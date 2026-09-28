Украинские военные на подступах к реке Жеребец севернее Лимана, удар по зданию Национальной академии наук в Киеве. Что происходит на фронте

Операторы спецподразделения ГУР «Примари» отчитались об ударах по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал, узлам связи, ретрансляторам, нескольким РЛС, быстроходным катерам и учебно-боевому самолету Л-39 «Альбатрос».

Российские компании начали нанимать инженеров оборонных предприятий для разработки собственных средств защиты от беспилотников, а также платить Минобороны РФ и оборонным компаниям за аренду систем ПВО, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди технологий, которые пытаются воспроизвести, собеседники издания назвали украинский дрон-перехватчик P1-SUN. Компании также ищут охранников, способных обнаруживать и сбивать беспилотники: в Московской области им предлагают от 240 тысяч рублей в месяц, а за охрану Крымского моста — вдвое больше. Спрос на средства защиты от БПЛА растет: в первом полугодии публичные коммерческие закупки такой техники достигли 441,3 млн рублей — в 6,6 раза больше, чем годом ранее. Российские власти в этом году фактически возложили расходы на защиту критической инфраструктуры на бизнес: в августе Путин разрешил вводить временное управление на объектах, владельцы которых не выполняют требования по их защите.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 24 сентября по 20:00 25 сентября стало известно как минимум о 21 погибшем и 181 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 48 погибших и 183 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

Мэрия Томска ищет подрядчика для обучения пяти муниципальных служащих мобилизационной подготовке и проведению мобилизации, пишет «Коммерсантъ». Контракт стоимостью до 170,2 тысячи рублей предусматривает 72 часа очных занятий: чиновники должны освоить профильное законодательство, составление мобилизационных планов и документов, а также практические навыки проведения мобилизации. Подобные закупки мэрия проводила и в 2025-м, и в 2026 году. Как отмечает издание, подобного исполнителя сейчас ищет и администрация Тихорецкого района Краснодарского края. Начальная цена ее контракта составляет 37,6 тысячи рублей.

Правительство Тульской области перераспределило 54,2 млн рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Соответствующее постановление обнаружил The Insider. Больше всего — 41,8 млн рублей — сняли с ежемесячных выплат опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Средства также изъяли из программ ремонта жилья детей-сирот, поддержки семей с детьми с инвалидностью, усыновителей, малоимущих, пенсионеров, жителей села и ветеранов труда. На какие именно выплаты военным потребовалось дополнительное финансирование, в постановлении не уточняется.

Вооружения и военная техника

Администрация Трампа взяла на себя обязательство потратить все $400 млн, выделенных Конгрессом в прошлом году по программе USAI, до того, как эти средства «сгорят» 30 сентября. По данным источников Reuters, первые поставки вооружений и запчастей уже начались в этом месяце и продлятся до октября 2029 года, однако среди них нет ЗУР для ЗРК Patriot.

За девять месяцев 2026 года украинские военные заказали через государственный маркетплейс Brave1 Market более 590 тысяч беспилотников, сообщило Минобороны Украины. Средняя сумма ежемесячных заказов с начала года выросла более чем вдвое. Наиболее востребованными оказались дроны-перехватчики, за ними следуют FPV-камикадзе коптерного типа. Самый заметный рост показали беспилотники-камикадзе самолетного типа: на пике активности их заказывали в шесть раз чаще, чем в начале года. Больше всего средств в денежном выражении направили на бомбардировочные дроны.

Власти Волгоградской области включили не менее 24 предприятий ОПК, в том числе участвующих в цепочке производства ОТРК «Искандер» и ЗРПК «Панцирь», в список из 119 компаний, которым службы занятости обязаны приоритетно помогать с кадрами, выяснил The Insider.

Также The Insider обнаружил, что Минтруда утвердил новый профессиональный стандарт для тестировщиков аккумуляторов и батарей, в разработке которого участвовал производитель батарей для БПЛА. Ранее сообщалось, что в России планируется построить две гигафабрики для локализации производства литий-ионных аккумуляторов.

The Kyiv Independent сообщает со ссылкой на исследование украинского Центра оборонных реформ, что большинство компаний, участвующих в производстве российских FPV-дронов самолетного типа «Молния», не находится под западными санкциями, а сама компания-производитель этих БПЛА «Атлант-Аэро» не входит в санкционные списки США и Великобритании.

Канал «Осведомитель» сообщает, что в ВС РФ начал поступать новый дрон-перехватчик «Варвар». В канале отмечают, что дрон не имеет взрывчатой боевой части и скорее всего не предназначен для ночных пусков, и недоумевают, для чего такие дроны поставляются в войска при наличии альтернатив.

Украинский инсайдерский канал «Полковник ГШ» сообщает, что ВС РФ начали применять новую модификацию реактивного дрона «Герань-5» К5, которая, по его данным, отличается измененной формой фюзеляжа и наличием автономной навигационной системы по эталонным изображениям земной поверхности.

Канал «Военный Осведомитель» обратил внимание на ПЗРК «Ива» на вооружении МОГ 51-й дивизии ПВО в Ростовской области. В канале отмечают, что этот ПЗРК идентичен иранскому Misagh-2.

Канал украинских саперов «Міни та кава з канапками» сообщает, что в России возобновили производство противотанковых мин ТМ-62П3. Как сообщается, одна из них использовалась в качестве боевой части «Молнии».

О главных событиях войны 25 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Минобороны РФ «уничтожает» ВСУ в несуществующем «окружении» в Доброполье, удар по оборонному заводу в Ульяновске. Что происходит на фронте

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