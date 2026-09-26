Беспилотники атаковали Ильский НПЗ на Кубани, на нем зафиксирован пожар

В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Краснодарский край, Ростовскую область, Ставрополье и еще ряд российских регионов. В Северском районе Кубани загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод, а губернатор края сообщил о погибших.

Минобороны РФ утверждает, что с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября ПВО сбила 645 украинских дронов. Их перехватывали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Атака на Краснодарский край началась около полуночи, местные жители писали о взрывах и работе ПВО. Как писала ASTRA, поражен и горит Ильский НПЗ в одноименном поселке в 50 км от Краснодара. Это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий юга России мощностью около 6,6 млн тонн нефти в год, завод поставляет продукцию российской армии. Кадры пожара опубликовал мониторинговый канал Exilenova+. Мониторинговые каналы также сообщали об огне на соседнем Афипском НПЗ, однако достоверных подтверждений этому нет.

The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на Ильском НПЗ, однако на территории Афипского НФПЗ таких аномалий не наблюдалось.