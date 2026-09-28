Камчатка начала готовиться к атакам БПЛА — регион находится примерно в семи тысячах километров от Украины

Власти Камчатского края разворачивают инфраструктуру для реагирования на возможные атаки беспилотников. Администрации губернатора поручили обеспечивать работу регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра, который координирует реагирование на угрозы нападения с использованием БПЛА. За неделю до этого власти региона договорились о закупке радиолокационного оборудования для защиты энергетической и топливной инфраструктуры.

Новая функция администрации губернатора закреплена постановлением правительства Камчатского края № 471-П от 24 сентября, которое изучил The Insider. В положение об администрации добавлен пункт об «обеспечении деятельности регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра, координирующего деятельность по реагированию на угрозы нападения с использованием беспилотных воздушных судов на территории Камчатского края».

Само постановление не создает региональный сегмент штаба: из его формулировки следует, что администрации губернатора передается функция по обеспечению его деятельности. The Insider не обнаружил в открытом доступе отдельного регионального документа о создании камчатского сегмента.

За неделю до принятия постановления губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил Тульскую область, где изучал систему защиты гражданской инфраструктуры от беспилотников. По итогам поездки власти Камчатки сообщили, что регион закупит произведенное в Тульской области радиолокационное оборудование для защиты объектов энергетики и топливного комплекса от атак БПЛА.

«Камчатка — стратегически важный регион, где должна быть обеспечена готовность к реагированию на любые угрозы и внештатные ситуации», — объясняли тогда в краевой администрации. Тульский опыт власти региона намерены использовать при создании собственной системы защиты объектов.

Подобные сегменты действуют и в других регионах России. Их задачи не ограничиваются административной координацией. Например, в Хакасии на создание регионального сегмента выделяли средства из резервного фонда, а его инфраструктура включает средства связи, вычислительное оборудование и специальное программное обеспечение. Система должна обеспечивать защищенный обмен данными и взаимодействие с экстренными службами.

В Северной Осетии полномочия регионального штаба прописаны подробнее. Он составляет перечни объектов, нуждающихся в защите от беспилотников, организует их оснащение средствами обнаружения и поражения БПЛА, разрабатывает комплексный план защиты инфраструктуры и координирует органы власти и организации, участвующие в противодействии атакам.

При этом опубликованные камчатские документы не содержат сведений о конкретной или непосредственной угрозе атаки на полуостров. Они свидетельствуют о подготовке региональной инфраструктуры к возможности таких атак.