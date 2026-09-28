Украинские военные на подступах к реке Жеребец севернее Лимана, удар по зданию Национальной академии наук в Киеве. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении фиксируется выход украинских войск на подступы к реке Жеребец севернее Лимана
- На славянском направлении украинские военные контратакуют на рубежах к востоку от Славянска и Краматорска
- Клеман Молен — украинские войска в 2026 году освободили вдвое больше территории, чем в ходе контрнаступления 2023 года
- Массированный налет на Киев — одно из попаданий пришлось по зданию Национальной академии наук
- Поражен Азовский оптико-механический завод в Ростовской области — предприятие участвует в выпуске ракет Х-101 и «Орешник»
- The Wall Street Journal — российские компании занялись разработкой собственных средств защиты от беспилотников
- The Insider — в Тульской области свыше 50 млн рублей социальной поддержки перераспределили в пользу выплат военнослужащим
- Администрация Трампа взяла на себя обязательство потратить все $400 млн по программе USAI до 30 сентября 2026 года
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате населенных пунктов в приграничье Сумской области.
Минобороны РФ отчиталось о захвате Марьино к северо-востоку от Сум и Уланово на севере области. На карте DeepState оба приграничных населенных пункта показаны (1, 2) как подконтрольные СОУ.
На харьковском направлении отмечается глубокая «инфильтрация» российских военных на северо-востоке Харьковской области.
Исследователь под ником Playfra нанес на карту маршруты «просачивания» российских военных на северо-востоке Харьковской области. По его оценке, бойцы ВС РФ по-прежнему присутствуют в Ольховатке, по ним «работают» дронами. Как сообщает исследователь, «инфильтраторы» доходят даже до Приколотного, но серьезной опасности не представляют.
Минобороны РФ тем временем заявило об оккупации сел Хрипуны, Петропавловка и Лозовая на северо-востоке Харьковщины, однако DeepState не подтверждает (1, 2) эту информацию.
На лиманском направлении фиксируется выход украинских войск на подступы к реке Жеребец севернее Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Владимир Зеленский заявил 27 сентября о «важных результатах» операции «Вівальді» на лиманском направлении. На следующий день в DeepState сообщили, что СОУ освободили Редкодуб, Новое и Катериновку, а также восстановили контроль в районе Новомихайловки и Липового, выйдя таким образом на подступы к реке Жеребец на северном фасе российского плацдарма к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман). Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий сообщил, что в ходе этого этапа операции освобожден 51 кв. км, а с начала наступательных действий — 176 кв. км, а также взято в плен 250 человек (на опубликованном видео видно более 40). Кроме того, на видео представлен подрыв дистанционно управляемого БТР-60 в северной части села Новое. Также в 3-м армейском корпусе показали кадры применения НРК в ходе операции.
На славянском направлении украинские военные контратакуют на рубежах к востоку от Славянска и Краматорска.
DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Калеников к востоку от Славянска. По сведениям российского военблогера Анатолия Радова, юго-западнее, в Рай-Александровке, продолжаются бои, поскольку украинские военные постоянно «просачиваются» в село. Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», предполагает, что цель украинских контратак — не дать противнику закрепиться в городской застройке Славянско-Краматорской агломерации до зимы.
На константиновском направлении продолжаются бои на северных окраинах Константиновки.
Автор канала «Тѣмный» пишет об украинских контратаках в Алексеево-Дружковке и Куртовке на северных окраинах Константиновки. По его сведениям, украинским силам удалось завести в Алексеево-Дружковку свою пехоту. DeepState относит эти населенные пункты к зоне контроля СОУ. Также автор канала отвергает украинские заявления о зачистке к северу от Добропольского выступа, откуда ВС РФ наступают на Дружковку с юго-запада.
На покровском направлении сообщается о продвижении ВС РФ с разных сторон к Доброполью.
В 1-м корпусе Нацгвардии Украины «Азов» отвергли сообщение Минобороны РФ об окружении Доброполья, которое также не подтверждается сведениями украинских и российских картографов. В то же время в DeepState зафиксировали небольшое продвижение ВС РФ к юго-западу от Белицкого в направлении Доброполья. Украинский OSINT-ресурс In Factum приводит видео разрушений в южной части Белицкого.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз», в свою очередь, фиксирует продвижение российских военных между Черниговкой (до 2024 года — Красноярское) и Новым Донбассом к северо-востоку от Доброполья. На карте DeepState этот участок остается под украинским контролем, хотя и примыкает к «серой зоне».
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что безвозвратные потери ВС РФ на добропольском участке фронта в 40 км при попытках прорваться в город составили 150 человек только за один день 27 сентября.
В Минобороны РФ заявили захват Нововодяного к северу от Доброполья. Согласно информации DeepState, Нововодяное находится более чем в 10 км от зоны российского контроля.
На южно-донецком направлении идут бои за село Комар на реке Мокрые Ялы севернее Великой Новосёлки.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что СОУ укрепились к западу от реки Мокрые Ялы и атакуют село Комар к востоку от нее. По его оценке, ВС РФ контролируют только восточную часть села, тогда как западная представляет собой «серую зону».
На запорожском направлении российское командование не оставляет попыток охватить Орехов с фланга.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет (1, 2, 3) об уничтожении российских пехотных групп, ранее «просочившихся» в Орехов и Новоданиловку. Тем не менее, по сведениям обозревателя, российские войска не прекращают попыток охватить Орехов с фланга, атакуя в направлении Нестерянки и Новоандреевки со стороны Щербаков и Малых Щербаков. Попытки «просочиться» западнее в район Павловки также в основном оказались безуспешны. Вместе с этим сохраняется российское присутствие в Приморском и Степногорске, тогда как бойцы СОУ остаются в северной части Плавней. По сведениям Машовца, российские военные активно «просачиваются» вглубь украинских позиций по дну пересохшего Каховского водохранилища.
OSINT-исследователь Клеман Молен подсчитал, что площадь оккупированной территории Украины, заявленная Минобороны РФ, превышает оценку DeepState на 5 000 кв. км. В частности, российская сторона ложно заявляет контроль над Купянском, Святогорском и Константиновкой. На запорожском направлении заявленная зона контроля отстоит от фактической на 16 км, а на добропольском участке фронта разница на одном из участков составляет 18 км.
Кроме того, Молен сообщает, что украинские военные успешно продвигаются на фронте в 90 км от Боровой до Славянска. По его подсчетам, СОУ в ходе контратак 2026 года освободили вдвое больше территории, чем во время контрнаступления 2023 года.
The Insider опубликовал рассказ украинской журналистки Елены Гнитецкой о гуманитарной катастрофе, сложившейся в оккупированных Олешках в Херсонской области. Тем временем глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в ходе недавней масштабной операции украинские беспилотники доставили 4 тысячи кг продуктов на 100 точек в пределах города.
Владимир Путин заявил, что в Кремле были готовы возобновить переговоры с Украиной после выборов, однако отказались от этого после украинских ударов по Москве в дни голосования (вероятно, имеется в виду налет на Московский НПЗ в ночь на 20 сентября).
Дональд Трамп рассказал, что просил Зеленского ограничить удары по российским НПЗ из-за высоких мировых цен на дизельное топливо, и что Зеленский якобы пообещал так и сделать.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в течение дня 25 сентября, с 07:00 до 18:30, были запущены 162 беспилотника типа «Шахед» (76 из них — реактивные), «Гербера», барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» и БПЛА других типов. 127 БПЛА — 78%, в том числе 44 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 27 локациях, а также падение обломков в четырех локациях
- в ночь на 26 сентября были запущены 173 беспилотника типа «Шахед» (более 50 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и дронов других типов. 134 БПЛА — 77% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падение обломков в восьми локациях
- в ночь на 27 сентября были запущены 170 беспилотников типа «Шахед» (76 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и дронов других типов. 147 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях, а также падение обломков в восьми локациях
- в ночь на 28 сентября были запущены 165 беспилотников типа «Шахед» (79 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 112 БПЛА — 68% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 14 локациях, а также падение обломков в семи локациях
В ночь на 24 сентября при атаке на Киев баллистическими ракетами был существенно поврежден цех по производству БПЛА компании «ПЕГАС АРМС», говорится в соцсетях компании. «Это вторая атака на производственные мощности компании. После предыдущего удара 2 сентября 2025 года производство было перенесено на новую локацию и возобновлено. В настоящее время снова производство приостановлено на неопределенный срок», — сказано в сообщении. Минобороны РФ также заявляло об ударе по «ПЕГАС АРМС».
Число погибших в результате атак на Киев в течение дня 25 сентября выросло до семи, пострадавших — до 59 человек, сообщил мэр Виталий Кличко. Под удар, в частности, попал бизнес-центр «Протасов» в Киеве, на территории которого расположен дата-центр Cosmonova. В Оболонском районе вечером того же дня было атаковано здание детского сада, обошлось без пострадавших.
В Броварском районе Киевской области в тот же день атаке подвергся склад McDonald's, помещение с продуктами полностью сгорело, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. Вечером беспилотник ударил по лицею № 2 в поселке Иванков в Вышгородском районе. На территории 300 кв. м возник пожар. «К счастью, в учебном заведении уже не было детей», — написал Ткаченко. Никто не пострадал.
ВС РФ опубликовали видео удара по бизнес-центру «Инком» в Соломенском районе Киева, нанесенного 25 сентября. Запись была сделана реактивным «Шахедом», который одновременно выполнял функцию MESH-ретранслятора радиосигналов. Об этом сообщил Сергей «Флеш» Бескрестнов. Затем, по его словам, этот же «Шахед» улетел за пределы Киева и уничтожил склад McDonald's.
В Одесской области 25 сентября российским беспилотником был атакован автомобиль ДТЭК, сообщили в энергетической компании. Один энергетик погиб, второй получил ранения.
В Киевской области в ночь на 26 сентября в результате атак пострадали два человека. В Бориспольском районе возник пожар в складском здании. В Обуховском районе повреждены частный жилой дом и два легковых автомобиля. Также поврежден частный жилой дом в Бучанском районе, сообщили в ГСЧС.
В Киеве в результате атак 26 сентября пострадали семь человек. Под ударом оказалась жилая застройка и гражданская инфраструктура в Соломенском, Оболонском, Святошинском и Шевченковском районах города, сообщили местные власти. Ночью был атакован магазин Auchan в столичном торговом центре Lavina Mall. Утром один из ударов снова пришелся по заводу фармкомпании «Дарница». Днем вновь был атакован дата-центр Cosmonova. Об этом рассказали в соцсетях организации. Там заявили, что «основное ядро и дата-центр выведены из строя». Из-за атаки нарушено вещание телеканалов «Новини.LIVE», «Ми-Україна+», а также главного канала Минобороны Украины Армія TV, перестали работать часть видеоплееров «Суспільне» и не открывался сайт телеканала «Прямий». Кроме того, без подключения к интернету остались абоненты провайдера «Коло.ТБ».
Минобороны РФ обосновало удар по дата-центру Cosmonova тем, что центр «обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи „Старлинк” в интересах ВСУ». Также в ведомстве заявили об ударах в Одессе и Одесской области по портовому пункту в Вилково, автомобильному мосту в Маяках (там возникли протяженные пробки), логистическому центру почтового оператора «Нова пошта» и сухогрузу в акватории Чёрного моря.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, три человека пострадали при ударе по автодороге днем 26 сентября, повреждены три грузовых автомобиля. Telegram-каналы пишут, что речь идет о дороге в районе погранперехода «Староказачье» на границе с Молдовой. Ночью в области была атакована гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших. В результате вечерней атаки на Одесскую область один человек погиб, еще два человека были ранены. Повреждены два частных жилых дома, производственный цех, складские помещения, грузовые автомобили, сообщил Кипер. Местные каналы публиковали кадры сильного пожара, возникшего в Пересыпском районе Одессы.
Четыре человека получили ранения в результате удара дрона по Харькову рано утром 26 сентября, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Повреждения получил двухэтажный жилой дом и загорелся автомобиль. Днем при ракетном ударе по селу Лебяжье Чугуевского района пять человек пострадали, среди них трое детей. Повреждены 15 автомобилей и многоквартирный дом.
Два человека погибли при атаке БПЛА на частный дом в Запорожье, сообщил врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин. Еще четыре человека в городе пострадали при других атаках, в результате которых повреждены жилые дома, торговые помещения, автомобили и фасад учебного заведения.
Два человека погибли, еще 23 получили ранения, в том числе четверо детей, при авиаударе по Сумам, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В результате авиаудара по Синельниковскому району Днепропетровской области два человека погибли, еще двое пострадали, среди них шестилетний мальчик, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Еще три человека получили ранения при атаках на другие районы области.
В Соломенском районе Киева в результате атаки беспилотников в ночь на 27 сентября погиб человек, сообщили в ГСЧС. Пожары возникли в здании станции техобслуживания и в нежилом помещении. В Шевченковском районе в результате удара пострадали четыре человека, рассказал Виталий Кличко. Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что в ночь на 27 сентября были нанесены два удара по центрам обработки данных в Киеве, и три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате первого удара. Как заявил оператор связи «Київстар», из-за атак поврежден офис в Киеве. Под удар также попал центр обработки данных компании «Омега Телеком» — об этом сообщили в Минобороны РФ. Кампанию против украинских дата-центров и операторов связи в ведомстве назвали «Цифровой детокс в принудительном режиме».
В Киевской области утром 27 сентября загорелось складское помещение компании Zammler Group. Об этом заявили в Минобороны РФ и подтвердили в компании. Пострадавших при этом ударе нет. В тот же вечер в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области был атакован рынок «Столичный». Погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщили местные власти.
27 сентября беспилотники также атаковали порт Килия в Одесской области. По информации районной администрации, под удар попала портовая и гражданская инфраструктура, пострадавших нет. В Минобороны РФ подтвердили удар.
В Запорожском районе в результате ударов повреждены 10 многоэтажных домов, один из них разрушен целиком, один человек погиб и 10 пострадали, сообщили в ГСЧС.
Вечером 27 сентября по Сумам было нанесено три удара управляемыми авиабомбами. Два человека погибли, еще пять пострадали, в том числе 12-летний ребенок, рассказал и. о. мэра города Артём Кобзарь.
Украинское представительство производителя техники для уборки Kärcher сообщило, что 27 сентября в результате обстрела был полностью уничтожен склад компании с техникой и продукцией. Где он находился, не уточняется. В компании сообщают, что все сотрудники склада живы и в безопасности. Заказы, которые в момент атаки были на складе, задерживаются или отменяются, а компания переходит на альтернативные цепочки поставок.
По информации Владимира Зеленского, во время налета на Киев 27 сентября реактивные беспилотники поразили два детсада, две школы, жилой дом, СТО, склады и объекты связи, среди поврежденных зданий — резиденция посла Саудовской Аравии. В Днепропетровской области повреждена спортивная школа, в Сумской — здание областного дома ребенка.
Четыре человека пострадали при атаке на Киев в ночь на 28 сентября, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили жилой двухэтажный дом, нежилое здание и офисы. Минобороны РФ пишет, что под удар попали центры обработки данных DLine.ue и «Укртелеком», а также АЗС.
38 человек пострадали при ударе по многоквартирному дому в Салтовском районе Харькова. Среди пострадавших 10 детей, троих из которых госпитализировали, сообщил глава ОВА. В доме обрушились два этажа.
По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, беспилотники атаковали офисное здание в центре Днепра (до 2016 года — Днепропетровск). Три человека погибли, еще как минимум 12 человек были ранены. При этой атаке пострадал офис «Опендатабота» — сервиса мониторинга открытых государственных баз Украины, сообщили в компании. Заявляется, что среди сотрудников проекта жертв нет.
Также сообщается об атаке на логистическую компанию в Синельниково в Днепропетровской области, в результате которой один человек погиб, еще трое получили ранения, среди них 15-летний подросток.
В Запорожской области атакован объект инфраструктуры, сообщили в ОВА. Пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Под удары также попали склад и предприятие в Броварском районе Киевской области. По словам главы ОВА, погибших и пострадавших нет.
Зеленский сообщил утром 28 сентября, что были атакованы кафе, рынок и АЗС в Киеве, жилые дома в Сумской, Ровенской и Одесской областях и критически важная инфраструктура в Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Запорожской областях. В Житомирской области удар пришелся по заводу по производству мороженого, а в Одесской — по судну под флагом Палау. По его словам, при ночных и утренних атаках на страну погибли минимум два человека в Киевской области, один из них — гражданин Азербайджана.
Около полудня дроны нанесли очередные удары по центру Киева. Один из них пришелся по зданию Национальной академии наук Украины, которое находится рядом с посольством Германии и офисом «Укртелекома». Из-за попадания начался пожар, не все люди, находившиеся в здании, успели эвакуироваться. Некоторые пытались выпрыгнуть из окна третьего этажа, но спасателям удалось их снять. В результате этого удара погибли два академика, сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка Украины. В течение дня 28 сентября из-за ударов по городу еще одна женщина погибла, 19 человек пострадали, написал мэр Виталий Кличко.
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что некоторые реактивные «Шахеды» в конце полета выключают двигатель и планируют на цель. По его мнению, это может объясняться как сбоем, так и стремлением приблизиться к цели максимально плавно и точно.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 25 сентября были перехвачены 55 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 26 сентября были уничтожены 645 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 26 сентября были перехвачены 105 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 27 сентября были уничтожены 96 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 27 сентября были перехвачены 43 беспилотника над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 28 сентября были уничтожены 254 беспилотника над Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря
В ночь с 15 на 16 сентября 2026 года Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили обучающую базу российской бригады «ГРОМ „Каскад“», запускающую по Украине дроны типа «Шахед», в том числе реактивные. Судя по спутниковым снимкам, которые опубликовал украинский канал Exilenova+, база размещалась на территории пансионата «Виктория» в селе Белосарайская Коса на побережье Азовского моря, недалеко от Мариуполя.
НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 25 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли. Это уже четвертый российский НПЗ, остановивший переработку после ударов украинских дронов с 20 сентября: ранее работу прекратили Московский, Куйбышевский и Новошахтинский НПЗ.
По информации канала Exilenova+, на доступных фото и спутниковых снимках последствий атаки на «Завод Искра» в Ульяновске 25 сентября видны повреждения в тыльной части предприятия: выбиты стекла и есть несколько сквозных отверстий, предположительно, от обломков беспилотников. Масштаб ущерба производственному оборудованию и влияние атаки на работу завода пока оценить невозможно. Известно, что предприятие участвует в производственной кооперации по авиационным ракетам Х-59М2/М2А, а его компоненты используются в аппаратуре ЗРПК «Панцирь-С1».
25 сентября сообщалось, что на оккупированной территории Запорожской области при атаке БПЛА погибли три волонтера из Омской области, которые якобы перевозили гуманитарную помощь. Как выяснилось позже, под гуманитарной помощью имелись в виду автомобили для российских военных. Местное издание «Тарское Прииртышье» привело подробности атаки на «гумконвой» и опубликовало фото «волонтеров» в камуфляже. Местный паблик во «ВКонтакте» опубликовал видео с окровавленным пострадавшим по имени Василий Филимонов, который говорит, что «случилась беда» и Лаврентьев, Дулуба и Высоцкий — «двухсотые». На кадрах мужчина одет в камуфляж.
Украинский Telegram-канал «Регіон_22» утверждает, что в ночь на 25 сентября по строительной базе при въезде в оккупированный Геническ, где размещались российские военные, было нанесено 16 ударов. Канал заявляет о многочисленных раненых и погибших российских военнослужащих. Также, по его информации, российские военные перемещаются с Арабатской Стрелки в Геническ, стремясь рассредоточиться среди гражданского населения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ночью 26 сентября сообщил о пожарах на двух предприятиях Северского района после атаки. По информации оперштаба региона, три человека погибли, еще двое пострадали.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти раненых в результате ночных атак. Один человек пострадал в Таганроге, еще четверо, среди них ребенок, — в Азове, где беспилотники упали на жилые дома. В Азове повреждены многоквартирные дома, школа, дворец культуры и автомобили. Всего над областью, по словам губернатора, сбили более 30 дронов.
Генштаб ВСУ заявил о поражении Ильского НПЗ (на его территории зафиксирован пожар) в Краснодарском крае и Азовского оптико-механического завода по производству комплектующих для артиллерийского и ракетного вооружения в Ростовской области. В СБУ сообщили, что ходе атаки по заводу в Азове были применены украинские крылатые ракеты «Нептун», а также реактивные ракеты-дроны «Рута», «Паляниця» и «Барс». По предварительной информации, там повреждены объекты оптического и литейного производства, сборочный цех, гальванический цех и цех по изготовлению печатных плат. Также спецслужба заявила о поражении в Ростовской области ЗРПК «Панцирь-С2».
На спутниковом снимке последствий атаки на Ильский НПЗ, опубликованных Telegram-каналом «Абсолютно надійне джерело», видны повреждения на трех из шести установок первичной переработки нефти: АТ-4, АТ-5 и АТ-6, обеспечивающих 99% первичной переработки завода, а также в резервуарном парке. Сообщается, что производственный процесс остановлен.
На спутниковых снимках последствий атаки на Азовский оптико-механический завод, опубликованных тем же каналом, видны попадания как минимум по пяти производственным цехам, размещенным в шести зданиях. Серьезные повреждения получил литейный цех № 022: в основном здании зафиксированы следы горения и разрушения, пострадало и второе строение. Также видны повреждения цеха № 008, где производят оптику, сборочного цеха № 009, цеха гальванического покрытия № 010 и механического цеха № 024. В последнем одно из попаданий привело к обрушению крыши. Вероятно, был поражен и расположенный рядом каркасно-штамповочный цех.
Украинская аналитическая организация Dallas Analytics выяснила, что Азовский оптико-механический завод задействован в производственных цепочках как минимум семи российских ракетных программ. Среди них стратегические крылатые ракеты Х-101, дальнобойные ракеты «воздух — воздух» Р-37М и баллистический «Орешник».
При атаке дрона на автомобиль в селе Зозули в Белгородской области вечером 25 сентября погибла супружеская пара, сообщили в оперштабе региона. На следующий день при сбросе взрывного устройства на территорию предприятия в Санково погиб мужчина. Еще один человек пострадал в Грайвороне. В Шебекинском округе в селе Сурково от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали супруги.
Четыре человека погибли при ударах по транспорту на территории оккупированной Луганской области, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник. Ранения получили пять человек, в том числе 17-летняя девушка.
По информации «губернатора» оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого, три человека погибли, еще трое пострадали в результате атак на регион в ночь на 26 сентября. Три человека погибли, еще двое пострадали из-за атак той же ночью в оккупированной части Херсонской области, сообщил «губернатор» Владимир Сальдо.
По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 27 сентября в Донецке было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Четыре человека пострадали при атаке дронов на Воронежскую область 28 сентября. По словам губернатора Александра Гусева, среди пострадавших трое детей, двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. В Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, повреждены многоквартирные и частные дома. В ночь на 28 сентября и утром над регионом были сбиты около 20 БПЛА.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев утром 28 сентября заявил, что над регионом за ночь сбили 11 украинских беспилотников, «зафиксировано повреждение остекления и ограждения частного домовладения» в городе Новомосковск, пострадавших нет.
В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу в станице Павловская, сообщил глава Павловского района Роман Парахин. Из-за «ликвидации последствий происшествия» в станице перекрыли несколько улиц. По информации регионального оперштаба, в результате «падения обломков беспилотников» произошли пожары на трех «предприятиях гражданской инфраструктуры» в Динском, Павловском и Красноармейском районах. Пострадавших нет. Astra пишет о пожаре на нефтебазе краснодарской компании «Эдельвейс-95» в станице Новотитаровская.
Владимир Зеленский позже написал об ударах СБУ по двум оборонным предприятиям — в Тульской и Воронежской областях. Также, по его словам, «подразделения СБУ эффективно работали в течение суток по нефтеперерабатывающим объектам агрессора в Краснодарском крае». На этот раз президент Украины не назвал атакованные объекты.
В СБУ сообщили об «успешных ударах по четырем нефтебазам в Краснодарском крае»: по нефтебазам «Эдельвейс-95» и «Дин-Юг-Ойл» в станице Новотитаровская, нефтебазе «Лукойл-Югнефтепродукт» в станице Павловская и нефтебазе «Ангелинская» в станице Старонижестеблиевская.
Власти Брянской области сообщили об атаках БПЛА на три участка железной дороги в регионе. По словам врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, из-за атаки дронов на перегоне Дятьково-Людиново частично обрушился железнодорожный мост, с путей сошли 10 вагонов, пострадавших нет. Еще один участок железной дороги дроны атаковали в Унечском районе, сообщил чиновник, там с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. В Навлинском районе при атаке были повреждены железнодорожные пути, но движение там не нарушено.
Согласно подсчетам Клемана Молена, темп украинских «миддлстрайк»-ударов по российской логистике сохраняется: к 26 сентября количество опубликованных украинской стороной кадров таких ударов сравнялось с показателями летних месяцев. Он отмечает, что ВС РФ противодействуют таким ударам с помощью дронов-перехватчиков и сопровождения колонн грузовиков с помощью МОГ, однако украинцы используют больше дронов-приманок, а колонны более заметны с высоты. По оценке Молена, зафиксированные потери бойцов МОГ убитыми и ранеными исчисляются сотнями. Он отмечает, что СОУ продолжают постоянно наносить удары по всей оккупированной территории, что было бы немыслимо еще 6 месяцев назад.
Операторы спецподразделения ГУР «Примари» отчитались об ударах по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал, узлам связи, ретрансляторам, нескольким РЛС, быстроходным катерам и учебно-боевому самолету Л-39 «Альбатрос».
Российские компании начали нанимать инженеров оборонных предприятий для разработки собственных средств защиты от беспилотников, а также платить Минобороны РФ и оборонным компаниям за аренду систем ПВО, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Среди технологий, которые пытаются воспроизвести, собеседники издания назвали украинский дрон-перехватчик P1-SUN. Компании также ищут охранников, способных обнаруживать и сбивать беспилотники: в Московской области им предлагают от 240 тысяч рублей в месяц, а за охрану Крымского моста — вдвое больше. Спрос на средства защиты от БПЛА растет: в первом полугодии публичные коммерческие закупки такой техники достигли 441,3 млн рублей — в 6,6 раза больше, чем годом ранее. Российские власти в этом году фактически возложили расходы на защиту критической инфраструктуры на бизнес: в августе Путин разрешил вводить временное управление на объектах, владельцы которых не выполняют требования по их защите.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 24 сентября по 20:00 25 сентября стало известно как минимум о 21 погибшем и 181 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 48 погибших и 183 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Мэрия Томска ищет подрядчика для обучения пяти муниципальных служащих мобилизационной подготовке и проведению мобилизации, пишет «Коммерсантъ». Контракт стоимостью до 170,2 тысячи рублей предусматривает 72 часа очных занятий: чиновники должны освоить профильное законодательство, составление мобилизационных планов и документов, а также практические навыки проведения мобилизации. Подобные закупки мэрия проводила и в 2025-м, и в 2026 году. Как отмечает издание, подобного исполнителя сейчас ищет и администрация Тихорецкого района Краснодарского края. Начальная цена ее контракта составляет 37,6 тысячи рублей.
Правительство Тульской области перераспределило 54,2 млн рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии и членам их семей. Соответствующее постановление обнаружил The Insider. Больше всего — 41,8 млн рублей — сняли с ежемесячных выплат опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей. Средства также изъяли из программ ремонта жилья детей-сирот, поддержки семей с детьми с инвалидностью, усыновителей, малоимущих, пенсионеров, жителей села и ветеранов труда. На какие именно выплаты военным потребовалось дополнительное финансирование, в постановлении не уточняется.
Вооружения и военная техника
Администрация Трампа взяла на себя обязательство потратить все $400 млн, выделенных Конгрессом в прошлом году по программе USAI, до того, как эти средства «сгорят» 30 сентября. По данным источников Reuters, первые поставки вооружений и запчастей уже начались в этом месяце и продлятся до октября 2029 года, однако среди них нет ЗУР для ЗРК Patriot.
За девять месяцев 2026 года украинские военные заказали через государственный маркетплейс Brave1 Market более 590 тысяч беспилотников, сообщило Минобороны Украины. Средняя сумма ежемесячных заказов с начала года выросла более чем вдвое. Наиболее востребованными оказались дроны-перехватчики, за ними следуют FPV-камикадзе коптерного типа. Самый заметный рост показали беспилотники-камикадзе самолетного типа: на пике активности их заказывали в шесть раз чаще, чем в начале года. Больше всего средств в денежном выражении направили на бомбардировочные дроны.
Власти Волгоградской области включили не менее 24 предприятий ОПК, в том числе участвующих в цепочке производства ОТРК «Искандер» и ЗРПК «Панцирь», в список из 119 компаний, которым службы занятости обязаны приоритетно помогать с кадрами, выяснил The Insider.
Также The Insider обнаружил, что Минтруда утвердил новый профессиональный стандарт для тестировщиков аккумуляторов и батарей, в разработке которого участвовал производитель батарей для БПЛА. Ранее сообщалось, что в России планируется построить две гигафабрики для локализации производства литий-ионных аккумуляторов.
The Kyiv Independent сообщает со ссылкой на исследование украинского Центра оборонных реформ, что большинство компаний, участвующих в производстве российских FPV-дронов самолетного типа «Молния», не находится под западными санкциями, а сама компания-производитель этих БПЛА «Атлант-Аэро» не входит в санкционные списки США и Великобритании.
Канал «Осведомитель» сообщает, что в ВС РФ начал поступать новый дрон-перехватчик «Варвар». В канале отмечают, что дрон не имеет взрывчатой боевой части и скорее всего не предназначен для ночных пусков, и недоумевают, для чего такие дроны поставляются в войска при наличии альтернатив.
Украинский инсайдерский канал «Полковник ГШ» сообщает, что ВС РФ начали применять новую модификацию реактивного дрона «Герань-5» К5, которая, по его данным, отличается измененной формой фюзеляжа и наличием автономной навигационной системы по эталонным изображениям земной поверхности.
Канал «Военный Осведомитель» обратил внимание на ПЗРК «Ива» на вооружении МОГ 51-й дивизии ПВО в Ростовской области. В канале отмечают, что этот ПЗРК идентичен иранскому Misagh-2.
Канал украинских саперов «Міни та кава з канапками» сообщает, что в России возобновили производство противотанковых мин ТМ-62П3. Как сообщается, одна из них использовалась в качестве боевой части «Молнии».
О главных событиях войны 25 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Минобороны РФ «уничтожает» ВСУ в несуществующем «окружении» в Доброполье, удар по оборонному заводу в Ульяновске. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут