У Новороссийска за сутки атаковали второе греческое судно. Балкер ANNA S шел за российским зерном

The Insider с помощью данных сервиса Starboard Maritime Intelligence идентифицировал судно как ANNA S (IMO: 9207778) — 225-метровый балкер дедвейтом почти 76 тысяч тонн. Его зарегистрированный владелец — либерийская Thalassa Navigation Ltd, а оператором и менеджером выступает базирующаяся в греческой Пирее Neptune Tradebulk. Согласно данным Starboard, ANNA S неоднократно заходила в российские порты, в том числе в Новороссийск. С мая 2020 года сервис зафиксировал 94 захода судна в порты России.

Перед нынешним рейсом ANNA S находилась в Турции: 6 августа она вышла из Инэболу. В последние дни перед атакой судно несколько раз меняло указанный в AIS пункт назначения. 16 августа в 19:16 экипаж указал Новороссийск. Последняя доступная Starboard координата ANNA S была получена 12 августа в Чёрном море, после этого в сервисе нет непрерывного трека судна до момента атаки.

Греческое издание ProtoThema утверждает, что ANNA S в момент удара шел без груза в Новороссийск, где должен был загрузить зерно. На борту находились 20 граждан Филиппин и капитан из Румынии. Данные об осадке также согласуются с версией о пустом судне: в AIS она была указана на уровне около 7,2 м, тогда как в судовых данных Starboard максимальная осадка ANNA S составляет около 14 м.

По данным ProtoThema, моряков с ANNA S подобрал находившийся поблизости балкер ELINA B. Издание также утверждает, что примерно через пять часов атаке подверглось уже это судно. ELINA B получило повреждения, но сохранило ход. Независимого подтверждения второй атаки на момент публикации нет, Reuters в первоначальном сообщении об атаке на ANNA S про ELINA B не упоминало.

16 августа у терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) был атакован управляемый греческой компанией танкер Skiros, который к тому моменту уже загрузил российскую нефть. Это была первая атака на танкер у терминала КТК после примерно трехнедельного перерыва.

Ранее Financial Times писала, что Украина прекратила удары по нефтяным танкерам у терминала КТК после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса. По данным издания, Киев согласился не атаковать инфраструктуру консорциума и нероссийские суда, если они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы. Договоренность касалась прежде всего судов и инфраструктуры КТК и не означала прекращения украинских ударов по другим объектам в районе Новороссийска.