«Катастрофическая ситуация» для ВС РФ восточнее Доброполья, заявлен перехват над Россией сразу 17 ракет «Фламiнго». Что происходит на фронте

Как утверждает Радов, на участок переброшены свежие украинские силы и новые расчеты БПЛА, отчего действующая здесь 35-я ОМСБр «в ахуе от происходящего». По его мнению, ключевым фактором успеха СОУ стали «пиздежь и несогласованность» российских военных, в частности, ложные доклады наверх, в результате идет накопление украинских штурмовиков для последующего удара в сторону Рубежного и Кучерова Яра.

Наконец, Радов заявляет потерю ВС РФ Новопавловки и нескольких позиций в районе Орехова (до 2016 года — Петровского) на стыке с южно-донецким направлением. По его информации, российские военные вновь вошли в восточную часть Ивановки на стыке Днепропетровской и Донецкой областей. DeepState не подтверждает присутствия ВС РФ в Ивановке и обозначает Новопавловку как полностью подконтрольную СОУ с августа 2026 года.

На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта в 13 км от известной ЛБС.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска заняли Голубково в Запорожской области к северо-западу от Терноватого. По карте DeepState, Голубково находится почти на глубине 13 км в украинском тылу.

Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ зачищают Новоандреевку к западу от Орехова и Егоровку к северо-востоку от города, а также центр самого Орехова. В DeepState не подтверждают эту информацию.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ удалось в этом году создать только одну новую мотострелковую дивизию из девяти запланированных в период с 2026 по 2030 год. Даже эта дивизия, по сведениям обозревателя, была создана не «с нуля», а на базе 4-й ОМСБр, ранее входившей во 2-й армейский корпус так называемой «Народной милиции ЛНР». Как пишет Машовец, в состав дивизии включили два формально мотострелковых (фактически скорее стрелковых) полка, созданных в период частичной мобилизации 2022 года. В то же время танковый, артиллерийский, зенитный и другие компоненты в дивизии сформированы в усеченном варианте на базе соответствующих подразделений 4-й ОМСБр (например, вместо положенного по довоенному штату танкового полка имеется только танковый батальон). Обозреватель пишет, что новая дивизия появилась на фронте в сентябре-октябре 2026 года и предполагает, что на нее будет возложен штурм непосредственно Славянска и Краматорска после выхода других российских подразделений к этим городам.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 октября 137 беспилотников типа «Шахед» (49 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т». 114 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

В результате атаки 4 октября разрушена производственная площадка фармацевтической компании «Кусум» в Сумах. Несмотря на повреждения, предприятие продолжает работу для сохранения бесперебойных поставок лекарственных препаратов, говорится в сообщении компании.

В результате удара по Черноморску (до 2016 года — Ильичёвск) в Одесской области 4 октября был поврежден маслоэкстракционный завод «Українська чорноморська індустрія». На территории предприятия загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Утром был атакован мост через Днепр в Запорожье, сообщил врио главы местной ОВА Михаил Семикин. Пострадали пять человек, в том числе два сотрудника Красного Креста, которые ехали на работу. По информации пророссийского Telegram-канала «Военный Осведомитель», удар был нанесен авиабомбами с УМПК: одна повредила подъезд к мосту, еще одна упала на дорогу рядом, а само сооружение серьезно не пострадало. Канал отмечает, что это уже третья попытка атаковать мостовой комплекс авиабомбами за последние месяцы: предыдущие удары наносились в июне и августе, однако также не привели к существенным повреждениям моста.

В Краматорске в результате обстрелов повреждены две многоэтажки и больница. Погибла женщина, сообщили в ГСЧС, еще четыре человека получили ранения. По предварительной информации, атака проводилась барражирующими боеприпасами «Бандероль».

Накануне в Чёрном море неподалеку от румынской нефтегазовой платформы Pescăruș загорелся сухогруз Royad Mammadov, перевозивший зерно из украинского Измаила в итальянскую Равенну, пишет Reuters. Как заявляет МВД Румынии, 11 членов экипажа были спасены, двое погибли, судно впоследствии затонуло. Владимир Зеленский заявил, что судно было атаковано российским беспилотником, в то время как румынские власти причину пожара пока официально не подтвердили.

Сегодня в Чёрном море беспилотник атаковал коммерческое судно под флагом Маршалловых островов, перевозившее рапсовое масло, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате удара загорелась надстройка судна, один человек погиб, еще семеро пострадали.

«Военкор» Владимир Романов пишет, что Северный (до 2018 года — Московский) мост через Днепр в Киеве продолжает функционировать после недавних ударов. Судя по опубликованным им кадрам, мост закрыли противодроновыми сетями. Романов считает, что такая защита неэффективна против реактивных «Гераней».