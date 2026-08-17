Танкер атакован у терминала КТК в Новороссийске после трехнедельного перерыва. Сообщалось, что Украина прекратила атаки по просьбе США

У терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске атакован танкер Skiros (IMO: 9390628). Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что это первая атака у данного терминала за три недели.

Как рассказали источники издания, Skiros был атакован после погрузки. Хотя у терминала КТК загружают в основном казахстанскую нефть, этот груз был российского происхождения. Атака произошла 16 августа.

Skiros, способный перевозить около 1 млн баррелей нефти, ходит под флагом Либерии, оператор судна — компания из Афин.

Ранее Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и другие осведомленные источники писала, что Украина прекратила атаки на нефтяные танкеры, работающие у терминала КТК в Новороссийске, после того, как 31 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс попросил об этом украинского президента Владимира Зеленского.

По данным источников, Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре консорциума и судам, направляющимся к терминалу, но при условии, если эти суда

не принадлежат России,

не находятся под украинскими санкциями,

не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

КТК является основным маршрутом экспорта нефти из Казахстана. Американские компании Chevron и ExxonMobil владеют долями как в самом консорциуме, так и в месторождениях, нефть с которых поступает в трубопровод. Chevron принадлежит 50% крупнейшего казахстанского месторождения Тенгиз, ExxonMobil — 25%.