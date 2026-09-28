Путин в четвертый раз с начала года увеличил штат российской армии — теперь до 1,55 млн военнослужащих

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 — военнослужащие. Соответствующий указ подписан 28 сентября и вступает в силу в тот же день. Правительству поручено предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования Минобороны, необходимые для увеличения численности армии.

Это уже четвертое изменение штатной численности российской армии с начала 2026 года. В марте Путин установил ее на уровне 2 391 770 человек, включая 1 502 640 военнослужащих. В июне численность увеличили до 2 399 130 человек, из них 1 510 000 военнослужащих.

Последнее перед сегодняшним увеличение произошло всего два месяца назад. Указом от 27 июля штат ВС увеличили сразу на 27 тысяч единиц — до 2 426 130, а число военнослужащих — на 25 тысяч, до 1 535 000. Тогда Кремль прямо объяснил увеличение созданием в армии военно-строительных подразделений. Указ вступил в силу 1 августа.

Таким образом, сегодняшний указ добавляет еще 15 500 военнослужащих. С марта их штатная численность выросла на 47 860 человек — с 1 502 640 до 1 550 500.

Новый указ появился одновременно с подготовкой федерального бюджета на следующие три года. Ранее в действующем бюджетном плане на раздел «Национальная оборона» было предусмотрено 12,93 трлн рублей в 2026 году, 13,57 трлн в 2027-м и 13,05 трлн в 2028-м.

28 сентября Reuters со ссылкой на материалы нового проекта бюджета сообщил, что власти собираются значительно увеличить эти расходы: до 17,1 трлн рублей в 2027 году вместо ранее запланированных 13,5 трлн и до 16,6 трлн в 2028-м вместо 13 трлн рублей. Детальные материалы нового бюджета на 2027–2029 годы пока официально не опубликованы.

Бумажное расширение

Старший научный сотрудник Saratoga Foundation Павел Лузин, поговоривший с The Insider, считает, что очередное увеличение штатной численности ВС не свидетельствует о появлении в армии дополнительных 15,5 тысячи военнослужащих.

«Это бумажное расширение. Штатные единицы означают прежде всего финансирование, а вовсе не наличие реальных людей. Военные то решают возродить строительные батальоны, то создают какие-то другие структуры — под это и добавляются тысячи новых штатных единиц».

По его мнению, частые изменения численности — уже четвертое с начала года — могут объясняться прежде всего бюрократическим процессом: разные структуры готовят и согласовывают изменения в разное время. «Кто-то успел подготовить бумаги и согласования сразу, кто-то не успел. Отсюда и указы с разницей в месяц-два». Установленная указом численность в 1,55 млн военнослужащих, по его словам, не соответствует фактическому количеству людей в армии: