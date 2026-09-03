Производитель назвал цену защиты от дронов — до 100 тысяч рублей за м². Объект 70×120 метров обойдется в сотни миллионов рублей

Стоимость конструкций для защиты предприятий от беспилотников достигает 100 тысяч рублей за квадратный метр. Цены на противодронные конструкции назвал в интервью «Коммерсанту» основатель и гендиректор компании «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко. По его словам, базовый вариант стоит от 7 тысяч рублей за квадратный метр, усиленная конструкция обойдется примерно в 45 тысяч рублей, а система с третьим эшелоном защиты и экранами от осколков — до 100 тысяч рублей за квадратный метр.

В качестве примера Лозенко привел здание размером 70 на 120 метров, которое компания готова накрыть защитной конструкцией за месяц. Площадь такого объекта составляет 8400 кв. м. Если применить к нему названные производителем ставки, защита обойдется от 58,8 млн до 840 млн рублей, подсчитал The Insider. Вариант стоимостью 45 тысяч рублей за квадратный метр потребует 378 млн рублей.

Небольшую трансформаторную подстанцию, по словам Лозенко, компания проектирует и накрывает за два-три дня. Для типового терминала нефтеперерабатывающего завода требуется от полутора до двух месяцев. Точная стоимость зависит от типа объекта, предполагаемых угроз и числа уровней защиты.

Верхняя оценка защиты одного здания площадью 8400 кв. м почти вдвое превышает стоимость всех публичных закупок средств противодействия дронам российскими компаниями за первую половину 2026 года. Как писал The Insider, за этот период бизнес заключил такие контракты на 441,3 млн рублей — в 6,6 раза больше, чем годом ранее. Эти суммы нельзя сравнивать напрямую: статистика учитывает лишь открытые закупки, причем не только конструкций, но и средств обнаружения, радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков.

В августе Владимир Путин разрешил передавать государству во временное управление активы компаний, которые власти сочтут недостаточно защищенными от беспилотников. Основанием для этого указаны в том числе неэффективные меры противодействия дронам, угроза остановки предприятия и затягивание восстановительных работ.