Россия третий день атакует мосты через Днепр в Киеве. После пяти ударов по Южному дрон попал в Северный

Северный мост — одна из основных транспортных артерий между правым и левым берегами в северной части Киева. Он связывает районы Оболони и Троещины и входит в Малую кольцевую дорогу. Как следует из данных «Киевавтодора», мост имеет шесть автомобильных полос, а внутри его проезжей части проложены пять трубопроводов большого диаметра для горячего и холодного водоснабжения, а также кабельные коммуникации. О повреждении этих коммуникаций после удара 3 октября власти не сообщали.

Пять попаданий по Южному мосту в течение полутора суток

Удар по Северному мосту произошел после серии атак на Южный мост, расположенный в противоположной части Киева. Утром 1 октября два беспилотника попали рядом с опорной частью сооружения. Вечером того же дня произошел еще один удар. Кличко сообщил, что были повреждены опора моста, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение поездов и наземного общественного транспорта остановили. Еще один беспилотник попал в Южный мост ночью 2 октября, а вечером того же дня Кличко сообщил о новом ударе. С утра 1 октября до вечера 2 октября по мосту пришлось не менее пяти атак.