Беспилотники атаковали Ильский НПЗ на Кубани, на нем зафиксирован пожар

В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Краснодарский край, Ростовскую область, Ставрополье и еще ряд российских регионов. В Северском районе Кубани загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод, а губернатор края сообщил о погибших.
Минобороны РФ утверждает, что с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября ПВО сбила 645 украинских дронов. Их перехватывали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
Атака на Краснодарский край началась около полуночи, местные жители писали о взрывах и работе ПВО. Как писала ASTRA, поражен и горит Ильский НПЗ в одноименном поселке в 50 км от Краснодара. Это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий юга России мощностью около 6,6 млн тонн нефти в год, завод поставляет продукцию российской армии. Кадры пожара опубликовал мониторинговый канал Exilenova+. Мониторинговые каналы также сообщали об огне на соседнем Афипском НПЗ, однако достоверных подтверждений этому нет.
The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на Ильском НПЗ, однако на территории Афипского НФПЗ таких аномалий не наблюдалось.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил атаку на Северский район и отметил наличие погибших. Сколько человек погибло, губернатор не уточнил. Один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу. По словам Кондратьева, обломки повредили жилой дом, а на территории двух предприятий начались пожары. Какие именно это предприятия, он не назвал. Ильский НПЗ в этом году атаковали уже неоднократно.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти раненых. Один человек пострадал в Таганроге, еще четверо, среди них ребенок, — в Азове, где беспилотники упали на жилые дома. В Азове повреждены многоквартирные дома, школа, дворец культуры и автомобили. Всего над областью, по словам губернатора, сбили более 30 дронов — над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Азовом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинским, а также Азовским, Мясниковским и Неклиновским районами. Мониторинговые каналы предварительно сообщали об атаке на порт Азова, власти это не комментировали. Как пишет Exilenova+, местные жители сообщали о налете на АО «Азовский оптико-механический завод», который занимается выпуском оборонной продукции. По картам НАСА Firms вблизи завода были зафиксированы возгорания.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал, что под Невинномысском ПВО отражает налет беспилотников, «нацеленный в сторону промзоны города». В крае ночью действовали режимы беспилотной и ракетной опасности. Тульский губернатор Дмитрий Миляев отчитался о 36 сбитых над регионом дронах, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 20 беспилотниках, летевших на столицу.
Накануне, в ночь на 25 сентября, дроны атаковали Пермский и Новошахтинский НПЗ. По данным Reuters, Пермский завод после удара полностью остановил переработку. Он стал четвертым российским НПЗ, прекратившим работу после атак с 20 сентября, наряду с Московским, Куйбышевским и Новошахтинским.