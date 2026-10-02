Танкеры и грузовые суда столпились в 60-километровой пробке в Финском заливе в ожидании захода в порт

В Финском заливе образовалась пробка из танкеров и грузовых судов, ожидающих возможности зайти в российские порты. Время ожидания для захода в порт Усть-Луги может составлять до пяти дней. Трудности возникли из-за давления на логистику после того, как Россия перенаправила часть своего экспорта на север в обход Черного моря.

На аномалии первым обратил внимание OSINT-исследователь Russian Forces Spotter.

По состоянию на 30 сентября разрешения на заход в российские порты ожидали порядка 150 судов — 65 танкеров и 85 грузовых, отмечает Russian Forces Spotter. Сейчас в этой области порядка 200 судов: 111 танкеров и 83 грузовых судна. Это как ожидающие захода в порт суда, так и наконец покинувшие его.

Вот как это выглядит: