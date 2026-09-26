Волгоградскому ОПК не хватает кадров. Производители «Искандеров» и компонентов для «Панцирей» получили приоритет у служб занятости

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в Волгоградской области испытывают нехватку производственных кадров. Региональные власти включили как минимум 24 организации из реестра ОПК в список из 119 предприятий, которым службы занятости должны приоритетно помогать с поиском работников, выяснил The Insider. Среди них — производитель пусковых установок для «Искандер-М» ФНПЦ «Титан-Баррикады», поставщик компонентов для комплексов «Панцирь-С1» завод «Метеор» и производитель военной техники для ВМФ ПК «Ахтуба».
Перечень утвердил 25 сентября комитет по труду и занятости населения Волгоградской области. В него вошли предприятия 11 отраслей, в том числе обрабатывающей промышленности, энергетики, транспорта и связи. Для включенных в перечень компаний службы занятости должны отслеживать кадровую потребность и содействовать заполнению вакансий.
The Insider сопоставил ИНН всех 119 организаций с реестром предприятий российского ОПК Минпромторга, ранее опубликованным Центром «Досье». Совпадение обнаружилось как минимум у 24 организаций — это около 20% всего перечня. Само присутствие в реестре ОПК не означает, что предприятие непосредственно выпускает вооружения: в него входят также подрядчики и поставщики оборонной промышленности.
Однако среди компаний, которым власти теперь будут приоритетно помогать с поиском работников, есть непосредственные участники производства военной продукции. ФНПЦ «Титан-Баррикады» производит пусковые установки и другое оборудование для российских ракетных комплексов, в том числе «Искандер-М», а также артиллерийские системы. Предприятие находится под санкциями западных стран.
The Insider обнаружил актуальные вакансии сразу у нескольких оборонных предприятий из списка. «Титан-Баррикады» ищет токарей и инженерных специалистов, завод «Метеор» — сборщиков электронной техники и инженеров, а производственный комплекс «Ахтуба» — фрезеровщиков, сварщиков и других производственных рабочих. Некоторые предприятия готовы нанимать сотрудников без опыта и обучать их на производстве. Вакансии по отдельным специальностям публикуются на протяжении нескольких месяцев.
В региональный перечень также вошли Волгоградский завод радиотехнического оборудования, «Электронно-вычислительная техника» и НПП «Метеор-Курс». Все они присутствуют в реестре ОПК. Связь первых двух с заказами Минобороны подтверждается открытыми документами. Волгоградский завод радиотехнического оборудования, например, выступал соисполнителем работ по капитальному ремонту радиолокационных систем посадки РСП-6М2 для Минобороны.
ОАО «Электронно-вычислительная техника» заключало контракт непосредственно с Минобороны. Как следует из решения Волгоградского областного суда, предприятие должно было изготовить и передать воинской части 150 изделий «Узел К» РЯЗ.626.041.
Проблемы с поиском квалифицированных работников на промышленных предприятиях региона возникли не сейчас. Еще в 2023 году администрация Волгоградской области утвердила перечень организаций, «испытывающих потребность в привлечении работников по востребованным профессиям». В нем уже находились предприятия, которые теперь снова попали в новый приоритетный список, в том числе завод «Метеор», Волгоградский завод радиотехнического оборудования, «Красный Октябрь», Волжский трубный и Волжский абразивный заводы.
Среди требовавшихся региональной промышленности специалистов власти тогда называли ведущих инженеров и инженеров-технологов, а также большой перечень рабочих специальностей. Таким образом, часть предприятий, связанных с ОПК, нуждается в привлечении работников уже не первый год.