В Черном море затонул турецкий сухогруз после удара беспилотника. Судно шло из Украины в Италию с зерном

В Чёрное море судно вышло днем 3 октября, а перебои в передаче данных AIS сервис по отслеживанию судов фиксирует утром (около 9:20 по местному времени) пятого числа. Вероятно, в этот момент и было атаковано судно.

Хотя румынские СМИ пишут, что судно атаковал беспилотник, официально причину пожара власти еще не называли. Агентство Reuters пишет, что в Военно-морском управлении страны инцидент комментировать отказались.

Судно Royad Mammadov ходит под флагом Сент-Китс и Невис, но за его коммерческую и техническую эксплуатацию отвечают компании из Турции.

Ранее, на прошлой неделе, под атаку попало гражданское судно под флагом Либерии в порту Одесской области. В результате погиб один человек. С учетом гибели двух членов экипажа Royad Mammadov за прошедший месяц в результате таких ударов погибли семь человек.