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США ввели санкции против поставщиков иранского ВПК. Одна из сетей снабжала производителя дронов, используемых РФ в Украине — The Insider

The Insider
Getty Images

Getty Images

США ввели санкции против десяти физических и юридических лиц, которые, по данным американского Минфина, закупали оружие и комплектующие для Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL). Как утверждается, среди получателей закупаемой электроники была государственная авиастроительная компания HESA — производитель беспилотников семейств Shahed и Ababil, которые Россия использовала в войне против Украины. Ранее HESA также сотрудничала как минимум с тремя российскими предприятиями, обнаружил The Insider в предыдущих санкционных документах США.

О новых ограничениях Минфин США сообщил 29 сентября. В санкционный список попали люди и компании из Ирана, Гонконга, Китая, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции. Вашингтон утверждает, что они участвовали в закупках оружия, электроники и компонентов для MODAFL, которое контролирует предприятия, занимающиеся в том числе разработкой баллистических ракет и беспилотников.

Один из фигурантов — представитель MODAFL в Пекине Сейед Асгар Ализаде Табатабаи. По данным американского Минфина, он координировал в Китае закупки готовых систем вооружений и компонентов двойного назначения для Ирана.

Электроника для производителя Shahed

Отдельная часть санкций касается иранской Kavoshcom Asia R&D Group. Минфин США утверждает, что компания закупала электронные компоненты, включая разъемы, для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company — HESA. Kavoshcom также поставляла электронику Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), которая отвечает за иранскую программу твердотопливных баллистических ракет.

Под санкции вместе с Kavoshcom попали ее директор Али Фотоват Ахмади и представитель Париса Лали. Ограничения также ввели против гонконгской EC Mojo Technology и ее представителя Ли Фэнь. По версии OFAC, EC Mojo поставляла электронные компоненты для закупок Kavoshcom, а Ли Фэнь пыталась обходить санкции и экспортные ограничения.

HESA уже много лет находится под американскими санкциями. В 2023 году Минфин США утверждал, что предприятие производит иранские беспилотники семейств Ababil и Shahed. Тогда же Вашингтон вводил ограничения против отдельной международной сети поставщиков HESA.

Российский след в деятельности HESA подтверждался и официальными санкционными документами. В январе 2023 года Евросоюз внес HESA в санкционный список, прямо указав, что произведенные компанией беспилотники используются Россией в войне против Украины.

Кроме того, в сентябре того же года Минфин США ввел санкции против трех российских компаний за сотрудничество с HESA. ООО «Технический центр „Дельта-Аэро“» поставляло иранскому производителю пропеллеры и шины для самолетов Ан-140, которые HESA переоборудовала для военного применения. НПП «Аэросила» проводило для HESA наземные и летные испытания и содействовало поставкам вспомогательных силовых установок, а НПП «Звезда» имело контракты на ремонт компонентов Ан-140.

The Insider неоднократно писал об использовании Россией иранских беспилотников. Впоследствии РФ локализовала производство дронов семейства Shahed в Татарстане. В 2025 году The Insider также приводил данные американской исследовательской группы C4ADS, согласно которым Москва расплачивалась с Ираном за технологии производства этих беспилотников в том числе золотыми слитками примерно на $104 млн.

Пакистанский производитель вооружений выступал посредником Ирана

Вторая часть новой санкционной сети связана с пакистанским предпринимателем Васимом Пашой Таджаммалом. Он возглавляет Cavalier Group — частную оборонную группу, производящую в том числе бронетехнику, оружие, средства баллистической защиты и беспилотники. Минфин США утверждает, что Таджаммал и Cavalier Group выступали сторонними посредниками MODAFL и использовали деловые связи предпринимателя для закупки и распространения вооружений в интересах иранского Минобороны.

В санкционный список попали Таджаммал и три связанные с ним структуры: пакистанская Cavalier Dynamics Private Limited, саудовская Cavalier Dynamics for Technologies Company и турецкая Cavalier Dynamics Teknoloji Ticaret. Ограничения против саудовской компании США вводили в координации с властями Саудовской Аравии.

На собственном сайте Cavalier Group называет себя единственным в Пакистане частным многопрофильным производителем оборонной продукции. В перечне направлений компании — боевые машины, стрелковое оружие, бронезащита, тактическое оборудование, беспилотники и кибербезопасность.

Новые санкции стали частью «экономического наступления» США на Иран

Все десять фигурантов включены в санкционный список на основании указа № 13382, направленного против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки. Их имущество и имущественные права, находящиеся под юрисдикцией США, блокируются, а американским физическим и юридическим лицам запрещены операции с ними. Под ограничения автоматически подпадают и компании, которыми санкционные лица владеют на 50% и более. Минфин также предупреждает о риске вторичных санкций для иностранных финансовых организаций, проводящих значительные операции в интересах фигурантов списка.

Новый пакет принят в рамках операции Economic Outcast — масштабной кампании экономического давления на Иран, которую министр финансов США Скотт Бессент объявил 24 августа и назвал «экономическим Днем Д». Власти США намерены перекрывать каналы, через которые Тегеран получает доходы, закупает технологии и обходит санкции. Вашингтон ввел ограничения против более чем 60 физических лиц, компаний и судов и пригрозил вторичными санкциями организациям, продолжающим помогать Ирану обходить ограничения.

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Публикация:«США ввели санкции против поставщиков иранского ВПК. Одна из сетей снабжала производителя дронов, используемых РФ в Украине — The Insider»

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