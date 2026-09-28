Власти Крыма выделили деньги на восстановление домов после атак БПЛА. Причинами разрушений назвали «техногенные ЧС» и «взрывы предметов»

Подконтрольные России власти аннексированного Крыма выделили деньги на восстановление жилых домов и компенсации жителям после нескольких атак украинских беспилотников. При этом в постановлениях Совета министров Крыма сами атаки не упоминаются: последствия ударов оформлены как «техногенные чрезвычайные ситуации», а в случае Феодосии причиной ущерба назван «взрыв взрывоопасного предмета». На документы обратил внимание The Insider.

Так, 22 сентября Совмин Крыма выделил 825 тысяч рублей администрации Феодосии на выплаты жителям, утратившим имущество первой необходимости в результате двух чрезвычайных ситуаций — 28 и 30 мая 2026 года. В постановлении обе они названы «техногенной чрезвычайной ситуацией муниципального характера», связанной со «взрывом взрывоопасного предмета». Выплата за частичную утрату имущества составляет 75 тысяч рублей на человека, за полную — 150 тысяч.

Обе указанные в документе даты совпадают с украинскими ударами по объектам в Феодосии. В ночь на 28 мая Силы обороны Украины поразили находившуюся в городе российскую радиолокационную станцию СТ-68. Об этом официально сообщил Генштаб ВСУ. Станция использовалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и передачи их координат системе ПВО.

В ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали морской нефтяной терминал Феодосии. Силы беспилотных систем ВСУ заявили, что объект поразили операторы 412-й бригады Nemesis и на территории терминала начался пожар. Российские власти последствия удара тогда публично не комментировали. The Insider сообщал, что пожар на нефтебазе продолжался и на следующий день — тепловую аномалию фиксировали спутники NASA.

Постановление Совмина не позволяет установить, были ли имущество жителей и гражданские объекты повреждены непосредственно теми же беспилотниками, которыми атаковали РЛС и нефтетерминал, их обломками или другими боеприпасами. Адреса пострадавших в документе также не приводятся. Однако власти официально признают потерю имущества жителями именно в результате чрезвычайных ситуаций 28 и 30 мая — в те же даты, когда происходили атаки на Феодосию.

В Керчи чинят подъезд, пострадавший от «техногенной ЧС»

Еще 1,86 млн рублей Совмин Крыма выделил администрации Керчи на демонтаж и временное укрепление аварийных конструкций первого подъезда многоквартирного дома № 32, корпус 1 по улице Гагарина. Работы в постановлении связаны с ликвидацией последствий «техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», сложившейся с 26 июня 2026 года. Слов «БПЛА», «атака» или «обстрел» в документе нет.

7 августа 2026 года местные СМИ писали, что БПЛА попал именно в девятиэтажный дом на улице Гагарина. «Крым.Реалии» сообщали о пролете беспилотников и работе российской ПВО, после чего дрон упал на жилой дом. Еще точнее пишет Kerch.com.ru уже после случившегося: жильцы «дома, в который попал БПЛА» встречались с главой администрации Керчи из-за затягивания восстановления. Издание уточняет, что взрыв пришелся на верхние этажи первого подъезда.

«Крымский ветер» тогда указал точный адрес — Гагарина, 32 — и публиковал фото и видео поврежденного дома, утверждая, что дрон был сбит или подавлен российскими ПВО/РЭБ и упал на девятиэтажку.

Практика в других регионах

При этом в других российских регионах власти прямо называют атаки беспилотников причиной ущерба в нормативных актах о выплатах пострадавшим. Например, 10 августа 2026 года Кабмин Татарстана принял постановление № 924 «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки беспилотных летательных аппаратов 10 августа 2026 года на г. Нижнекамск». Формулировка об атаке БПЛА используется в документе как основание для выплат семьям погибших, раненым и гражданам, утратившим имущество первой необходимости.

В Туле администрация города приняла постановление № 253 о компенсациях многодетным семьям, «полностью утратившим жилые помещения в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов 15 июня 2026 года». Другим постановлением власти Тулы прямо предусмотрели расходы резервного фонда на жилье, утраченное «в результате взрывов взрывоопасных предметов, обстрелов или применения беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных формирований Украины».

Похожие формулировки используются и в Рязанской области. Например, власти Сасовского муниципального округа утвердили порядок помощи владельцам жилья, пострадавшего в результате террористических актов, «в том числе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов».