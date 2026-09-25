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Новости

Россия усилила удары по дата-центрам и объектам связи Украины, без интернета временно остались 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области

The Insider
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Россия нарастила удары по украинским дата-центрам и телекоммуникационным объектам, из-за чего в Киеве начались перебои с интернетом, пишет Financial Times. По данным Минцифры Украины, после атак 23 и 24 сентября временно без связи остались около 100 тысяч домохозяйств в столице и области. Чиновники и бизнес опасаются, что Москва пытается подорвать цифровую инфраструктуру, от которой зависят банки, платежные сервисы, госуслуги и армия.

Под удар попали интернет-провайдеры «Павутина», Etherlink, Crazy Network и Utels, а также хостинг-компании Cityhost и MiroHost. 23 сентября был поражен в том числе дата-центр в комплексе, где располагался предвыборный штаб Владимира Зеленского. Минобороны РФ заявило об ударах по центрам «Киевстар» и «Парковый», которые, по версии ведомства, обеспечивают ВСУ «услугами связи и вычислительными мощностями».

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что атаки нарушили работу мобильных оповещений о ракетных и дроновых угрозах. Он заявил:

«Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя, она ищет новые способы дестабилизировать жизнь в Украине и терроризировать мирных жителей».

В тот же день под Варшавой загорелась наземная станция Starlink, которой управляет госкомпания Exatel. Она обслуживает спутниковый интернет в Европе и Украине. Министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский назвал пожар элементом гибридной и диверсионной войны и отметил, что многое указывает на российский след, хотя с уверенностью утверждать это пока нельзя. Российские власти инцидент не комментировали.

По подсчетам OSINT-исследователя Клемана Молена, с июля по сентябрь Россия нанесла по Киеву более 350 ударов дронами и ракетами. Высокую результативность атак он объясняет нехваткой перехватчиков для Patriot и применением реактивных модификаций «Шахедов».

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Публикация:«Россия усилила удары по дата-центрам и объектам связи Украины, без интернета временно остались 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области»

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