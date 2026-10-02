Танкеры и грузовые суда столпились в 60-километровой пробке в Финском заливе в ожидании захода в порт

В Финском заливе образовалась пробка из танкеров и грузовых судов, ожидающих возможности зайти в российские порты. Время ожидания для захода в порт Усть-Луги может составлять до пяти дней. Трудности возникли из-за давления на логистику после того, как Россия перенаправила часть своего экспорта на север в обход Черного моря.
На аномалии первым обратил внимание OSINT-исследователь Russian Forces Spotter.
По состоянию на 30 сентября разрешения на заход в российские порты ожидали порядка 150 судов — 65 танкеров и 85 грузовых, отмечает Russian Forces Spotter. Сейчас в этой области порядка 200 судов: 111 танкеров и 83 грузовых судна. Это как ожидающие захода в порт суда, так и наконец покинувшие его.
Вот как это выглядит:
Самая большая пробка скопилась на входе в залив. Она растянулась почти на 60 км. Суда столпились примерно в 120 км от порта Усть-Луга, одного из ключевых российских нефтяных терминалов России в этом регионе. В ней сейчас 43 судна. По меньшей мере шесть из них можно причислить к «теневому флоту», который перевозит нефть в обход санкций.
Еще месяц назад пробка насчитывала в два раза меньше судов — порядка 24.
Затор начал скапливаться в сентябре этого года. В течение сентября в среднем в ней за день могло находиться 30–40 танкеров и грузовых судов. На более ранних летних картах в этой области можно насчитать не более десятка судов, скопление начало расти примерно с 10-х чисел августа и постепенно увеличивалось.
Время ожидания захода в порт Усть-Луги сейчас может достигать пяти дней, отмечает Russian Forces Spotter. Аналитик связывает проблемы с логистикой с тем, что Россия перенаправляет часть своего грузового потока на север из Черного моря. Это усиливает давление на балтийские порты.
В середине августа агентство Reuters сообщало, что российские власти хотят высвободить для себя экспортные мощности балтийских портов и поэтому начали переправлять казахстанскую нефть на экспорт в Новороссийск. Это было сделано на фоне возросших рисков судоходства в этом районе: во второй половине лета связанные с Россией суда в Черном море стали целями регулярных атак украинских беспилотников.