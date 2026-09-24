В Казахстане во время учений ВМС на Каспии в море унесло 19 военных, девять погибли, троих спасли, остальных ищут

В Мангистауской области Казахстана 24 сентября погибли девять военнослужащих, которых унесло в Каспийское море во время учений Военно-морских сил. Об этом сообщило Министерство обороны республики. По данным ведомства, военные отрабатывали учебно-боевую задачу на побережье, когда погода резко испортилась и усилился ветер.

По предварительной информации, всего в море оказались 19 человек. Троих удалось спасти, одного из них госпитализировали. Поиски остальных продолжаются.

К спасательной операции подключились подразделения ВМС, МЧС, авиация и другие профильные службы. Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и координировать поиски, на место срочно отправилась комиссия Минобороны во главе с министром генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

Военное ведомство выразило соболезнования родственникам погибших и пообещало оказать их семьям всю необходимую помощь. Сведения о ходе поисков и состоянии военнослужащих в министерстве пообещали публиковать по мере их подтверждения. Кроме того, Минобороны призвало доверять только официальным данным ведомства и других госорганов.

Двумя днями ранее Минобороны Казахстана объявило о начале в казахстанском секторе Каспийского моря учения «Хазар қорғаны-2026», в котором задействовали более 500 военнослужащих. В манёврах участвуют экипажи боевых кораблей, береговые подразделения ВМС, силы Береговой охраны Пограничной службы КНБ и Сил воздушной обороны.