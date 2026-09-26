В Тульской области 54 млн рублей забрали с поддержки сирот, приемных семей и малоимущих и направили на выплаты военным

Правительство Тульской области перераспределило 54,2 млн рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, другим категориям граждан и членам их семей. Соответствующее постановление № 560 от 18 сентября обнаружил The Insider.

Большую часть денег — 41,84 млн рублей — забрали со статьи ежемесячных выплат опекунам, попечителям и приемным родителям на содержание детей.

Еще 2 млн рублей, согласно документу, ранее предназначались на ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

На выплаты военным перераспределили 1,8 млн рублей, предназначенных для семей, взявших на воспитание детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

1,6 млн — с поддержки усыновителей.

По 700 тысяч — с поддержки детей-сирот в приемных семьях и выплат учащимся детям-сиротам.

Еще 800 тысяч рублей сняли с государственной социальной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и пенсионерам.

400 тысяч рублей — с поддержки отдельных категорий жителей сельской местности.

4,38 млн — с мер поддержки ветеранов труда и приравненных к ним граждан.

Все высвободившиеся 54 223 200 рублей правительство области направило на «единовременные денежные выплаты отдельным категориям военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, отдельным категориям граждан и членам их семей». Само постановление не уточняет, между какими именно категориями получателей будут распределены дополнительные средства.

В Тульской области действуют региональные выплаты участникам войны против Украины и их семьям. В частности, с апреля 2026 года регион выплачивает 750 тысяч рублей в случае тяжелого ранения или получения инвалидности I группы и 1,25 млн рублей семьям погибших. Эти меры распространяются, в частности, на военнослужащих, мобилизованных, добровольцев и сотрудников Росгвардии.