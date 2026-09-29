В Амурской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-95, погибли шесть человек

Минобороны РФ заявило о крушении в Амурской области во время учебного полета стратегического бомбардировщика Ту-95.
Ранее Mash и другие источники утверждали, что речь идет о военном Ту-154, который рухнул через несколько минут после взлета в районе села Красноярово. По предварительным данным, на борту были семь человек: четверо членов экипажа и пассажиры. После падения топливные баки транспортника взорвались, самолет загорелся. Число погибших составило шесть человек, при этом двое военных скончались по дороге в больницу.
Baza сообщает, что единственного выжившего госпитализировали с травмами средней тяжести. Канал называет самолет принадлежащим авиагруппе «Украинка» и допускает, что причиной катастрофы мог стать взрыв топлива. Официально эту версию пока не подтвердили.
«Коммерсантъ» впоследствии сообщал на основе данных своих источников, что крушение произошло чере пять минут после взлета и о возбуждении уголовного дела по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Сначала Mash писал о трех погибших военнослужащих и четырех пострадавших, которых увезли в больницы, а модель самолета не называл. Минобороны и власти Амурской области ситуацию пока не комментируют.
15 июня в Иркутской области при заходе на посадку разбился бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны сообщили, что экипаж катапультировался, а самолет выполнял учебный полет без боекомплекта. Губернатор Игорь Кобзев назвал предварительной причиной отказ двигателей.