госпитализированы.