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Танкеры и грузовые суда столпились в 60-километровой пробке в Финском заливе в ожидании захода в порт

The Insider
Пробка в Финском заливе, 30 сентября 2026 / The Insider / Starboard Maritime Intellegence

Пробка в Финском заливе, 30 сентября 2026 / The Insider / Starboard Maritime Intellegence

В Финском заливе образовалась пробка из танкеров и грузовых судов, ожидающих возможности зайти в российские порты. Время ожидания для захода в порт Усть-Луги может составлять до пяти дней. Трудности возникли из-за давления на логистику после того, как Россия перенаправила часть своего экспорта на север в обход Черного моря. 

На аномалии первым обратил внимание OSINT-исследователь Russian Forces Spotter.  

По состоянию на 30 сентября разрешения на заход в российские порты ожидали порядка 150 судов — 65 танкеров и 85 грузовых, отмечает Russian Forces Spotter. Сейчас в этой области порядка 200 судов: 111 танкеров и 83 грузовых судна. Это как ожидающие захода в порт суда, так и наконец покинувшие его. 

Вот как это выглядит: 

Финский залив, 02.10.2026

Финский залив, 02.10.2026

The Insider / Starboard Maritime Intellegence

Финский залив, 02.10.2026
Пробка из судов, ожидающих захода в порт, 02.10.2026

Самая большая пробка скопилась на входе в залив. Она растянулась почти на 60 км. Суда столпились примерно в 120 км от порта Усть-Луга, одного из ключевых российских нефтяных терминалов России в этом регионе. В ней сейчас 43 судна. По меньшей мере шесть из них можно причислить к «теневому флоту», который перевозит нефть в обход санкций. 

Еще месяц назад пробка насчитывала в два раза меньше судов — порядка 24. 

Вот так пробка выглядела 16 сентября

Вот так пробка выглядела 16 сентября

The Insider / Starboard Maritime Intellegence

Вот так пробка выглядела 16 сентября
Пробка 2 сентября
А так эта область выглядела полтора месяца назад — 16 августа

Затор начал скапливаться в сентябре этого года. В течение сентября в среднем в ней за день могло находиться 30–40 танкеров и грузовых судов. На более ранних летних картах в этой области можно насчитать не более десятка судов, скопление начало расти примерно с 10-х чисел августа и постепенно увеличивалось. 

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Время ожидания захода в порт Усть-Луги сейчас может достигать пяти дней, отмечает Russian Forces Spotter. Аналитик связывает проблемы с логистикой с тем, что Россия перенаправляет часть своего грузового потока на север из Черного моря. Это усиливает давление на балтийские порты. 

В середине августа агентство Reuters сообщало, что российские власти хотят высвободить для себя экспортные мощности балтийских портов и поэтому начали переправлять казахстанскую нефть на экспорт в Новороссийск. Это было сделано на фоне возросших рисков судоходства в этом районе: во второй половине лета связанные с Россией суда в Черном море стали целями регулярных атак украинских беспилотников. 

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Публикация:«Танкеры и грузовые суда столпились в 60-километровой пробке в Финском заливе в ожидании захода в порт»

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