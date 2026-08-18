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Новости

Россия перенаправляет казахстанскую нефть в Новороссийск, чтобы освободить себе экспортные мощности в Балтийском море — Reuters

The Insider
Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Россия собирается перенаправить экспорт казахстанской нефти из балтийского порта Усть-Луга в черноморский порт Новороссийск. Это делается для того, чтобы освободить экспортные мощности для экспорта собственной нефти на фоне возросших рисков для судоходства в Чёрном море. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. 

По данным агентства, российские власти хотят, чтобы вся казахстанская нефть шла через Новороссийск как минимум с конца августа до конца сентября. Сейчас Казахстан отправляет энергоносители на экспорт как через Новороссийск, так и через Усть-Лугу.

Уже как минимум две партии казахстанской нефти KEBCO, отгрузка которых была запланирована на конец этого месяца в Усть-Луге, были перенаправлены в Новороссийск. Такой шаг освобождает экспортные мощности порта в Усть-Луге для российской нефти: порядка 100 тысяч баррелей в сутки.

Собеседники агентства при этом отмечают, что производители из Казахстана эту идею поддерживают. Экспорт через Чёрное море для них более выгоден, чем пути через Балтийское, поскольку большинство их клиентов находится в Средиземном море. 

Кроме того, танкеры для экспорта казахстанской нефти в Чёрном море проще найти, отмечает Reuters: не все судовладельцы готовы перевозить топливо российского производства на фоне участившихся атак беспилотников в регионе, а страховые компании просто отказывают клиентам при таких перевозках. Сами терминалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске некоторое время не были целями атак беспилотников после того, как Украину об этом попросили американские власти. Однако на этой неделе за сутки были атакованы уже два судна, одно из них — с российской нефтью. 

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