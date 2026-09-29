В Амурской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-95, погибли шесть человек

Baza сообщает, что единственного выжившего госпитализировали с травмами средней тяжести. Канал называет самолет принадлежащим авиагруппе «Украинка» и допускает, что причиной катастрофы мог стать взрыв топлива. Официально эту версию пока не подтвердили.

«Коммерсантъ» впоследствии сообщал на основе данных своих источников, что крушение произошло чере пять минут после взлета и о возбуждении уголовного дела по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Сначала Mash писал о трех погибших военнослужащих и четырех пострадавших, которых увезли в больницы, а модель самолета не называл. Минобороны и власти Амурской области ситуацию пока не комментируют.

15 июня в Иркутской области при заходе на посадку разбился бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны сообщили, что экипаж катапультировался, а самолет выполнял учебный полет без боекомплекта. Губернатор Игорь Кобзев назвал предварительной причиной отказ двигателей.