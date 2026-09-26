Атакованный завод в Азове производит компоненты для Х-101, Р-37М и «Орешника» — Dallas Analytics

Азовский оптико-механический завод (АОМЗ), который, предположительно, был одной из целей атаки 26 сентября, задействован в производственных цепочках как минимум семи российских ракетных программ. Среди них — стратегические крылатые ракеты Х-101, дальнобойные ракеты «воздух — воздух» Р-37М и баллистический «Орешник». Об этом говорится в расследовании украинской аналитической организации Dallas Analytics, основанном на внутренних документах предприятия за 2023–2025 годы.

Исследователи изучили внутреннюю переписку, документы по государственным контрактам и графики производственной кооперации АОМЗ, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), мичуринского завода «Прогресс» и «Курганприбора». Часть переписки направлялась не только руководству предприятия, но и военному представительству Минобороны, контролирующему приемку продукции по гособоронзаказу.

Один из ключевых документов — приложение к письму АОМЗ от 9 сентября 2024 года. В нем перечислена 71 позиция комплектующих для производственной программы 2025 года общей стоимостью 583,6 млн рублей. Из этой суммы 497,6 млн рублей к тому моменту уже перечислили поставщикам в качестве авансов. Всего в документе фигурируют 44 поставщика электроники и других компонентов.