Волгоградскому ОПК не хватает кадров. Производители «Искандеров» и компонентов для «Панцирей» получили приоритет у служб занятости

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в Волгоградской области испытывают нехватку производственных кадров. Региональные власти включили как минимум 24 организации из реестра ОПК в список из 119 предприятий, которым службы занятости должны приоритетно помогать с поиском работников, выяснил The Insider. Среди них — производитель пусковых установок для «Искандер-М» ФНПЦ «Титан-Баррикады», поставщик компонентов для комплексов «Панцирь-С1» завод «Метеор» и производитель военной техники для ВМФ ПК «Ахтуба».

Перечень утвердил 25 сентября комитет по труду и занятости населения Волгоградской области. В него вошли предприятия 11 отраслей, в том числе обрабатывающей промышленности, энергетики, транспорта и связи. Для включенных в перечень компаний службы занятости должны отслеживать кадровую потребность и содействовать заполнению вакансий.

The Insider сопоставил ИНН всех 119 организаций с реестром предприятий российского ОПК Минпромторга, ранее опубликованным Центром «Досье». Совпадение обнаружилось как минимум у 24 организаций — это около 20% всего перечня. Само присутствие в реестре ОПК не означает, что предприятие непосредственно выпускает вооружения: в него входят также подрядчики и поставщики оборонной промышленности.

Однако среди компаний, которым власти теперь будут приоритетно помогать с поиском работников, есть непосредственные участники производства военной продукции. ФНПЦ «Титан-Баррикады» производит пусковые установки и другое оборудование для российских ракетных комплексов, в том числе «Искандер-М», а также артиллерийские системы. Предприятие находится под санкциями западных стран.

The Insider обнаружил актуальные вакансии сразу у нескольких оборонных предприятий из списка. «Титан-Баррикады» ищет токарей и инженерных специалистов, завод «Метеор» — сборщиков электронной техники и инженеров, а производственный комплекс «Ахтуба» — фрезеровщиков, сварщиков и других производственных рабочих. Некоторые предприятия готовы нанимать сотрудников без опыта и обучать их на производстве. Вакансии по отдельным специальностям публикуются на протяжении нескольких месяцев.