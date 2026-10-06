«Катастрофическая ситуация» для ВС РФ восточнее Доброполья, заявлен перехват над Россией сразу 17 ракет «Фламiнго». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На славянском направлении идут бои за Кривую Луку на правом берегу реки Северский Донец
- На покровском направлении сообщается о «катастрофической ситуации» для российских военных восточнее Доброполья
- На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта в 13 км от известной ЛБС
- Константин Машовец — в 2026 году в составе ВС РФ создана всего одна новая мотострелковая дивизия в усеченном виде
- Удар авиабомбами с УМПК по мосту через Днепр в Запорожье — сооружение серьезно не пострадало
- The Guardian — в результате российских налетов в Украине уничтожено не менее 13 млн книг
- Массированная атака беспилотников на Москву и Московскую область — поражена нефтебаза на ЛПДС «Володарская»
- Минобороны РФ отчиталось о перехвате сразу 17 крылатых ракет «Фламiнго» за сутки
Обстановка на фронте
На славянском направлении идут бои за Кривую Луку на правом берегу реки Северский Донец.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ «зачистили» Кривую Луку на правом берегу Северского Донца к востоку от Славянска и ведут бои за Пискуновку, в то время как СОУ обстреливают Кривую Луку с левого берега. Он предполагает, что украинское командование намеревается взять Кривую Луку и продвигаться далее на Каленики. На карте DeepState восточная часть Кривой Луки контролируется ВС РФ, а западная находится в «серой зоне». В Пискуновке «серая зона» отмечена в восточной части, тогда как западная показана как подконтрольная украинским военным.
На покровском направлении сообщается о «катастрофической ситуации» для российских военных восточнее Доброполья.
Анатолий Радов сообщает, что украинские войска вошли в Золотой Колодезь на Добропольском выступе, где для ВС РФ сложилась «катастрофическая ситуация». Также по его сведениям, СОУ полностью вернули контроль над селом Нововодяное. Согласно информации DeepState, оба населенных пункта были и остаются под украинским контролем с 2025 года.
Как утверждает Радов, на участок переброшены свежие украинские силы и новые расчеты БПЛА, отчего действующая здесь 35-я ОМСБр «в ахуе от происходящего». По его мнению, ключевым фактором успеха СОУ стали «пиздежь и несогласованность» российских военных, в частности, ложные доклады наверх, в результате идет накопление украинских штурмовиков для последующего удара в сторону Рубежного и Кучерова Яра.
Наконец, Радов заявляет потерю ВС РФ Новопавловки и нескольких позиций в районе Орехова (до 2016 года — Петровского) на стыке с южно-донецким направлением. По его информации, российские военные вновь вошли в восточную часть Ивановки на стыке Днепропетровской и Донецкой областей. DeepState не подтверждает присутствия ВС РФ в Ивановке и обозначает Новопавловку как полностью подконтрольную СОУ с августа 2026 года.
На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта в 13 км от известной ЛБС.
В Минобороны РФ заявили, что российские войска заняли Голубково в Запорожской области к северо-западу от Терноватого. По карте DeepState, Голубково находится почти на глубине 13 км в украинском тылу.
Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ зачищают Новоандреевку к западу от Орехова и Егоровку к северо-востоку от города, а также центр самого Орехова. В DeepState не подтверждают эту информацию.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ удалось в этом году создать только одну новую мотострелковую дивизию из девяти запланированных в период с 2026 по 2030 год. Даже эта дивизия, по сведениям обозревателя, была создана не «с нуля», а на базе 4-й ОМСБр, ранее входившей во 2-й армейский корпус так называемой «Народной милиции ЛНР». Как пишет Машовец, в состав дивизии включили два формально мотострелковых (фактически скорее стрелковых) полка, созданных в период частичной мобилизации 2022 года. В то же время танковый, артиллерийский, зенитный и другие компоненты в дивизии сформированы в усеченном варианте на базе соответствующих подразделений 4-й ОМСБр (например, вместо положенного по довоенному штату танкового полка имеется только танковый батальон). Обозреватель пишет, что новая дивизия появилась на фронте в сентябре-октябре 2026 года и предполагает, что на нее будет возложен штурм непосредственно Славянска и Краматорска после выхода других российских подразделений к этим городам.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 октября 137 беспилотников типа «Шахед» (49 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т». 114 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
В результате атаки 4 октября разрушена производственная площадка фармацевтической компании «Кусум» в Сумах. Несмотря на повреждения, предприятие продолжает работу для сохранения бесперебойных поставок лекарственных препаратов, говорится в сообщении компании.
В результате удара по Черноморску (до 2016 года — Ильичёвск) в Одесской области 4 октября был поврежден маслоэкстракционный завод «Українська чорноморська індустрія». На территории предприятия загорелись резервуары с подсолнечным маслом.
Утром был атакован мост через Днепр в Запорожье, сообщил врио главы местной ОВА Михаил Семикин. Пострадали пять человек, в том числе два сотрудника Красного Креста, которые ехали на работу. По информации пророссийского Telegram-канала «Военный Осведомитель», удар был нанесен авиабомбами с УМПК: одна повредила подъезд к мосту, еще одна упала на дорогу рядом, а само сооружение серьезно не пострадало. Канал отмечает, что это уже третья попытка атаковать мостовой комплекс авиабомбами за последние месяцы: предыдущие удары наносились в июне и августе, однако также не привели к существенным повреждениям моста.
В Краматорске в результате обстрелов повреждены две многоэтажки и больница. Погибла женщина, сообщили в ГСЧС, еще четыре человека получили ранения. По предварительной информации, атака проводилась барражирующими боеприпасами «Бандероль».
Накануне в Чёрном море неподалеку от румынской нефтегазовой платформы Pescăruș загорелся сухогруз Royad Mammadov, перевозивший зерно из украинского Измаила в итальянскую Равенну, пишет Reuters. Как заявляет МВД Румынии, 11 членов экипажа были спасены, двое погибли, судно впоследствии затонуло. Владимир Зеленский заявил, что судно было атаковано российским беспилотником, в то время как румынские власти причину пожара пока официально не подтвердили.
Сегодня в Чёрном море беспилотник атаковал коммерческое судно под флагом Маршалловых островов, перевозившее рапсовое масло, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате удара загорелась надстройка судна, один человек погиб, еще семеро пострадали.
«Военкор» Владимир Романов пишет, что Северный (до 2018 года — Московский) мост через Днепр в Киеве продолжает функционировать после недавних ударов. Судя по опубликованным им кадрам, мост закрыли противодроновыми сетями. Романов считает, что такая защита неэффективна против реактивных «Гераней».
В результате российских ударов по типографиям и книжным складам летом 2026 года в Украине были уничтожены около 13 млн книг — примерно треть всей книжной продукции, напечатанной в стране с начала года, пишет The Guardian. Только при августовском ударе реактивными «Шахедами» по складу издательства «Ранок» в Харькове сгорели 8 млн книг, включая 628 тысяч новых школьных учебников — более 85% запасов издательства.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 5 октября 343 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 6 октября были перехвачены 868 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
Московская область подверглась налету украинских беспилотников, сообщил (1, 2) губернатор Андрей Воробьев. Погибли два человека и еще девять пострадали. По словам Воробьева, в семи муниципалитетах области пострадали 47 частных домов — в Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре. В селе Лобанове в Домодедове повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и повреждено остекление балконов. В Солнечногорске загорелся склад. По информации украинского Telegram-канала Supernova+ и издания Astra, в селе Константинове Раменского округа на территории нефтебазы линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» загорелся резервуар. Канал Exilenova+ сообщил, что, по полученной от местных жителей информации, горели два резервуара.
ЛПДС «Володарская» — самая крупная нефтебаза Московского региона, входящая в состав ОАО «АК «Транснефтепродукт». Здесь есть возможность раздельно хранить и транспортировать по трубопроводам автобензины, авиационное и дизельное топливо. Товарооборот достигает 3 млн т нефтепродуктов в год. Сырьё поступает с Московского и Рязанского НПЗ, а разветвленная сеть нефтепродуктопроводов напрямую соединяет станцию с ключевыми аэропортами Московского узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА, позднее он сообщил (1, 2, 3) об уничтожении еще 68 беспилотников на подлете к Москве.
В Курске накануне обломки беспилотника упали на электробус, пострадали шесть человек, в том числе дети. Четыре человека получили травмы головы и контузии, двое детей госпитализированы. В Хомутовском районе области два человека подорвались на мине: одному оторвало обе ноги, второй получил осколочные ранения грудной клетки.
Генштаб ВСУ сообщил об ударах по ряду российских военных объектов 5 октября и в ночь на 6 октября. В районе Донецка был поражен телекоммуникационный узел, в районе Счастливцево в Херсонской области — пункт управления российского подразделения, около Северодонецка — склад БПЛА, в районе Хрустального в Луганской области — склад боеприпасов, а в районах Сокологорска (до 2024 года — Первомайск) и Бурлацкого — места сосредоточения личного состава.
OSINT-проект Dnipro Osint («Гарбуз») опубликовал спутниковые снимки разрушенного Чонгарского автомобильного моста, соединяющего оккупированные Крым и Херсонскую область. На снимках от 26 сентября видны как минимум три крупные пробоины в полотне моста и расположенной рядом переправе, а к 30 сентября один из пролетов моста обрушился.
В Минобороны РФ отчитались о перехвате за сутки, в частности, сразу 17 крылатых ракет «Фламінго» — это самая массированная заявленная атака этим типом вооружения за все время боевого применения. По подсчетам канала «Оперативная линия», всего ведомство уже заявило о перехвате 152 ракет типа «Фламiнго».
В сети появилось видео поражения российского реактивного дрона «Герань-4» малогабаритной ЗУР APKWS из ЗРК Vampire. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» отмечает, что ранее такие ракеты применялись против дронов «Герань-2».
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 4 октября по 20:00 5 октября стало известно как минимум о 24 погибших и 153 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Ранее в этом году в Украину поставлены несколько противодроновых ЗСУ Korkut турецкой компании Aselsan, сообщают источники издания Middle East Eye. По словам неназванного украинского чиновника, комплекс успешно прошли испытания в боевых условиях, и теперь рассматривается возможность закупки дополнительных единиц.
О главных событиях войны 5 октября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ «срезают» российский плацдарм западнее реки Жеребец, Минобороны РФ отчиталось о «почтово-цифровом погроме». Что происходит на фронте
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