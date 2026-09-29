Россия атаковала Киев, Сумскую, Винницкую и другие области Украины. В Одессе удар пришелся по приюту для собак

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Киев и Киевскую область. В результате ударов пострадали три человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). В Сумской области были обстреляны 24 населенных пункта, пострадали четыре человека, была повреждена железная дорога. По железнодорожной инфраструктуре удар пришелся и в Винницкой области. В Одессе Россия атаковала приют для собак.

В результате атаки российских беспилотников ночью 29 сентября в Бучанском районе Киевской области пострадали и были госпитализированы два человека, в частном доме возник пожар. Удары пришлись и по самой столице: по предварительным данным, были повреждены жилые дома в Голосеевском и Соломенском районах Киева, один человек получил ранения.

Полиция Сумской области утром 29 сентября сообщила, что за прошедшие сутки Россия обстреляла 24 населенных пункта в регионе, в результате чего пострадали четыре человека, были повреждены локомотивы и железнодорожные пути.

В Винницкой области удар также пришелся по железнодорожной инфраструктуре, рассказали в Винницкой областной военной администрации. Кроме того, из-за атаки без электроснабжения остались около 15 тысяч потребителей.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак утром 29 сентября, городские службы продолжали ликвидировать последствия российских атак, произошедших 28 числа. В результате этих атак, по уточненным данным, пострадали 6 человек, двое из которых остаются в больнице.

В ночь на 29 сентября российские войска продолжили атаковать Одессу. Среди прочего сообщалось, что один из ударов пришелся по приюту для собак. Видео горящего приюта опубликовал Telegram-канал «Думская». Как уточнили в ГСЧС Украины, в результате ударов по Одессе пострадали 8 человек, были повреждены жилые дома и приют для животных. Кроме того, ударам подверглись производственное предприятие, складские помещения, гимназия, общежитие, легковой и грузовые автомобили.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 29 сентября Россия атаковала страну противокорабельной ракетой «Циркон»/«Оникс», двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 и 152 беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить 109 воздушных целей.