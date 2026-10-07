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Новости

Россия атаковала Киев, Полтавскую, Кировоградскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Есть погибшие и раненые

The Insider
Фото: полиция Киева

Фото: полиция Киева

В ночь на 7 октября российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву. Об этом сообщили Киевская городская военная администрация (КГВА) и мэр города Виталий Кличко. В результате атаки погибли два человека. Кроме того, Россия атаковала Кременчуг в Полтавской области, Александрию в Кировоградской, Прилуки в Черниговской, сразу несколько населенных пунктов в Днепропетровской области и в Запорожье.

Россия атаковала баллистическими ракетами Киев, попадания были зафиксированы в Оболонском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах. Как отметили в КГВА, в Дарницком районе обломки упали на территории гаражного кооператива, в результате чего погибли два человека. В полиции Киева позднее добавили, что в Дарницком районе утром 7 октября проводится операция по обезвреживанию неразорвавшейся баллистической ракеты. В трех других районах города удары пришлись по территории нежилой застройки и по складским помещениям, уточнил мэр Кличко.

По данным полиции Черниговской области, российские войска обстреляли ракетами город Прилуки. Под удар попали многоэтажное здание, Центр творчества детства и юношества и неназванное предприятие. Сообщается, о погибших и раненых, но их число не уточняется. Атака произошла около 6 утра по местному времени.

В Кременчуге, по данным Полтавской областной военной администрации, ракетная атака пришлась по жилому району, в результате были повреждены многоквартирные дома. Также удару подверглось одно из предприятий в Кременчугском районе.

Кроме того, утром 7 октября Россия ударила по критической инфраструктуре в Александрии Кировоградской области. По словам главы местной общины Сергея Кузьменко, есть раненые.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в ночь на 7 октября Россия ударила по промышленному предприятию в городе Днепр. В результате атаки, по его словам, были также повреждены многоквартирные дома и спортивный клуб. Кроме того, атаки пришлись и по районам области. Отмечается, что ранены два человека: 65-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин заявил, что РФ атаковала «объект транспортной инфраструктуры Запорожья». О пострадавших не сообщалось.

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Публикация:«Россия атаковала Киев, Полтавскую, Кировоградскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Есть погибшие и раненые»

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