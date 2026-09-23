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Новости

Россия ударила по АЗС и торговому центру в Украине, атаке подверглись Киев, Запорожье и Сумы

The Insider
Фото: «Укрнафта»

Фото: «Укрнафта»

В ночь на 23 сентября российские войска обстреляли Киев. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что атаке подверглись объекты транспортной инфраструктуры и АЗС. Кроме того, Россия ударила по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору в Сумах, рассказал глава Сумской областной администрации Олег Григоров. Также Россия повторно атаковала торговый центр «Амстор» в Запорожье.

По данным Кличко, в результате попадания беспилотника в Голосеевском районе Киева была повреждена АЗС. В Дарницком районе города удар пришелся по объектам транспортной инфраструктуры. По словам мэра, в результате ночных атак три человека получили ранения, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как уточнили в Киевской городской государственной администрации, из-за атак дронов в городе приостанавливалось движение электрички.

В Сумах было зафиксировано четыре попадания. Два удара России пришлись по частному жилому сектору, еще два — по объектам гражданской инфраструктуры. По данным властей, пострадал как минимум один человек.

В ночь на 23 сентября Россия повторно ударила по ТЦ «Амстор» в Запорожье. В результате атаки ранения получили двое мужчин. Несколько дней назад российские войска уже били по этому торговому центру. Кроме того, как отметил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, вечером 22 сентября Россия атаковала поселок Кушугум в Запорожской области, погиб один мирный житель.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер рассказал, что российские войска ударили по гражданской и портовой инфраструктуре города. Одна из атак пришлась по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда. В результате атаки погиб капитан судна — гражданин Украины.

Также вечером 22 сентября РФ атаковала город Изюм в Харьковской области. Пострадали семь человек, включая 11-летнего ребенка.

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Публикация:«Россия ударила по АЗС и торговому центру в Украине, атаке подверглись Киев, Запорожье и Сумы»

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