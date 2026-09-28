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Новости

Российские власти на год отменили проверки для бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников

The Insider
Пожар на территории склада Wildberries в Московской области / Exilenova+

Пожар на территории склада Wildberries в Московской области / Exilenova+

Правительство РФ ввело мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Он продлится год. Об этом сообщил глава аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Мораторий будет действовать до 1 октября 2027 года. Он распространится на объекты, которые попали под атаку беспилотников с начала этого года. 

Ограничения затронут не только плановые проверки — внеплановые будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства или при подозрении на нарушения и условиях ЧС. На некоторых промышленных объектах, в сфере образования и транспортной безопасности внеплановые проверки сохранятся в полном объеме. 

В правительстве это решение объяснили стремлением поддержать бизнес и снизить его административную нагрузку. 

Похожий механизм российские власти уже применяли в 2022–2024 годах. Ограничения на проверки бизнеса в правительстве тогда анонсировали в марте 2022-го, связав их необходимость с санкциями против России. 

Нынешнему мораторию предшествовал рост числа украинских атак по объектам на территории России. Этим летом под атаку беспилотников, например, попали складские площади крупных маркетплейсов Wildberries и Ozon, а также нефтеперерабатывающие предприятия. Удары по последним спровоцировали топливный кризис в регионах. В конце августа в правительстве создали подкомиссию по защите важных предприятий от атак: недостаточно защищенные объекты оказались под риском перейти в госуправление. 

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Публикация:«Российские власти на год отменили проверки для бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников»

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