В Подмосковье после налета беспилотников горит крупнейшая нефтебаза региона

Московская область подверглась атаке беспилотников в ночь на вторник, 6 октября. Под удар попала нефтебаза «Володарская», которую называют крупнейшей в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пишет о двух погибших и девяти пострадавших в результате ночной атаки. Повреждены частные дома и квартиры в нескольких населенных пунктах.

Глава региона называет эту атаку одной из крупнейших. Над регионом, по его словам, сбили порядка 185 беспилотников.

Судя по видео, которые публикуют очевидцы, под удар попала, в частности, линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Володарская», расположенная в Раменском городском округе. В публикациях на профильных ресурсах ее называют крупнейшей нефтебазой в регионе. Она может хранить автобензины, авиационное и дизельное топливо и снабжать ими столицу.