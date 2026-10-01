Власти пообещали налоговые льготы для бизнеса за защиту от БПЛА. Взамен тот должен передать укрепления в собственность государства

Российские власти представили меры поддержки для бизнеса, который вынужден потратиться на сооружения для защиты от беспилотников. Сэкономить на уплате налогов в таких случаях получится при одном условии — если все возведенные объекты и купленное имущество безвозмездно перейдут в собственность силовых ведомств. Законопроект с такой формулировкой накануне внесли в Госдуму.

Документ предлагает поправки в Налоговый кодекс — например, в статью 146, которая определяет объект налогообложения НДС. Авторы законопроекта предлагают учитывать строительство объектов, необходимых для защиты от БПЛА и закупку спецоборудования. Такие вложения при этом могут освободить от начисления налога.

Единственным условием для льгот становится передача этих объектов в собственность государста в лице Минобороны, Росгвардии, ФСБ, добровольческих формирований или МЧС.

То же самое касается расходов на тех, кто будет дежурить на таких объектах: их экипировку, продовольственное обеспечение, обустройство и содержание их мест дежурства. Учитывать такие расходы при расчете налога на прибыль можно будет, только если к дежурству привлекают военных, сотрудников спецслужб, Росгвардию или МЧС. Учет таких расходов при расчете базы для налога на прибыль может позволить бизнесу снизить свои налоговые издержки.

О готовящихся изменениях в налоговое законодательство стало известно в конце сентября. На этой неделе правительство также ввело мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников.

Еще в августе Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить временное управление на критически важных объектах, если собственники не могут обеспечить их защиту. Среди оснований отдельно указывали «неэффективность реализации мероприятий», направленных на пресечение атак беспилотников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснял, что такие меры должны усилить безопасность. До сих пор этот механизм на практике не использовался.