ВСУ «срезают» российский плацдарм западнее реки Жеребец, Минобороны РФ отчиталось о «почтово-цифровом погроме». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении по-прежнему нет подтверждений окружения частей ВСУ на северо-востоке Харьковской области
- На лиманском направлении украинские войска успешно «срезают» плацдарм ВС РФ западнее реки Жеребец
- На покровском направлении российское командование ведет интенсивные пехотные штурмы Доброполья
- На херсонском направлении украинские военные отправляют при помощи дронов грузы для мирных жителей в Олешки
- Black Bird Group — в сентябре 2026 года чистая убыль оккупированной территории Украины составила 190 км²
- Российские удары по мостам через Днепр в Киеве — в городе планируют навести резервные понтонные переправы
- Минобороны РФ в официальном аккаунте отчиталось о «почтово-цифровом погроме» в Одессе
- В результате налета на военный аэродром Ханская в Адыгее уничтожены два самолета: Су-34 и Су-35С
Обстановка на фронте
На сумском направлении сообщается о продвижении украинских военных к северу от Сум.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что СОУ восстановили контроль в южной части Юнаковки к северу от Сум. Согласно карте DeepState, Юнаковка преимущественно занята ВС РФ, и лишь юго-восточная окраина находится в «серой зоне».
Кроме того, Радов сообщает, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Сум в сторону Покровки, а СОУ заняли северную часть Новодмитровки. DeepState указывает восточную часть Покровки как подконтрольную российским, а северную часть Новодмитровки — как подконтрольную украинским военным.
На харьковском направлении по-прежнему нет подтверждений окружения частей ВСУ на северо-востоке Харьковской области.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что штурмовики ВС РФ продолжают «просачиваться» на северо-востоке Харьковской области, стремясь окружить украинские войска, однако, вопреки заявлениям российских источников, никакого «котла» на этом участке в данный момент нет, а российские инфильтрации носят дезорганизованный и хаотичный характер.
Минобороны РФ заявило о захвате села Новая Казачья. Анатолий Радов между тем утверждает, что российские военные закрепились только на северной окраине села, зачистив Казачью Лопань к северу от него. По информации DeepState, Новая Казачья и большая часть Казачьей Лопани контролируются СОУ.
В 10-й бригаде Госпогранслужбы Украины «Форпост» сообщили, что зачистили от «просочившихся» бойцов противника 10 км² территории в своей зоне ответственности южнее и восточнее Волчанска, уничтожили 117 российских военных и взяли в плен еще семерых. Соответствующие изменения на карте DeepState не зафиксированы.
На лиманском направлении украинские войска успешно «срезают» плацдарм ВС РФ западнее реки Жеребец.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец в своем расширенном анализе ситуации на лиманском направлении пишет (1, 2, 3, 4), что на боровском участке ВС РФ так и не смогли взять Боровскую Андреевку, а южнее — села Копанки, Надия и Твердохлебово (до 2016 года — Свердловка; последние два — на территории Луганской области). Напротив, СОУ в рамках операции «Вівальді» освободили Грековку (до 2016 года — Петровское) и продолжают контратаковать по направлению к реке Жеребец, где расстояние между контратакующими украинскими группами на северном и южном флангах российского плацдарма западнее реки сократилось до 5,5 км. Также, по сведениям Машовца, украинские силы ведут бои в Заречном (до 2016 года — Кировск), а ВС РФ утратили контроль над западной частью лесного массива между Лиманом и Ямполем и вынуждены были отойти из Дибровой. Кроме того, как сообщает обозреватель, СОУ практически «зачистили» Лиман (до 2016 года — Красный Лиман), за исключением восточной окраины, и продолжают удерживать ряд позиций в районе Ямполя.
Обозреватель прогнозирует, что российской 20-й армии в скором времени придется существенно сократить свой плацдарм к западу от Жеребца, а в случае дальнейших украинских успехов в районе между Лиманом и Ямполем российская 3-я ОВА, наступающая на Славянск, будет вынуждена разворачивать часть своих сил фронтом на север для прикрытия фланга от украинских контратак, что может привести к замедлению продвижения ВС РФ в сторону Славянска.
На покровском направлении российское командование ведет интенсивные пехотные штурмы Доброполья.
DeepState фиксирует, что ВС РФ расширили зону контроля в полях к северу от Котлино (до 2016 года — Димитрово) западнее Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
OSINT-исследователь Клеман Молен сообщает, что ВС РФ продолжают наступление на Добропольском выступе силами сразу 4-х армий, и если на дружковском участке украинскому командованию удалось стабилизировать ситуацию, то в районе Доброполья идут интенсивные регулярные штурмы с закреплением российских военных южнее города. Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», в свою очередь, сообщает, что 425-й ОШП «Скеля», ранее переданный в оперативное подчинение 1-му корпусу, успешно проводит «зачистки» «просочившихся» российских военных в украинских тылах.
Радов утверждает, что ВС РФ закрепились на окраинах Доброполья и продвигаются в селе Нововодяное. DeepState не подтверждает эту информацию.
На южно-донецком направлении фиксируются украинские атаки в сторону Великой Новосёлки.
По сведениям Анатолия Радова, украинские военные атакуют Комар и Перебудову через реку Мокрые Ялы и «просачиваются» к Шевченко севернее Великой Новосёлки. На карте DeepState Перебудова и Комар примыкают к «серой зоне», а Шевченко находится в 4 км от нее.
На запорожском направлении российские войска пытаются продвинуться на участке рядом с бывшим Каховским водохранилищем.
Согласно информации Радова (1, 2), ВС РФ продвинулись в Приморском к западу от Степногорска, а восточнее поселка пытаются войти в Лукьяновское и закрепились на юге Новояковлевки на участке, примыкающем к бывшему Каховскому водохранилищу. DeepState не фиксирует изменений конфигурации ЛБС на этом участке.
В DeepState тем временем констатировали расширение российской зоны контроля в районе Цветкового, к северо-западу от Гуляйполя. Однако в проекте не подтверждают сообщение Минобороны РФ об оккупации Самойловки к северо-западу от Терноватого — по оценке украинских аналитиков, это село отстоит на 9,5 км от «серой зоны».
На херсонском направлении украинские военные отправляют при помощи дронов грузы для мирных жителей в Олешки (до 2016 года — Цюрупинск).
В ночь на 4 октября украинские военные доставили с помощью беспилотников почти четыре тонны гуманитарных грузов в оккупированные Олешки в Херсонской области, сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. По его словам, в город передали почти 400 посылок с продуктами, медикаментами и детскими наборами. Расчет беспилотника «Перун» также спас шесть животных.
По словам Выговского, это уже вторая успешная операция по доставке в Олешки гуманитарного груза. О первой доставке администрация Херсонской области сообщила 27 сентября.
По итогам сентября прирост площади территории Украины, оккупированной ВС РФ, на карте DeepState составил 66 км². В то же время в проекте уточнили, что с одной стороны, в прошедшем месяце на карте появились украинские успехи, достигнутые с мая по август, а с другой стороны, им известно об освобождение еще примерно 270–320 км² территории, пока не нанесенных на карту.
По подсчетам пророссийского OSINT-ресурса LostArmour, в сентябре ВС РФ захватили на 657,9 км² больше, чем потеряли (в августе — на 386,3 км².
По оценке финского OSINT-сообщества Black Bird Group, в сентябре чистая убыль площади оккупированной территории составила 190 км² (с учетом украинских успехов за предыдущие месяцы) — таких изменений на карте проекта в пользу Украины не было с июня 2023 года.
В украинском Агентстве оборонных закупок признали, что в последние три месяца в СОУ наблюдался дефицит дизельного топлива, связанный с недостаточным финансированием закупок, что вынуждало украинских военных покупать топливо за свой счет. В АОЗ заверили, что к октябрю ситуация с горючим стабилизировалась.
Главком ВСУ Михаил Драпатый планирует передать функции непосредственного управления боевыми действиями Командованию объединенных сил (КОС), оставив за Генштабом стратегическое планирование, подготовку резервов и международное взаимодействие, сообщают источники издания «Українська правда». Отмечается, что такая функция КОС предусматривалась учениями, которые проводились в Украине до начала полномасштабной войны, однако затем «всё немного пошло не туда». В том же материале говорится, что Драпатый подготовил первый в своем роде стратегический план войны, который уже несколько недель находится на рассмотрении в СНБО.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 3 октября были запущены 157 беспилотников типа «Шахед» (45 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и дронов других типов. 131 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 12 локациях, а также падение обломков в пяти локациях. Утром 3 октября Одесская область была атакована барражирующими боеприпасами «Бандероль»
- в ночь на 4 октября были запущены 135 беспилотников типа «Шахед» (52 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т». 123 БПЛА — 91% — были сбиты или подавлены, две «Бандероли» / «Дань-Т» — нейтрализованы. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в пяти локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- в ночь на 5 октября были запущены 205 беспилотников типа «Шахед» (49 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т». 172 БПЛА — 84% — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 13 локациях, а также падение обломков в трех локациях
По информации ГСЧС, в результате авиаудара по Харькову 2 октября погибли две женщины, еще 36 человек, в том числе трое детей, пострадали. Удары пришлись по Слободскому и Немышлянскому районам города. Разрушены и повреждены частные дома, очистные сооружения, учебное заведение и автомобили.
В результате атаки беспилотников на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) вечером 2 октября пострадали четыре человека, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Под удар попал многоэтажный жилой дом, где загорелись несколько квартир. Также повреждены пять автомобилей и гараж.
В результате удара по Гостомелю в Киевской области в ночь на 3 октября пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в ГСЧС. Пожары возникли в двух складских помещениях в Бучанском районе. Один из пострадавших объектов — региональный склад одного из крупнейших украинских фармацевтических дистрибьюторов «Вента.ЛТД».
3 октября был нанесен удар по гражданскому грузовому судну под флагом Либерии в одном из портов в Одесской области. В результате погиб один моряк-моторист, еще трое членов экипажа ранены, 13 человек эвакуировали, сообщила Администрация морских портов Украины. В Минобороны РФ утверждают, что в порту Одессы «поражено морское судно типа „сухогруз“, доставившее на Украину военное имущество».
В четырех районах Молдовы — Каушанском, Штефан-Водском, Хынчештском и Новоаненском — обнаружены фрагменты беспилотников после серии взрывов утром 3 октября, сообщила полиция страны. Пострадавших нет. Позднее специалисты установили, что на исследованных местах находились элементы двигательной установки и другие компоненты, аналогичные используемым в барражирующем боеприпасе S8000 «Бандероль».
Продолжение ударов по мостам через Днепр в Киеве может серьезно осложнить логистику в столице и по всей Украине, пишет The New York Times. Полностью разрушить такие сооружения сложно, однако повторные удары могут повредить несущие конструкции и вынудить власти надолго закрыть переправы из-за риска обрушения. Через киевские мосты перевозятся в том числе продовольствие и техника, а ближайший автомобильный мост к югу от Киева находится примерно в 145 км. Всего за 1–3 октября было нанесено шесть ударов по киевским мостам: пять по Южному и один по Северному. Намеренное нанесение удара по Северному мосту 3 октября подтвердило Минобороны РФ. 4 октября Северный мост был атакован повторно.
В Киеве начнут возводить несколько резервных переправ через Днепр, чтобы поддерживать транспортное движение несмотря на удары БПЛА по существующим мостам, анонсировал 3 октября министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник. По его словам, силами министерства, военных, агентства восстановления и столичных властей уже начали возводить дамбу и понтонную переправу. Строительство займет до трех месяцев. По проекту конструкции обеспечат минимум половину пропускной способности действующих мостов.
Киевская городская администрация 3 октября сообщила о новых правилах движения по мостам через Днепр во время воздушной тревоги. На Подольском мостовом переходе движение будут временно перекрывать с левого на правый берег, а на Южном мосту — с правого на левый. Ограничения будут вводиться не позднее чем через 15 минут после начала тревоги. На остальных мостах через Днепр движение перекрывать не будут.
Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что в Киеве могут работать один–три российских MESH-ретранслятора, обеспечивающих кратковременный канал управления «Шахедами» для корректировки ударов. По его мнению, именно такой канал мог использоваться при ударах по зданию СБУ и мостам через Днепр. Бескрестнов отмечает, что без устойчивого управления непосредственно до момента удара точно поразить опору или ванты моста затруднительно. Он также сообщил, что при изучении обломков других средств связи, которые могли бы обеспечивать такое управление, обнаружено не было.
В Днепре 4 октября беспилотник ударил по зданию компании связи, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. После удара возник пожар. По информации местных каналов, целью стало здание «Укртелекома» — одного из крупнейших операторов фиксированной связи и интернет-провайдеров Украины.
В тот же день нанесен удар пятью авиабомбами по Сумской области. По информации главы ОВА Олега Григорова, за медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе ребенок. Удары пришлись по четырем локациям в Сумах и Бездрицкой общине. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также автомобили.
Вечером 4 октября был нанесен двойной удар «Бандеролями» по Индустриальному району Харькова. В результате погиб 42-летний мужчина, еще шесть человек пострадали, сообщили в Харьковской ОВА. Повреждены около десяти многоквартирных домов, административное здание и автомобили, возникли пожары.
В Одесской области в результате атаки в ночь на 5 октября повреждена промышленная инфраструктура, сообщили в ГСЧС Украины.
Утром 5 октября был атакован район пункта пропуска «Паланка» на границе с Молдовой: боеприпас сначала упал рядом с КПП, после чего отрикошетил в автобус. Ранен молдавский пограничник, работа пункта пропуска временно приостановлена.
«Осведомитель» опубликовал подборку кадров ударов реактивными «Шахедами», которые, как утверждается, наносили операторы 50-й отдельной бригады «Варяг». Целями стали два складских комплекса в Соломенском районе Киева, логистический центр «Рента Логистик» в Оболонском районе и вагонное депо Киев-Пассажирский.
Российский инсайдерский канал «ИЗНАНКА» приводит кадры ударов российскими реактивными дронами по сухогрузам в порту Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск) в Одесской области, Бугском лимане и Чёрном море. В официальном аккаунте Минобороны РФ в Telegram охарактеризовали удары по терминалу «Нова Пошта» в Черноморске и дата-центру в Одессе как «почтово-цифровой погром».
Кроме того, Минобороны РФ выпустило отдельное заявление по поводу анонсированного Владимир Зеленским увеличения количества атак на НПЗ в России, где говорится об усилении ударов «по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины».
В Украине сообщили о первых случаях перехвата реактивных дронов типа «Герань-5» при помощи роботизированных турелей, где применяется технология «машинного зрения».
В Украине почти исчерпан резерв локомотивов из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре, пишет Financial Times со ссылкой на министра аграрной политики Тараса Высоцкого. По его словам, Киев ведет переговоры с европейскими странами, использующими ту же ширину железнодорожной колеи, о поставках дополнительных локомотивов. Их дефицит уже становится проблемой для портовой логистики.
Тем временем правительства Польши и Румынии отказали Украине в помощи по экспорту дополнительных объемов зерна через ЕС, пишет Politico.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 2 октября были перехвачены 209 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Чувашией, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 3 октября были уничтожены 218 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 3 октября были перехвачены 244 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 4 октября были уничтожены 559 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 4 октября были перехвачены 280 беспилотников над Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей
- в ночь на 5 октября были уничтожены 199 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
По информации украинского канала «Абсолютно надійне джерело», в результате удара по ЛПДС «Самара» 2 октября были поражены пять резервуаров РВС-20000 и три резервуара РВС-50000. Также повреждены трубопроводы и насосная станция. Общая площадь пожара превысила 15 тысяч м².
В ночь на 3 октября под удар попала база запуска БПЛА «Цимбулова» в Орловской области. По информации Falcon Insight, спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS с 01:33 фиксировал несколько очагов возгорания в районе объекта, используемого для хранения, подготовки и запуска беспилотников. Также появились уточненные сведения о последствиях удара по пусковой площадке БПЛА «Цимбулова» в ночь на 1 октября. Сообщается, что в результате атаки были повреждены два наземных хранилища, а также места подготовки и снаряжения беспилотников. Трое российских военнослужащих получили ранения.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о повреждении многоквартирных и частных домов в Калуге в результате атаки БПЛА в ночь на 3 октября. Еще один частный дом поврежден в Медынском округе. Точное число пострадавших Шапша не назвал. Одной из целей атаки был Калужский радиоламповый завод, выпускающий военную электронику. Его продукция используется, в частности, в баллистических ракетах «Искандер-М», крылатых ракетах «Искандер-К» и Х-101, а также при обслуживании бронетехники.
Канал «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту активности украинских БПЛА на территории России и оккупированных территориях по состоянию на утро 4 октября. Российские мониторинговые каналы ночью сообщали (1, 2) о пролете ракет «Фламінго» через Орловскую область. Подтверждений их применения, а также сведений о дальнейшей траектории или цели пока нет.
В ночь на 4 октября беспилотники атаковали Адыгею. Под удар попал военный аэродром Ханская недалеко от Майкопа, написал украинский Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей. По информации канала, на объекте начался пожар. В паблике «ЧП Майкоп» подтвердили возгорание после атаки, но не уточнили, где именно оно возникло. В комментариях жители рассказали, что дроны летали «всю ночь», в городе включали сирены, также были слышны взрывы. Аэродром Ханская расположен в 6 км от города. OSINT-сообщество AviVector опубликовало спутниковый снимок аэродрома, на котором видны следы от двух полностью сгоревших самолетов, что подтверждает информацию СБУ об уничтожении Су-34 и Су-35С. Также уничтожен склад боеприпасов. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» обращает внимание, что на снимках присутствуют защитные сооружения, тогда как сгоревшие борты были на рулежных дорожках.
Генштаб ВСУ сообщил, что 3 октября и в ночь на 4 октября была поражена станция РЭБ в районе Климово в Брянской области. Тип станции и последствия удара не уточняются. По словам губернатора Егора Ковальчука, над регионом в течение суток были уничтожены 153 БПЛА: в Новозыбковском городском округе дрон атаковал движущийся микроавтобус, а в Почепском районе с беспилотника было сброшено взрывное устройство — в обоих случаях пострадали мирные жители.
По словам губернатора Александра Шуваева, вечером 3 октября беспилотники ударили по жилым районам и центру Белгорода. Из-за атаки загорелась одна квартира и шесть машин. Повреждения, по его словам, получили два многоквартирных и пять частных домов, госпитализированы шесть человек, включая троих детей. Утром Шуваев написал, что одна из пострадавших женщин умерла в больнице.
Генштаб ВСУ сообщил об ударах по ряду российских военных объектов 4 октября и в ночь на 5 октября. По информации ведомства, в районе Донецка были поражены место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, а также узел связи, в районе Бердянска — пункт управления и склад беспилотников, в районе Любимовки в Запорожской области — ремонтное подразделение российской армии, а в районах Камыш-Зори, Успенки и Донецка — места сосредоточения личного состава.
Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам будут усилены в ответ на новую тактику российской армии, заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters. По его словам, украинские спецслужбы получили документы, согласно которым Владимир Путин одобрил расширение ударов по гражданской инфраструктуре, логистике, дорогам, школам и больницам с целью заставить жителей покинуть крупные города перед зимой. Зеленский также заявил, что дальнобойная баллистическая ракета FP-9 компании Fire Point будет готова к применению уже этой осенью.
По информации собеседников «РБК-Україна», в течение последних недель украинские военные активизировали охоту за российскими ракетными баллистическими комплексами.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что утром 4 октября СОУ поразили сразу несколько российских грузовиков в районе оккупированного Бердянска в Запорожской области. Тот же канал приводит кадры последствий ударов по логистическим маршрутам в районе Новоалексеевки Херсонской области — сообщается, что по удар попали военные волонтеры, поставлявшие провизию и технику бойцам ВС РФ.
Также 4 октября командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения поразили за 10 дней 43 электроподстанции и одну газораспределительную станцию на оккупированной территории Украины, включая Крым.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со второй половины октября начнется массовое применение малых зенитных ракет по российским реактивным БПЛА, а если эти ракеты покажут хороший результат, их производство можно быстро масштабировать. На той же пресс-конференции Зеленский рассказал, что в качестве дронов-перехватчиков Украина использует дроны «Барс» — по всей видимости, речь идет о реактивных дальнобойных БПЛА.
На Ильском НПЗ в Краснодарском крае усиливают защиту от атак беспилотников: по периметру технологических установок размещают морские контейнеры, между которыми планируется натянуть противодроновые тросы, пишет Exilnova+. Такие меры должны затруднить поражение оборудования предприятия с воздуха. Вместе с этим после атаки на НПЗ 26 сентября, как пишут авторы канала, видимых повреждений установок первичной переработки ими обнаружено не было. В свою очередь, OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ утверждает, что спутниковые снимки Ильского НПЗ после атаки 26 сентября свидетельствуют о поражении основных мощностей первичной переработки нефти. На установках АВТ-5 и АВТ-6 зафиксировано как минимум шесть попаданий, менее мощная АВТ-3 почти полностью выгорела, а в северной части предприятия видны два попадания по технологическим эстакадам и разлив нефти в резервуарном парке.
Число гражданских жертв войны в Украине за первые восемь месяцев 2026 года уже превысило показатель за весь прошлый год, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека. С января по август погибли как минимум 2 222 мирных жителя, еще 13 058 получили ранения — всего 15 280 человек против 14 656 за весь 2025 год. Июль и август стали самыми смертоносными месяцами этого года: за два месяца погибли 820 человек, еще 5 024 получили ранения. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что война входит в «опасную новую фазу»: интенсивность ударов и число гражданских жертв растут. С приближением зимы особую обеспокоенность ООН вызывают удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые могут оставить миллионы людей без электричества и отопления.
Согласно сведениям, собранным волонтерами CIT в «Сводках по обстрелам», за сентябрь 2026 года в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 468 мирных жителей, еще не менее 3 364 человек получили ранения различной степени тяжести.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 октября по 20:00 2 октября стало известно как минимум о восьми погибших и 94 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 24 погибших и 153 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Exilenova+ публикует видео с российским ЗРПК «Панцирь-С2», уничтоженным украинскими дронами. Подробностей о месте и времени удара по комплексу не сообщается.
Также Exilenova+ публикует фотографию последствий попадания в борт российского вертолета Ми-28Н, как сообщается, украинского дрона-камикадзе, намеренно не уточняя подробностей инцидента.
Владимир Зеленский сообщил о поражении расчета ОТРК «Искандер» в Брянской области, подробностей он также не привел.
При крушении стратегического бомбардировщика Ту-95МС в Амурской области 29 сентября погибли восемь российских военных, а не шесть, как ранее сообщало Минобороны РФ. The Insider установил, что среди погибших были как минимум трое офицеров дальней авиации — Андрей Лобанов, Фёдор Павлюков и Андрей Герасимов. Согласно украинской базе Russian Torturers, Лобанов и Герасимов участвовали в боевых вылетах на Ту-95МС, а Павлюков занимался подготовкой летного состава.
Федеральная нотариальная палата РФ 15 сентября разослала региональным палатам письмо о временных ограничениях для граждан, не явившихся по повестке, пишет The Sunday Times. Если с указанной в повестке даты прошло 20 дней, им могут запретить регистрировать ИП и недвижимость, управлять и регистрировать транспорт, а также получать кредиты и займы. Эти меры предусмотрены законодательством еще с апреля 2023 года. В конце сентября нотариусы в Красноярском крае начали отказывать в оформлении доверенностей для представительства призывников в военкоматах, позднее аналогичные случаи зафиксировали в Москве и Самарской области.
Как выяснил The Insider, в России при участии государства сформировался многоуровневый рынок посредников по набору на войну с Украиной: выплаты частным рекрутерам за одного завербованного могут достигать 1,25 млн рублей. По оценке издания, расходы региональных бюджетов только на такую вербовку, без учета выплат самим контрактникам, могут составлять миллиарды рублей ежемесячно.
Вооружения и военная техника
Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал в ходе визита в Киев новый пакет военной помощи Украине на сумму €1 млрд. Также правительство Германии выделит €350 млн на восстановление украинской энергетики. После визита Мерца в украинской компании Quantum Systems сообщили изданию «Мілітарний», что Германия профинансирует производство нескольких тысяч дронов-перехватчиков.
В правительстве Японии планируют возобновить обсуждение передачи или продажи Украине ЗУР для ЗРК Patriot, сообщил экс-министр обороны страны и депутат парламента от правящей Либерально-демократической партии Ицунори Онодера в комментарии «РБК-Україна».
Партнеры Украины сокращают сроки ремонта и обслуживания украинских истребителей F-16, а сообщения о катастрофически долгих сроках восстановления самолетов не соответствуют действительности, утверждает представитель МИД Украины Георгий Тихий. Ранее информацию о наличии такой проблемы подтвердил Владимир Зеленский.
В России прошли стратегические командно-штабные учения «Центр-2026», за ходом которых наблюдал Владимир Путин. В пророссийском Telegram-канале «Осведомитель» отметили участие в учениях таких «долгостроев» российского ОПК, как ЗСУ «Деривация» и танк Т-14 «Армата». По мнению авторов канала, ход учений имел мало общего с реальным полем боя. Тем не менее, там указали на участие в учениях БПЛА и НРТК и предположили, что по замыслу так должны выглядеть боевые действия в случае создания надежной защиты для FPV-дронов. В частности в канале обратили внимание, что на учениях показали наземную пусковую установку для ракет «воздух — земля» Х-39 ЛМУР, которые при этом могут запускаться на дальность не более 20 км, что делает установку уязвимой для дронов. Также там раскритиковали кадры десантирования НРТК с транспортного самолета Ил-76, отметив, что в условиях противодействия вражеской ПВО такие десантные операции всегда заканчиваются провалом. В украинском OSINT-сообществе InformNapalm выяснили, что компания, непосредственно связанная с разработчиком НРТК «Курьер», который и сбрасывали с парашютом с Ил-76, закупает различные комплектующие в Китае.
Другой пророссийский канал — «Военный Осведомитель» — раскритиковал концепцию беспилотного танкового комплекса «Штурм» в модификации танка и боевой машины поддержки танков: по их мнению, главные проблемы — необходимость наличия танка управления с операторами в прямой видимости и потенциальные проблемы со связью, а в целом такая концепция жизнеспособна только при наличии устойчивой спутниковой связи. Также там назвали «самоубийственным» показанный на учениях сброс свободно падающих авиабомб, поскольку для такого бомбометания самолетам необходимо заходить в зону поражения ПВО противника.
В сети появилось видео, на котором украинский НРК сбивает заходящий на него российский FPV-дрон выстрелом из сеткомета.
По словам собеседников «РБК-Україна» в СОУ, сейчас в России производит около двух тысяч «Гераней-4» и «Гераней-5» в месяц. Нарастить их выпуск, по информации источников, удалось благодаря прекращению производства предыдущей модели — «Герань-3» — и переориентации части комплектующих на более новые образцы.
В ГУР сообщают о модернизации российского реактивного дрона «Герань-4», в ходе которой тот был оснащен новой оптико-электронной системой автономной навигации «Сусанин», кумулятивно-режущей боевой частью для поражения мостовых конструкций и опор ЛЭП и реактивным двигателем российского производства.
OSINT-исследователь под ником Jompy считает, что в России занялись расконсервацией танков Т-80У и Т-80УД и модернизацией их до стандарта Т-80УЕ1. Ранее исследователь приводил данные, согласно которым до полномасштабной войны в России на хранении имелось 193 танка этих типов.
«Военный Осведомитель» обратил внимание на кадры российского телевидения с испытанием противодроновых заградительных аэростатов с металлическими тросами. В канале предполагают, что основная цель таких аэростатов — вынудить украинских военных прокладывать более высотные маршруты дронов, которые таким образом будут более уязвимы для обнаружения РЛС и поражения из ЗРК.
О главных событиях войны 2 октября 2026 года — в предыдущей сводке: «Дружественным огнем» сбит российский Ми-8, первое боевое применение украинской баллистической ракеты FP-7. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут