РБК: Минэнерго предложило ввести внешнее управление у владельца АЗС «Трасса», что станет первым применением нового указа Путина

Министерство энергетики предложило профильным госорганам обсудить введение внешнего управления активами «ЕвроТранса», которому принадлежит сеть автозаправок «Трасса». Об этом РБК рассказали два источника. Ведомство рассчитывает задействовать указ № 604 о безопасности объектов критической инфраструктуры, который Путин подписал 24 августа. До сих пор этот механизм на практике не использовался.

По словам одного из собеседников издания, Минэнерго обосновало свою инициативу тем, что нужно обеспечить безопасность мощностей компании для хранения нефтепродуктов. Письмо министерство отправило еще до того, как совладельцев и руководителей «ЕвроТранса» задержали. Окончательное решение не принято, среди альтернатив обсуждается передача активов «Трассы» одной из вертикально интегрированных нефтяных компаний.

«ЕвроТранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов заправок в Москве и области. Компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», нефтебаза и парк бензовозов. У нее серьезные финансовые проблемы: 7 сентября Мосбиржа зафиксировала дефолт по всем ее биржевым облигациям, а публичный долг «ЕвроТранса» достигает 36,1 млрд рублей.

Указ разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление, если владельцы не позаботились об их безопасности, в том числе о защите от беспилотников, или не успели вовремя восстановить их после повреждений. Срок такого управления документ не ограничивает, вернуть активы собственнику может правительство. Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее уверял, что речь не идет о национализации.

В начале сентября МВД сообщило о задержании председателя совета директоров «ЕвроТранса» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров компании по делу о хищении топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. Вместе с ними задержали начальника тыла ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова и еще двух полицейских. Им вменяют присвоение или растрату организованной группой либо в особо крупном размере, за это грозит до 10 лет заключения.