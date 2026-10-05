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Новости

В Черном море затонул турецкий сухогруз после удара беспилотника. Судно шло из Украины в Италию с зерном

The Insider
Фото: пожар на сухогрузе Royad Mammadov / соцсети

Фото: пожар на сухогрузе Royad Mammadov / соцсети

Турецкое судно Royad Mammadov (IMO: 9356969) затонуло в Чёрном море у побережья Румынии. Об этом сообщает местное издание HotNews со ссылкой на МВД страны. Судно загорелось и затонуло после удара беспилотника. 

Из 13 членов экипажа погибли двое, еще 11 удалось спасти. Трое из них ранены. 

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По данным издания ZIUA de Constanța, судно атаковал беспилотник. В этот момент сухогруз находился в 20 морских милях от берега (примерно 37 км). Он перевозил зерно — конечным пунктом назначения был итальянский порт Равенна, куда Royad Mammadov должен был зайти 12 октября. По данным Starboard Maritime Intellegence, в середине сентября судно вышло из украинского порта Измаил, который является одним из ключевых в экспорте украинского зерна. 

Маршрут Royad Mammadov с момента выхода из порта Измаил, 16.09—05.10.2026

Маршрут Royad Mammadov с момента выхода из порта Измаил, 16.09—05.10.2026

The Insider / Starboard Maritime Intellegence

В Чёрное море судно вышло днем 3 октября, а перебои в передаче данных AIS сервис по отслеживанию судов фиксирует утром (около 9:20 по местному времени) пятого числа. Вероятно, в этот момент и было атаковано судно.

Хотя румынские СМИ пишут, что судно атаковал беспилотник, официально причину пожара власти еще не называли. Агентство Reuters пишет, что в Военно-морском управлении страны инцидент комментировать отказались. 

Судно Royad Mammadov ходит под флагом Сент-Китс и Невис, но за его коммерческую и техническую эксплуатацию отвечают компании из Турции. 

Ранее, на прошлой неделе, под атаку попало гражданское судно под флагом Либерии в порту Одесской области. В результате погиб один человек. С учетом гибели двух членов экипажа Royad Mammadov за прошедший месяц в результате таких ударов погибли семь человек. 

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Публикация:«В Черном море затонул турецкий сухогруз после удара беспилотника. Судно шло из Украины в Италию с зерном»

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