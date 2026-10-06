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Новости

В Подмосковье после налета беспилотников горит крупнейшая нефтебаза региона

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Московская область подверглась атаке беспилотников в ночь на вторник, 6 октября. Под удар попала нефтебаза «Володарская», которую называют крупнейшей в регионе. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пишет о двух погибших и девяти пострадавших в результате ночной атаки. Повреждены частные дома и квартиры в нескольких населенных пунктах. 

Глава региона называет эту атаку одной из крупнейших. Над регионом, по его словам, сбили порядка 185 беспилотников. 

Судя по видео, которые публикуют очевидцы, под удар попала, в частности, линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Володарская», расположенная в Раменском городском округе. В публикациях на профильных ресурсах ее называют крупнейшей нефтебазой в регионе. Она может хранить автобензины, авиационное и дизельное топливо и снабжать ими столицу. 

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Местные власти о пожаре не сообщали. 

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Публикация:«В Подмосковье после налета беспилотников горит крупнейшая нефтебаза региона»

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