США начали «экономическое наступление» на Иран и требуют от стран прекратить с ним торговлю под угрозой санкций. Китай отказался

США начали новую масштабную санкционную кампанию против Ирана под названием «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast). Вашингтон ввел ограничения против более чем 60 физических лиц, компаний и судов и пригрозил санкциями странам и организациям, которые продолжат торговать с Тегераном. При этом пока администрация Дональда Трампа воздержалась от наиболее жесткого шага — санкций против крупных китайских финансовых институтов, несмотря на то что Китай покупает около 80% экспортируемой Ираном нефти.

О начале операции 24 августа объявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, ее цель — перекрыть экономические связи Ирана с внешним миром. Президент США Дональд Трамп, как утверждает Бессент, лично обзванивает мировых лидеров и требует прекратить экономические отношения с Тегераном. Странам и компаниям, которые продолжат сотрудничество, Вашингтон намерен устанавливать сроки для разрыва связей, после чего им будут грозить американские санкции.

«Любая организация, которая способствует отмыванию денег в интересах Ирана, будет исключена из долларовой системы. Отсчет времени уже начался», — заявил Бессент.

Первой из крупных торговых партнеров Ирана на американские требования отреагировали ОАЭ: они объявили о приостановке торговых связей с Тегераном. Турция пока публично не ответила. Для соседнего Ирака присоединение к ограничениям может оказаться особенно сложным из-за зависимости страны от поставок иранского газа.

Минфин США также приостановил ряд разрешений на транзакции с участием Ирана. Одновременно была выпущена лицензия, позволяющая при определенных условиях завершить существующие операции до 8 сентября. Более подробный список финансовых организаций, против которых могут быть введены санкции, Бессент обещал представить к концу недели.

Ранее Трамп обещал устроить Ирану «экономический День Д» и заявлял, что последствия ждут любую страну, чьи банки, компании, аэропорты или государственные структуры оказывают Тегерану помощь. Однако объявленные 24 августа меры оказались осторожнее первоначальных угроз.

В частности, под санкции пока не попали крупные китайские финансовые организации, участвующие в обслуживании торговли иранской нефтью. Когда Бессента спросили, почему Вашингтон не вводит ограничения против них немедленно, он ответил:

«Зачем мне взрывать мировую финансовую систему?»

Именно Китай может стать главным испытанием для новой американской стратегии. Пекин покупает около 80% иранского нефтяного экспорта и уже противостоял предыдущим попыткам США ограничить эти поставки. Во вторник МИД Китая назвал угрозы вторичных санкций незаконными и заявил, что Пекин примет «все необходимые меры» для защиты своих интересов.

Осторожность Вашингтона связана в том числе с возможными ответными действиями Китая. Пекин способен ответить через финансовые рынки или ограничить поставки критически важных минералов. Кроме того, на следующий месяц запланирована встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пока США, по всей видимости, делают ставку на точечное давление на банки, нефтетрейдеров, перевозчиков и посредников, работающих с Ираном. Помимо санкций у администрации Трампа остаются и другие инструменты, включая вторичные пошлины. Несмотря на решение Верховного суда США, ограничившее использование президентом чрезвычайных экономических полномочий для введения тарифов, американское законодательство оставляет другие механизмы для торговых ограничений.

Новая кампания начинается после почти шести месяцев войны, которая не привела к капитуляции Ирана. Также страна десятилетиями живет под санкциями и выстроил механизмы для внешней торговли в обход ограничений.