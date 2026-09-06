Акции производителя авиаоборудования на 6 млрд рублей арестовали по делу о мошенничестве с рациями для МВД и Росгвардии — «Коммерсантъ»

Суд арестовал контрольный пакет акций Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ), одного из крупнейших российских производителей авиационного электрооборудования, в рамках дела о предполагаемом мошенничестве при поставках радиостанций «Эрика» для МВД и Росгвардии. Рыночную стоимость попавших под арест акций защита оценивает почти в 6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2015–2023 годах АО «Уральские заводы» и ЗАО «Уральские радиостанции» поставили МВД и Росгвардии радиостанции «Эрика-360» и «Эрика-360.01», не соответствовавшие условиям госконтрактов, так как были собраны из китайских комплектующих. Следствие считает, что компании получили таким образом «незаконную прибыль» в размере 383,2 млн рублей. Бывший гендиректор «Уральских заводов» Василь Мусин находится под стражей и обвиняется в особо крупном мошенничестве, предполагаемый бенефициар компаний Виталий Шурыгин объявлен в розыск.

Арест наложен на 57,55% акций СЭГЗ, которые следствие считает находящимися под контролем Шурыгина через несколько компаний. Ижевский суд запретил владельцам распоряжаться и пользоваться ценными бумагами. При этом суд исходил из их номинальной стоимости — один рубль за акцию — и указал, что общая стоимость пакета не превышает предполагаемый ущерб по делу. Защита приводит оценку, согласно которой рыночная стоимость одной акции составляет около 40 тысяч рублей, а всего арестованный пакет стоит почти 6 млрд рублей — более чем в 15 раз больше суммы предполагаемого ущерба.

Акционеры обжаловали арест в Верховном суде Удмуртии, который должен рассмотреть жалобу 8 сентября. Они утверждают, что акции принадлежат компаниям, не являющимся фигурантами дела, а их владельцев не уведомили о заседании. Сам СЭГЗ также связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом и утверждает, что после первого решения об аресте акций несколько миноритариев пытались добиться смены руководства предприятия.

Мусин вину не признает. По его версии, радиостанции не относятся к военной технике, поэтому требования об обязательном использовании российских комплектующих к ним неприменимы. Он также утверждает, что импортные детали были предусмотрены документацией, согласованной с МВД, а члены приемочной комиссии знали об их использовании. Радиостанции, по словам Мусина, продолжают эксплуатироваться МВД, Росгвардией и ФСБ без нареканий.

Это как минимум второе за последнее время уголовное дело о поставках российским силовым ведомствам радиостанций, собранных с использованием иностранных комплектующих. В мае Тверской суд Москвы арестовал руководителей компаний «Профи-связь» и «Астраком» Виталия Козлова и Алексея Баранова по делу о поставках МВД радиостанций «Радон». В том случае, по версии следствия, техническое задание прямо требовало использовать российские комплектующие, однако экспертиза МВД обнаружила в оборудовании иностранные детали. The Insider выяснил, что «Астраком» в 2023 году импортировал радиоэлектронные компоненты, в том числе производства китайских Kirisun Communication, Jinan Luma International Trading и Hytera Communication.