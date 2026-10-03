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Новости

Россия ударила по судну под флагом Либерии в порту Одесской области. Из-за таких атак за месяц погибли как минимум 5 гражданских моряков

The Insider
Фото: «Одесская жизнь»

Фото: «Одесская жизнь»

Российские войска нанесли удар по гражданскому судну под флагом Либерии, находившемуся в одном из портов Одесской области. Об этом сообщила администрация морских портов Украины. В результате атаки погиб один из матросов. За последний месяц Россия неоднократно била по иностранным гражданским судам в Черном море. Это привело к гибели как минимум пяти моряков, двое из которых были капитанами.

В администрации морских портов Украины назвали атаку на грузовое судно под флагом Либерии «очередным целенаправленным ударом России по гражданскому судоходству». В результате действий РФ погиб матрос, еще трое членов экипажа получили ранения.

За последний месяц Россия несколько раз била по гражданским судам в Черном море, ходящим под иностранным флагом. Так, 10 сентября беспилотники атаковали гражданское судно TEDY под флагом Сомали. В результате удара погибли двое граждан Азербайджана, а еще двое получили ранения. В МИД Азербайджана уточнили, что пострадавшие были доставлены в больницу в украинском городе Черноморск. В ведомстве призвали своих граждан «воздержаться от поездок в районы, где ведутся военные действия, а также от работы на транспортных средствах, включая суда, курсирующие по этим маршрутам».

Спустя неделю — 17 сентября — российский дрон атаковал гражданское судно под флагом Танзании, которое следовало в один из украинских портов. Как уточнили в Министерстве развития общин и территорий Украины, из-за удара погиб капитан, а трое членов команды получили ранения.

23 сентября российские войска ударили по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в Одесской области. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки погиб капитан судна — гражданин Украины.

Кроме того, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал об атаке России на гражданское судно под флагом Палау в Одесской области.

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Публикация:«Россия ударила по судну под флагом Либерии в порту Одесской области. Из-за таких атак за месяц погибли как минимум 5 гражданских моряков»

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