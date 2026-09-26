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Атакованный завод в Азове производит компоненты для Х-101, Р-37М и «Орешника» — Dallas Analytics

The Insider
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Азовский оптико-механический завод (АОМЗ), который, предположительно, был одной из целей атаки 26 сентября, задействован в производственных цепочках как минимум семи российских ракетных программ. Среди них — стратегические крылатые ракеты Х-101, дальнобойные ракеты «воздух — воздух» Р-37М и баллистический «Орешник». Об этом говорится в расследовании украинской аналитической организации Dallas Analytics, основанном на внутренних документах предприятия за 2023–2025 годы.

Исследователи изучили внутреннюю переписку, документы по государственным контрактам и графики производственной кооперации АОМЗ, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), мичуринского завода «Прогресс» и «Курганприбора». Часть переписки направлялась не только руководству предприятия, но и военному представительству Минобороны, контролирующему приемку продукции по гособоронзаказу.

Один из ключевых документов — приложение к письму АОМЗ от 9 сентября 2024 года. В нем перечислена 71 позиция комплектующих для производственной программы 2025 года общей стоимостью 583,6 млн рублей. Из этой суммы 497,6 млн рублей к тому моменту уже перечислили поставщикам в качестве авансов. Всего в документе фигурируют 44 поставщика электроники и других компонентов.

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По данным Dallas Analytics, АОМЗ производит для Х-101 два ключевых узла — навигационный лидар «Отблеск» и блок автоматики полета. «Отблеск» позволяет ракете ориентироваться при подавлении спутникового сигнала средствами радиоэлектронной борьбы, а блок автоматики управляет ее системами и рулевыми поверхностями. Исследователи утверждают, что альтернативных поставщиков этих узлов нет.

Документы также раскрывают планы по увеличению выпуска компонентов для дальнобойных ракет Р-37М. В письме КТРВ от 4 марта 2025 года с пометкой «СРОЧНО!!!» сообщалось, что Воздушно-космические силы России потребовали с 2026 года увеличить поставки продукции, в которой используются комплектующие АОМЗ. Заводу дали три дня, чтобы сообщить, способен ли он обеспечить необходимые объемы.

Иллюстрация к материалу

Речь шла о ежегодных поставках 500 коммутационных блоков, блоков питания, блоков активации батареи, трех типов кабельных жгутов и сборок плат, а также 1000 корпусов для Р-37М. На основании этих объемов Dallas Analytics предполагает, что комплектующие предназначались примерно для 500 ракет Р-37М в год.

Кроме того, обнаруженные документы, по данным исследователей, связывают АОМЗ с производством компонентов для Х-35У, Х-59/Х-69, противорадиолокационной Х-31П, одной из модификаций семейства Р-74 для истребителя Су-57, а также с системой наведения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

В производственной цепочке Х-101 исследователи обнаружили и компанию «ТРВ-Инжиниринг» — закупочную структуру КТРВ, которая, по данным предыдущих расследований, использовалась для импорта иностранной микроэлектроники. Во внутреннем перечне АОМЗ она указана как поставщик микросхем для навигационного комплекса Х-101.

АОМЗ находится под американскими экспортными ограничениями с апреля 2022 года. Впоследствии ограничения против предприятия также ввели ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Авторы расследования отмечают, что санкции непосредственно против конечного предприятия не перекрыли поставки комплектующих через посредников.

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Публикация:«Атакованный завод в Азове производит компоненты для Х-101, Р-37М и «Орешника» — Dallas Analytics»

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