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Мэрия Томска заказала для чиновников курсы по проведению мобилизации

The Insider
Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Томска опубликовала на портале госзакупок запрос котировок — ей нужен подрядчик, который научит пятерых муниципальных служащих мобилизационной подготовке и проведению мобилизации, пишет «Коммерсантъ». Максимальная стоимость контракта — 170,2 тысячи рублей. Прием заявок завершится 2 октября, а итоги подведут 6 октября.

Техническое задание предусматривает очные занятия общим объемом 72 часа. После курсов сотрудники мэрии должны разбираться в профильной нормативной базе, уметь составлять мобилизационные планы и документы, а также получить практические навыки проведения мобилизации. Судя по данным портала, томские власти заказывают такое обучение не впервые. Аналогичные аукционы мэрия уже проводила в феврале 2025 года и в марте 2026-го.

Как отмечает издание, подобного исполнителя сейчас ищет и администрация Тихорецкого района Краснодарского края. Начальная цена ее контракта составляет 37,6 тысячи рублей.

Как писал The Insider, в России распространяются слухи о новой волне мобилизации после завершившихся 20 сентября выборов в Госдуму. Поводом для них стали мобилизационные учения в регионах, напоминания работодателям об их обязанностях по воинскому учету и появление электронного реестра военнообязанных. Российские чиновники при этом публично отрицают подготовку новой волны, а Владимир Путин назвал такие сообщения «информационной атакой».

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Публикация:«Мэрия Томска заказала для чиновников курсы по проведению мобилизации»

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