Начальника тыла ГУ МВД по Подмосковью задержали за хищение топлива вместе с руководителями «Евротранса»

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России выявили хищение моторного топлива, принадлежавшего подмосковному главку МВД. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, по делу задержаны заместитель начальника ГУ МВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков, еще двое сотрудников полиции и председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов.

По данным МВД, в организованную группу входили Мартышов и трое подчиненных ему топ-менеджеров «Евротранса». Со стороны полиции в схеме, как утверждает ведомство, участвовали Мальков, начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» подмосковного ГУ МВД Алексей Суяров и начальник отдела этого центра Анна Левина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ — о присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Троих топ-менеджеров «Евротранса» уже заключили под стражу. Малькова, Суярова и Левину уволили из органов внутренних дел, они задержаны. Следствие просит суд отправить их под арест.

«Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса», испытывает проблемы с обслуживанием облигационного долга. В сообщениях о неисполнении обязательств компания объясняла задержки «временной нехваткой свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки». По данным Business FM, «Евротранс» допустил фактический дефолт по всем десяти выпускам облигаций общим объемом 27,1 млрд рублей.

Предварительное расследование ведет Следственный департамент МВД России. Оперативные мероприятия по делу проводили Главное управление собственной безопасности МВД и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Следователи устанавливают обстоятельства дела, возможных соучастников и других потерпевших. Сумму предполагаемого ущерба МВД пока не назвало.