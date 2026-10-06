Зеленский заявил об атаке России на два гражданских судна в водах Болгарии. Болгарский министр сказал, что не знает, кто стоит за ударом

В исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море ударам беспилотников подверглись два гражданских торговых судна. Об этом сообщило болгарское издание Nova. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за атакой стоит Россия. Болгарский министр обороны Димитар Стоянов назвал атаку «целенаправленным нападением» и отметил, что София не может подтвердить, чьи это были беспилотники — российские или украинские. По его словам, Болгария стала «частью гибридной войны между Украиной и Россией».

Торговые суда ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау были атакованы дронами в болгарских водах в Чёрном море, сообщило 6 октября местное издание Nova. По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, судно, шедшее под флагом Того затонуло, а его экипаж числится пропавшим без вести. Второе судно получило повреждения и загорелось, однако экипажу удалось эвакуироваться.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что украинские силы не проводили никаких операций в этом районе Чёрного моря, а эта «очередная трагедия с гражданскими судами продолжает российские попытки превратить западную часть Чёрного моря в абсолютно непригодную для мореплавания». Он отметил:

«Уточнили все данные с болгарской стороной: наши Военно-морские силы связались с коллегами в Болгарии, установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами».

В свою очередь, министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, как сообщает болгарское издание БГНЕС, заявил, что власти страны пока не могут сказать, чьи дроны атаковали два судна — украинские или российские. Он подчеркнул:

«Нужно найти обломки беспилотников или чтобы одна из сторон взяла на себя ответственность, но этого не произошло, поэтому мы не можем подтвердить, были ли они украинскими или российскими. Наша оценка такова: атака была совершена с помощью морских беспилотников. Это не случайность, а целенаправленная атака. Мы – часть гибридной войны между Украиной и Россией, очевидно, независимо от того, на чьей стороне мы находимся».

Как ранее сообщал The Insider, Россия последний месяц регулярно атакует гражданские суда в Чёрном море. Подобные удары с 10 сентября по 3 октября привели к гибели как минимум пяти моряков, двое из которых были капитанами.