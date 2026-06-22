Поставщиков МВД и Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве: рации «Радон» собрали из иностранных комплектующих — «Коммерсантъ»

Тверской районный суд Москвы арестовал гендиректора петербургской компании «Профи-связь» Виталия Козлова и руководителя связанной с ней компании «Астраком» Алексея Баранова по делу о мошенничестве. По данным «Коммерсанта», следствие считает, что радиостанции «Радон», поставленные для МВД по контракту 2020 года, были собраны из иностранных комплектующих, хотя техническое задание требовало использовать российские детали.

Речь идет о контракте «Профи-связи» с Центральным окружным управлением материально-технического снабжения МВД на поставку радиостанций «Радон П45» стоимостью 950 тысяч рублей. Экспертиза МВД, как пишет «Коммерсантъ», установила, что оборудование не соответствовало требованию о российских комплектующих. Козлов и Баранов вину не признали: они заявили, что контракт был полностью выполнен, а претензий к качеству поставленных раций со стороны силовиков не поступало.

По данным The Insider, в 2023 году «Астраком» получил из-за границы радиоэлектронные компоненты производства китайских Kirisun Communication, Jinan Luma International Trading и Hytera Communication. Были получены микрофоны, наборы удаленного управления радиостанцией, носимые приемопередатчики и кабели.

Защита просила избрать обвиняемым домашний арест или запрет определенных действий. Адвокаты указывали, что дело связано с предпринимательской деятельностью и, по их мнению, должно рассматриваться в арбитражном суде. Следствие, в свою очередь, заявило, что фигуранты могут скрыться или помешать расследованию. Суд отправил обоих в СИЗО.

Следствие также проверяет Козлова и Баранова на причастность к возможным нарушениям при исполнении других госконтрактов. Компания «Астраком» была крупным поставщиком средств связи для Росгвардии: в 2021 году она заключила контракт на поставку 2851 радиостанции «Радон-361 П23» и «Радон-361 П45» за 164,6 млн рублей. В мае 2026 года контракт расторгли из-за невозможности поставить оборудование, Росгвардия потребовала через суд вернуть часть аванса.