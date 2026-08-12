Российские компании почти в семь раз увеличили закупки средств защиты от беспилотников — «Ведомости»

Объем публичных закупок средств защиты от беспилотников российскими компаниями в первом полугодии 2026 года вырос в 6,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 441,3 млн рублей. При этом бизнес пока приобретает преимущественно отдельные средства противодействия дронам, а не комплексные системы, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервисов по работе с тендерами.

Аналитики из проекта «Тендерплан» изучили все найденные в открытом доступе закупки на торговых площадках, отобрав их по ключевым словам. Представители другого сервиса, «Контур.Закупки», также зафиксировали рост, однако получили более низкие показатели: по их данным, объем закупок увеличился на 49% — до 25,71 млн рублей. Разница объясняется тем, что сервисы учитывали разные наборы торговых площадок.

В «Тендерплане» отметили, что особенно заметно спрос вырос за последний месяц — после поручения Владимира Путина подготовить предложения по защите предприятий от атак беспилотников. Президент дал такое поручение в конце мая администрации президента и правительству, которые должны были проработать этот вопрос совместно с бизнесом.

Коммерческие компании могут покупать защитные заграждения, системы связи, обнаружения и радиоэлектронного подавления, а также дроны-перехватчики без взрывчатки. Оружие для мобильных огневых групп могут предоставлять Минобороны и Росгвардия, которые должны вести его учет, рассказал источник газеты, знакомый с порядком приобретения такой техники.

Комплексные системы защиты компании пока закупают реже всего. Они предполагают создание нескольких уровней противодроновой обороны, которые позволяют обнаружить беспилотник, подавить его средствами радиоэлектронной борьбы или физически уничтожить. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов допустил, что на рынке может возникнуть дефицит оборудования: бизнес получил право создавать группы противовоздушной обороны недавно, а производители пока не способны удовлетворить весь спрос.

По словам экспертов, предприятиям также не хватает специалистов, которые могли бы оценивать угрозы и выбирать подходящие средства защиты. Единой программы подготовки таких сотрудников и служб предприятий в России нет, отметил независимый эксперт по защите от беспилотников Сергей Борисов. Нерешенным остается и вопрос об ответственности в случаях, когда действия охраны предприятия по уничтожению дрона причиняют ущерб людям или имуществу.

Еще одной причиной роста спроса стало изменение условий страхования. По словам главы группы компаний «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрия Дацыкова, предприятия сталкиваются с ограничениями страхового покрытия ущерба от атак беспилотников или с существенным удорожанием полисов. Из-за этого средства защиты начинают закупать даже компании, объекты которых ранее не подвергались атакам.

Однако массового перехода к комплексной противодроновой обороне пока не произошло. Чаще всего предприятия интересуются мобильными огневыми группами и дронами-перехватчиками, тогда как полноценную защиту объекта необходимо выстраивать из нескольких взаимосвязанных систем.