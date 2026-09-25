Четыре российских НПЗ остановили переработку после атак украинских беспилотников за последние шесть дней

НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 25 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли. Это уже четвертый российский НПЗ, остановивший переработку после ударов украинских дронов с 20 сентября: ранее работу прекратили Московский, Куйбышевский и Новошахтинский НПЗ.

По данным источников Reuters, в результате атаки на Пермский НПЗ были повреждены и загорелись межцеховые трубопроводы, резервуары с нефтепродуктами в товарно-сырьевом парке, а также отдельные установки вторичной переработки. Сроки ремонта собеседники агентства пока назвать не смогли.

Утром губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке беспилотников на промышленный объект, не назвав предприятие. По его словам, от осколочных ранений погиб мужчина. Власти утверждают, что ПВО и мобильные группы уничтожили 39 беспилотников. OSINT-аналитики Astra по фото и видео очевидцев установили, что целью атаки вновь стал НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

В ночь на 25 сентября беспилотники также атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. После повреждений предприятие временно остановило работу, сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В 2024 году Пермский и Новошахтинский НПЗ переработали в общей сложности около 15,9 млн тонн нефти — примерно 6% всей первичной нефтепереработки в России, подсчитал The Insider.

Еще два НПЗ полностью прекратили переработку после атак в предыдущие дни. Куйбышевский НПЗ «Роснефти» в Самаре остановил обе установки первичной переработки после удара 22 сентября, сообщили Reuters два источника в отрасли. Московский НПЗ «Газпром нефти» остановил первичную переработку после атаки 20 сентября: там загорелись обе установки, обеспечивавшие всю мощность предприятия.

Пермский НПЗ уже останавливал переработку после удара беспилотников 21 августа, однако к концу месяца производство было восстановлено. Как ранее писал The Insider, августовская атака стала как минимум четвертым подтвержденным случаем нарушения работы предприятия из-за ударов беспилотников с начала 2026 года. Тогда остановилась установка АВТ-4, на которую приходилось около 40% мощности завода, в то время как АВТ-5 уже не работала после июльского удара.