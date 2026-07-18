При атаке ВС РФ на одесские порты пострадало иностранное судно. Один человек погиб, трое ранены

ВС РФ нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщает глава местной ОВА Олег Кипер.

«В акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда. К сожалению, погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы».

Также сообщается о повреждении объектов инфраструктуры: зданий, резервуаров и складов. Во время ликвидации последствий одной из атак ВС РФ нанесли повторный удар, повредив специальную спасательную технику.

В Telegram-канале ВМС Украины сообщается, что под обстрел попал сухогруз Venturo (IMO 9554664), который в результате получил повреждения и потерял возможность продолжать путь. Экипажи катеров ВМС ВС Украины спасли выживших членов экипажа — 17 человек. Все спасенные — граждане Филиппин.

В концу июня Украина направила государствам — членам Международной морской организации (IMO) письмо (есть в распоряжении The Insider), в котором сообщила об атаке России на иностранное торговое грузовое судно Helga (IMO 9444912) под флагом Либерии. Согласно приведенной в письме статистике, в 2026 году Россия атаковала:

в январе — 5 торговых судов,

в марте — 5,

в апреле — 24,

в мае — 14,

по состоянию на 22 июня — 11.

С февраля 2022 года, по данным Киева:

967 объектов портовой инфраструктуры повреждены или частично разрушены,

206 торговых судов повреждены,

264 гражданских лица получили ранения или погибли.

Также в письме Киев предлагает IMO перестать считать танкеры российского «теневого флота» обычными коммерческими судами, поскольку перевозка нефти приносит доходы в российский бюджет, что позволяет Москве продолжать военные действия.