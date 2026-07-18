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Новости

При атаке ВС РФ на одесские порты пострадало иностранное судно. Один человек погиб, трое ранены

The Insider
Спасенные филиппинские моряки. Фото: ВМС Украины

Спасенные филиппинские моряки. Фото: ВМС Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, сообщает глава местной ОВА Олег Кипер. 

«В акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда. К сожалению, погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы».

Также сообщается о повреждении объектов инфраструктуры: зданий, резервуаров и складов. Во время ликвидации последствий одной из атак ВС РФ нанесли повторный удар, повредив специальную спасательную технику.

В Telegram-канале ВМС Украины сообщается, что под обстрел попал сухогруз Venturo (IMO 9554664), который в результате получил повреждения и потерял возможность продолжать путь. Экипажи катеров ВМС ВС Украины спасли выживших членов экипажа — 17 человек. Все спасенные — граждане Филиппин.

В концу июня Украина направила государствам — членам Международной морской организации (IMO) письмо (есть в распоряжении The Insider), в котором сообщила об атаке России на иностранное торговое грузовое судно Helga (IMO 9444912) под флагом Либерии. Согласно приведенной в письме статистике, в 2026 году Россия атаковала:

  • в январе — 5 торговых судов,
  • в марте — 5,
  • в апреле — 24,
  • в мае — 14,
  • по состоянию на 22 июня — 11.

С февраля 2022 года, по данным Киева:

  • 967 объектов портовой инфраструктуры повреждены или частично разрушены,
  • 206 торговых судов повреждены, 
  • 264 гражданских лица получили ранения или погибли.

Также в письме Киев предлагает IMO перестать считать танкеры российского «теневого флота» обычными коммерческими судами, поскольку перевозка нефти приносит доходы в российский бюджет, что позволяет Москве продолжать военные действия.

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