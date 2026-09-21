Минфин готовит налоговые изменения для компаний, которые тратятся на защиту от дронов и восстановление после атак

Минфин готовит изменения в налоговое законодательство, которые позволят компаниям учитывать расходы на защиту и восстановление атакованных объектов. Поправки затронут широкий круг отраслей, а внести их ведомство рассчитывает уже осенью, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Подробностей он не раскрыл.

В начале августа Сазанов рассказывал, что компании жалуются Минфину на невозможность учитывать некоторые расходы на защиту от атак при расчете налоговой базы по налогу на прибыль. По оценке самого ведомства, большинство таких затрат учитывать можно уже сейчас, поэтому объем выпадающих доходов бюджета не должен быть значительным. Тогда же Сазанов допускал, что новые правила могут распространить на весь 2026 год. Поскольку часть налога на прибыль поступает в региональные бюджеты, изменения предстоит обсудить с Госдумой.

Министр финансов Антон Силуанов еще в июне говорил, что расходы на пассивную и активную защиту предприятий уже могут включаться в себестоимость и таким образом снижать налогооблагаемую прибыль. Создавать отдельный фонд для финансирования защиты предприятий ТЭК власти тогда не собирались. «Деньги у них есть. Они готовы самостоятельно закупать», — говорил Силуанов о нефтегазовых и энергетических компаниях.

Отдельные правила уже действуют и для ущерба после атак. В письме от 1 сентября Минфин разъяснил, что потери от уничтоженного в результате атаки БПЛА имущества и затраты на ликвидацию последствий могут учитываться как внереализационные расходы при расчете налога на прибыль. Готовящиеся поправки, судя по предыдущим заявлениям Сазанова, должны закрыть оставшиеся случаи, когда отдельные виды расходов на защиту и восстановление объектов не удается учесть по действующим правилам.

Расходы бизнеса на защиту от беспилотников при этом быстро растут. В первом полугодии 2026 года объем публичных закупок таких средств российскими компаниями достиг 441,3 млн рублей — в 6,6 раза больше, чем годом ранее.

Стоимость комплексной физической защиты крупного предприятия может исчисляться сотнями миллионов рублей. Основатель компании «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко оценивал стоимость противодронных конструкций от 7 тысяч до 100 тысяч рублей за квадратный метр — в зависимости от уровня защиты.

При этом с конца августа недостаточная защита объекта может иметь для собственника последствия: 24 августа Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное государственное управление имуществом компаний, если власти сочтут принятые меры безопасности недостаточными. Среди оснований прямо названы неэффективность мер по пресечению атак беспилотников, а также несвоевременное восстановление поврежденного объекта. Под действие указа подпадают предприятия ТЭК, промышленности, энергетики, связи, транспорта и логистики и другие объекты критической инфраструктуры.

Во временное управление могут передаваться недвижимость и оборудование, акции и доли компаний и другие имущественные права. Управляющим может стать Росимущество или другое определенное правительством лицо. Эксперт по корпоративным расследованиям Илья Шуманов отмечал в разговоре с The Insider, что такой механизм создает риск фактической потери владельцами контроля над бизнесом.

На фоне роста числа атак российские компании уже значительно увеличили расходы на безопасность. По данным Financial Times, за первое полугодие 2026 года украинские беспилотники как минимум 194 раза успешно атаковали российские НПЗ — в 11 раз чаще, чем за тот же период 2025 года. Летом регулярными целями стали также склады и логистические центры. The Insider подсчитал, что к середине августа атакам подвергся 21 объект Wildberries в 17 регионах общей площадью около 2,3 млн м² — 14 из них получили значительные повреждения.