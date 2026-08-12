Украина прекратила удары по танкерам у терминала КТК в Новороссийске после просьбы Вэнса — FT

Украина прекратила атаки на нефтяные танкеры, работающие у терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и другие осведомленные источники.

По данным издания, Вэнс во время телефонного разговора 31 июля попросил президента Украины Владимира Зеленского остановить такие атаки. Вашингтон был обеспокоен тем, что удары по судам, перевозящим поступающую по КТК казахстанскую нефть, дестабилизируют нефтяной рынок и затрагивают интересы американских компаний.

После разговора с Вэнсом Украина больше не атаковала танкеры возле терминала КТК, утверждают источники FT. Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре консорциума и нероссийским судам, направляющимся к терминалу, если они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

«Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам», — заявил FT высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, в ответ на просьбу Вашингтона Киев создал соответствующие «механизмы».

КТК является основным маршрутом экспорта нефти из Казахстана. Американские Chevron и ExxonMobil владеют долями как в самом консорциуме, так и в месторождениях, нефть с которых поступает в трубопровод. Chevron принадлежит 50% крупнейшего казахстанского месторождения Тенгиз, ExxonMobil — 25%.

До обращения Вэнса Украина вела интенсивную кампанию против судов и объектов, связанных с экспортом через Новороссийск. В июле атаки на терминал КТК и судоходство в Азовском море неоднократно вынуждали Казахстан останавливать прокачку нефти, а стоимость фрахта и страхования выросла более чем вдвое. 17 июля был поражен ожидавший погрузки у терминала КТК танкер, зафрахтованный Exxon.

По данным Kpler, в июле через КТК отгружалось около 1,3 млн баррелей нефти в сутки — более чем на 300 тысяч баррелей меньше, чем в июне, и на 600 тысяч меньше, чем в мае.

Как пишет FT, Украина согласилась выполнить просьбу Вашингтона в том числе на фоне переговоров с США о вооружениях. Источник, знакомый с позицией Киева, утверждает, что Украина добивается американской лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot и рассчитывает приобрести несколько сотен таких ракет до зимы. Во время разговора с Вэнсом 31 июля Зеленский называл Patriot и усиление ПВО главным приоритетом Киева.

При этом договоренность не означает прекращения украинских ударов по Новороссийску в целом. В ночь на 12 августа город вновь подвергся атаке беспилотников. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, после налета остановили работу два крупнейших зерновых терминала города — Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП).

Оба объекта получили повреждения. Их совокупная экспортная мощность составляет 15,6 млн тонн зерна в год: 8,5 млн тонн приходится на Новороссийский зерновой терминал и 7,1 млн тонн — на НКХП. На первом объекте после атаки проводится оценка ущерба, основной владелец НКХП сообщил, что при ударе никто не пострадал.