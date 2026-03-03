На призывника в России впервые наложили пакет ограничительных мер через реестр повесток — ДСО

«Движение сознательных отказчиков» зафиксировало первый известный случай, когда на призывника наложили пакет из нескольких ограничительных мер через электронный реестр воинского учета. До этого было известно лишь о запрете на выезд из страны, отмечают правозащитники.
ДСО ссылается на документ, полученный от призывника из Калининграда. Еще в ноябре 2025-го он проигнорировал повестку «для уточнения данных» и спустя 20 дней после неявки в военкомат в реестре было автоматически сформировано решение о наложении пяти ограничений.
Закон предусматривает всего шесть возможных ограничений для призывников:
- запрет на регистрацию в качестве ИП;
- запрет на постановку на учет как самозанятого;
- приостановка кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимость;
- ограничение права управления транспортными средствами;
- запрет на регистрацию транспортных средств;
- отказ в заключении кредитного договора или договора займа.
Военкомат наложил на мужчину все ограничения за исключением последнего.
При этом ДСО отмечает, что появление этих ограничений в реестре еще не означает, что они будут работать на практике и соответствующие органы — ФНС, Росреестр, ГИБДД — будут их исполнять. Так, например, до сих пор не настроено взаимодействие с частными кредитными организациями и банками, пишут правозащитники.
Реестр электронных повесток полноценно заработал в мае прошлого года. В сентябре стало известно, что военнообязанным начали через реестр запрещать выезд за границу.