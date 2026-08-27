Указ Путина о защите предприятий от дронов может использоваться для фактического отъема бизнеса — юрист Илья Шуманов

Указ Владимира Путина, позволяющий передавать во временное государственное управление имущество компаний, если власти сочтут их объекты недостаточно защищенными, может использоваться для фактического отъема бизнеса. Об этом The Insider рассказал управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов. По его словам, формально временное управление отличается от национализации, однако прежние случаи применения этого механизма показывают, что владельцы могут потерять контроль над активами, которые затем переходят к третьим лицам.

24 августа Путин подписал указ № 604 «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации». Он позволяет передавать государству имущество компаний в случае непринятия или несвоевременного принятия мер безопасности, нарушения установленных требований, угрозы нормальной работе объекта или задержки с его восстановлением. Среди оснований отдельно названа «неэффективность реализации мероприятий», направленных на пресечение атак беспилотников.

Под временное управление могут передаваться движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в российских компаниях и имущественные права. Решение будет принимать правительство по поручению президента. Временным управляющим по умолчанию станет Росимущество, однако кабмин сможет выбрать другую организацию. Срок такого управления указом не ограничен.

Управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов рассказал The Insider, что подобный механизм уже применялся российскими властями к иностранному бизнесу, а временный характер управления сам по себе не гарантирует собственникам возвращения контроля над активами:

«Временное управление как мера передачи контроля над предприятиями уже есть. Оно вводится обычно указами президента. У нас есть примеры таких предприятий: Danone и „Балтика“, которые переходили на временное управление указами президента. Эта мера отличается от национализации, то есть изъятия и обращения в доход государства, а также от продажи долей в пользу государства, но по признакам очень близка к национализации. Часто такие предприятия, переданные во временное управление, теряют контроль, перестраиваются логистические цепочки, конкуренты получают доступ к информации в этих предприятиях, и в дальнейшем происходит принудительное отчуждение этих предприятий либо с большим дисконтом они переходят в собственность третьих лиц, как это было с Danone. Надо обратить внимание, что в указе содержится расширительный перечень признаков, по которым может быть произведено изъятие. Там есть моменты, которые можно толковать по усмотрению правоприменителя. Второе — перечень инфраструктуры не уточнен, то есть непонятно, что можно изымать. По факту, любое предприятие через оптику правительственной комиссии можно включить в критическую инфраструктуру в зависимости от того, кто как оценивает. Это субъективность, и она позволяет широко трактовать указ президента для того, чтобы в нужный момент времени происходило отчуждение предприятий или переход под временное управление. Любое действие можно обжаловать через суд. Другой вопрос, что каждое из этих предприятий будет проходить через решение правительственной комиссии и дальше будет происходить передача. На практике такую передачу практически невозможно оспорить, потому что на уровне правительства принимать решение будут вице-премьер и сотрудники правоохранительных и надзорных органов».

В июле 2023 года Путин уже передавал во временное управление Росимущества российские активы французской Danone и датской Carlsberg, которой принадлежала «Балтика». Обе компании до этого объявили о намерении уйти из России.

После передачи Danone ее российскую «дочку» возглавил племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев. В мае 2024 года бизнес был продан структуре, связанной с татарстанским холдингом «Вамин», за 17,6 млрд рублей. Как выяснил расследовательский проект «Система», покупатели фактически профинансировали значительную часть сделки за счет денег самой бывшей структуры Danone. Впоследствии контроль над компанией перешел Руслану Алисултанову, бывшему заместителю Закриева. «Система» оценивала общий убыток Danone от сделки примерно в 1,2 млрд евро.

«Балтика» находилась под временным управлением Росимущества с июля 2023-го по декабрь 2024 года. Затем правительство разрешило Carlsberg продать российские активы компании «ВГ Инвест» за 34 млрд рублей — около $320 млн по тогдашнему курсу. При этом в отчетности самой Carlsberg чистые российские активы на конец 2022 года оценивались примерно в $1,06 млрд. Руководство Carlsberg называло произошедшее с российским бизнесом кражей.

27 августа правительство также сообщило о создании подкомиссии по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, а среди заместителей оказался заместитель начальника Генштаба Анатолий Концевой. Подкомиссия будет в том числе оценивать защищенность объектов критической инфраструктуры, разрабатывать меры для их нормальной работы и контролировать восстановление после повреждений.