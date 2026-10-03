Россия третий день атакует мосты через Днепр в Киеве. После пяти ударов по Южному дрон попал в Северный

Российские войска третий день подряд атакуют крупные мосты через Днепр в Киеве. В субботу утром, 3 октября, беспилотник попал в Северный мост — повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. До этого дроны не менее пяти раз ударили по Южному мосту на другом конце города, после чего движение по нему автомобилей и поездов метро полностью остановили.
О попадании в Северный мост сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, из-за повреждений движение с левого на правый берег временно перекрыли. Несколько автобусных и троллейбусных маршрутов задерживалось или было перенаправлено через Подольский мостовой переход. Данных о пострадавших на момент публикации не поступало. Украинские СМИ пишут, что мост атаковал реактивный беспилотник. Военные официально тип использованного дрона не называли.
Северный мост — одна из основных транспортных артерий между правым и левым берегами в северной части Киева. Он связывает районы Оболони и Троещины и входит в Малую кольцевую дорогу. Как следует из данных «Киевавтодора», мост имеет шесть автомобильных полос, а внутри его проезжей части проложены пять трубопроводов большого диаметра для горячего и холодного водоснабжения, а также кабельные коммуникации. О повреждении этих коммуникаций после удара 3 октября власти не сообщали.
Пять попаданий по Южному мосту в течение полутора суток
Удар по Северному мосту произошел после серии атак на Южный мост, расположенный в противоположной части Киева. Утром 1 октября два беспилотника попали рядом с опорной частью сооружения. Вечером того же дня произошел еще один удар. Кличко сообщил, что были повреждены опора моста, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение поездов и наземного общественного транспорта остановили. Еще один беспилотник попал в Южный мост ночью 2 октября, а вечером того же дня Кличко сообщил о новом ударе. С утра 1 октября до вечера 2 октября по мосту пришлось не менее пяти атак.
После серии налетов Южный мост полностью закрыли для автомобильного транспорта и метро. По нему проходит Сирецко-Печерская, или зеленая, линия киевского метрополитена, соединяющая правый берег с крупными жилыми районами Позняки, Осокорки и Харьковский массив. Из-за повреждений поезда на линии были разделены на два участка: от «Сырца» до «Выдубичей» и от «Осокорков» до «Красного хутора».
Одновременно власти ограничили движение по другим переправам через Днепр: на Дарницком мосту транспорт пропускали по одной полосе, на мосту Метро и Подольском мостовом переходе вводили ограничения в одном из направлений.