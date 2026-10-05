ВСУ «срезают» российский плацдарм западнее реки Жеребец, Минобороны РФ отчиталось о «почтово-цифровом погроме». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении по-прежнему нет подтверждений окружения частей ВСУ на северо-востоке Харьковской области

На лиманском направлении украинские войска успешно «срезают» плацдарм ВС РФ западнее реки Жеребец

На покровском направлении российское командование ведет интенсивные пехотные штурмы Доброполья

На херсонском направлении украинские военные отправляют при помощи дронов грузы для мирных жителей в Олешки

Black Bird Group — в сентябре 2026 года чистая убыль оккупированной территории Украины составила 190 км²

Российские удары по мостам через Днепр в Киеве — в городе планируют навести резервные понтонные переправы

Минобороны РФ в официальном аккаунте отчиталось о «почтово-цифровом погроме» в Одессе

В результате налета на военный аэродром Ханская в Адыгее уничтожены два самолета: Су-34 и Су-35С

Обстановка на фронте

На сумском направлении сообщается о продвижении украинских военных к северу от Сум.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что СОУ восстановили контроль в южной части Юнаковки к северу от Сум. Согласно карте DeepState, Юнаковка преимущественно занята ВС РФ, и лишь юго-восточная окраина находится в «серой зоне».

Кроме того, Радов сообщает, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Сум в сторону Покровки, а СОУ заняли северную часть Новодмитровки. DeepState указывает восточную часть Покровки как подконтрольную российским, а северную часть Новодмитровки — как подконтрольную украинским военным.

На харьковском направлении по-прежнему нет подтверждений окружения частей ВСУ на северо-востоке Харьковской области.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что штурмовики ВС РФ продолжают «просачиваться» на северо-востоке Харьковской области, стремясь окружить украинские войска, однако, вопреки заявлениям российских источников, никакого «котла» на этом участке в данный момент нет, а российские инфильтрации носят дезорганизованный и хаотичный характер.

Минобороны РФ заявило о захвате села Новая Казачья. Анатолий Радов между тем утверждает, что российские военные закрепились только на северной окраине села, зачистив Казачью Лопань к северу от него. По информации DeepState, Новая Казачья и большая часть Казачьей Лопани контролируются СОУ.

В 10-й бригаде Госпогранслужбы Украины «Форпост» сообщили, что зачистили от «просочившихся» бойцов противника 10 км² территории в своей зоне ответственности южнее и восточнее Волчанска, уничтожили 117 российских военных и взяли в плен еще семерых. Соответствующие изменения на карте DeepState не зафиксированы.

На лиманском направлении украинские войска успешно «срезают» плацдарм ВС РФ западнее реки Жеребец.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец в своем расширенном анализе ситуации на лиманском направлении пишет (1, 2, 3, 4), что на боровском участке ВС РФ так и не смогли взять Боровскую Андреевку, а южнее — села Копанки, Надия и Твердохлебово (до 2016 года — Свердловка; последние два — на территории Луганской области). Напротив, СОУ в рамках операции «Вівальді» освободили Грековку (до 2016 года — Петровское) и продолжают контратаковать по направлению к реке Жеребец, где расстояние между контратакующими украинскими группами на северном и южном флангах российского плацдарма западнее реки сократилось до 5,5 км. Также, по сведениям Машовца, украинские силы ведут бои в Заречном (до 2016 года — Кировск), а ВС РФ утратили контроль над западной частью лесного массива между Лиманом и Ямполем и вынуждены были отойти из Дибровой. Кроме того, как сообщает обозреватель, СОУ практически «зачистили» Лиман (до 2016 года — Красный Лиман), за исключением восточной окраины, и продолжают удерживать ряд позиций в районе Ямполя.