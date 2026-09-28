Российские власти на год отменили проверки для бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников

Правительство РФ ввело мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Он продлится год. Об этом сообщил глава аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Мораторий будет действовать до 1 октября 2027 года. Он распространится на объекты, которые попали под атаку беспилотников с начала этого года.

Ограничения затронут не только плановые проверки — внеплановые будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства или при подозрении на нарушения и условиях ЧС. На некоторых промышленных объектах, в сфере образования и транспортной безопасности внеплановые проверки сохранятся в полном объеме.

В правительстве это решение объяснили стремлением поддержать бизнес и снизить его административную нагрузку.

Похожий механизм российские власти уже применяли в 2022–2024 годах. Ограничения на проверки бизнеса в правительстве тогда анонсировали в марте 2022-го, связав их необходимость с санкциями против России.

Нынешнему мораторию предшествовал рост числа украинских атак по объектам на территории России. Этим летом под атаку беспилотников, например, попали складские площади крупных маркетплейсов Wildberries и Ozon, а также нефтеперерабатывающие предприятия. Удары по последним спровоцировали топливный кризис в регионах. В конце августа в правительстве создали подкомиссию по защите важных предприятий от атак: недостаточно защищенные объекты оказались под риском перейти в госуправление.