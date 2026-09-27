Россия готовит специалистов для массового производства аккумуляторов. В разработке стандарта участвовал производитель батарей для БПЛА

Минтруд России утвердил новый профессиональный стандарт для специалистов по тестированию металл-ионных аккумуляторов и батарей. Документ появился на фоне попыток России локализовать производство литий-ионных аккумуляторов и снизить зависимость от иностранных компонентов. Одним из разработчиков стандарта стала «РЭНЕРА» — аккумуляторное подразделение «Росатома», которое занимается разработкой батарей в том числе для беспилотников.

Приказ № 367н был подписан 24 августа и зарегистрирован Минюстом 24 сентября. Новый профстандарт «Специалист по тестированию металл-ионных аккумуляторов (ячеек) и батарей» начнет действовать с 1 марта 2027 года. В документе производство аккумуляторов отнесено к атомной промышленности.

Стандарт вводит отдельные квалификации для сотрудников, которые занимаются испытаниями аккумуляторных ячеек и готовых батарей. Они должны будут проводить механические, электрические и термические испытания на безопасность, функциональное тестирование и калибровку, выявлять брак и причины его появления.

Для специалистов более высокого уровня предусмотрены контроль испытаний готовой продукции, работа с рекламациями и проверка поставляемых компонентов и материалов. Они также должны анализировать качество компонентов разных поставщиков, разрабатывать рекомендации для них и знать существующие российские и зарубежные методы тестирования аккумуляторов.

Одним из четырех разработчиков профстандарта стала входящая в «Росатом» компания «РЭНЕРА». Еще в 2022 году она заключила соглашение с Московским авиационным институтом о разработке технологий для электрического воздушного транспорта, беспилотных летательных аппаратов и их компонентов. Первым этапом сотрудничества должно было стать создание накопителей энергии для воздушного транспорта и БПЛА, в том числе электрических батарей для авиационного применения. Само участие «РЭНЕРЫ» в разработке нового профстандарта указано в приложении к приказу Минтруда.

Как ранее выяснил The Insider, Россия пытается создать собственную индустрию литий-ионных аккумуляторов, необходимых в том числе для производства FPV-дронов. Российская аккумуляторная отрасль остается зависимой от иностранных ячеек, материалов и производственного оборудования. В расследовании фигурировала и «РЭНЕРА», ставшая одним из ключевых участников создаваемой в России аккумуляторной промышленности.

Еще летом 2025 года гендиректор «РЭНЕРЫ» Анастасия Михайлова объявила, что «Росатом» намерен к 2030 году полностью локализовать производство литий-ионных аккумуляторов в России. Полный цикл корпорация рассчитывает создать на двух гигафабриках — в Немане Калининградской области и Красной Пахре в Москве.

Объявление о создании полного цикла производства прозвучало спустя несколько недель после того, как российские войска установили контроль над поселком Шевченко в Донецкой области, рядом с которым находится одно из наиболее перспективных месторождений лития в Украине. Как писал The Insider, Шевченковское месторождение было открыто еще в 1980-х годах. Украинская Государственная служба геологии и недр оценивала содержание оксида лития в местных породах в 1,24%.

Собственного промышленного производства литиевого сырья в России на тот момент не было. До полномасштабного вторжения среди основных поставщиков карбоната лития были Чили и Аргентина. После начала войны российский Минпромторг заявлял, что поставки из этих стран прекратились, однако, как выяснил The Insider, чилийский литий продолжал поступать на российский рынок через европейских поставщиков.

С тех пор «Росатом» существенно нарастил аккумуляторное производство. В декабре 2025 года корпорация запустила гигафабрику в Немане, а второе крупное производство создается в Красной Пахре. В августе 2026 года сообщалось, что совокупная полная мощность двух создаваемых заводов составит 8 ГВт*ч в год.

Одновременно под новую отрасль формируется кадровая база. «Росатом» сообщал, что только калининградской гигафабрике потребуется более 1200 работников, а вместе с сопутствующими производствами число сотрудников может достигнуть 1500. Новый профстандарт Минтруда формализует еще одно отдельное направление работы на таких производствах — испытания и контроль качества аккумуляторных ячеек и готовых батарей.