Федеральная нотариальная палата РФ разослала регионам письмо об ограничениях для не явившихся по повестке — The Sunday Times

Федеральная нотариальная палата (ФНП) 15 сентября разослала региональным нотариальным палатам письмо о временных ограничениях, которые могут применяться к гражданам для обеспечения их явки в военкомат по повестке. Документ оказался в распоряжении The Sunday Times. По данным газеты, письмо направили во все региональные нотариальные палаты России, однако журналистам удалось независимо подтвердить его получение только в Калининградской области.

В письме говорится, что к гражданам «могут применяться временные меры» для «обеспечения их явки в военный комиссариат по повестке». ФНП также ссылается на статью 22 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или обязанные состоять на нем и не пребывающие в запасе.

Сами ограничения не новые: они появились в российском законодательстве еще в апреле 2023 года. Если гражданин без уважительной причины не явился по врученной повестке и с указанной в ней даты прошло 20 календарных дней, ему могут запретить регистрироваться как ИП или самозанятому, приостановить кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, ограничить право управления автомобилем, запретить регистрацию транспортных средств, а также отказать в заключении кредитного договора или договора займа. The Insider подробно рассказывал об этих мерах после принятия закона.

В марте 2026 года правозащитники сообщали о первом известном случае, когда через электронный реестр повесток на призывника наложили сразу пять из шести предусмотренных законом ограничений. В августе риелторы во Владивостоке начали требовать у мужчин выписки из реестра повесток перед сделками с недвижимостью, опасаясь, что Росреестр приостановит регистрацию прав собственности, если участник сделки числится как не явившийся в военкомат.

О возможном существовании письма Федеральной нотариальной палаты стало известно еще 29 сентября. Нотариусы в Красноярском крае еще тогда отказывались удостоверять доверенности, позволяющие представлять интересы призывников в военкоматах. Нотариусы ссылались на письма региональной нотариальной палаты и прокуратуры, а Движение сознательных отказчиков сообщало, что похожее информационное письмо могла выпустить и ФНП.

В конце сентября о случаях отказа в выдаче доверенностей призывникам сообщали также в Москве и Самарской области. В Москве нотариус потребовал у мужчины войти в реестр повесток и показать, что в отношении него нет действующей повестки.