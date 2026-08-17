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Новости

Танкер атакован у терминала КТК в Новороссийске после трехнедельного перерыва. Сообщалось, что Украина прекратила атаки по просьбе США

The Insider
SKIROS. Фото: Marine Traffic

SKIROS. Фото: Marine Traffic

У терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске атакован танкер Skiros (IMO: 9390628). Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что это первая атака у данного терминала за три недели.

Как рассказали источники издания, Skiros был атакован после погрузки. Хотя у терминала КТК загружают в основном казахстанскую нефть, этот груз был российского происхождения. Атака произошла 16 августа.

Skiros, способный перевозить около 1 млн баррелей нефти, ходит под флагом Либерии, оператор судна — компания из Афин.

Ранее Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и другие осведомленные источники писала, что Украина прекратила атаки на нефтяные танкеры, работающие у терминала КТК в Новороссийске, после того, как 31 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс попросил об этом украинского президента Владимира Зеленского. 

По данным источников, Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре консорциума и судам, направляющимся к терминалу, но при условии, если эти суда

  • не принадлежат России,
  • не находятся под украинскими санкциями,
  • не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

КТК является основным маршрутом экспорта нефти из Казахстана. Американские компании Chevron и ExxonMobil владеют долями как в самом консорциуме, так и в месторождениях, нефть с которых поступает в трубопровод. Chevron принадлежит 50% крупнейшего казахстанского месторождения Тенгиз, ExxonMobil — 25%.

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