На призывника в России впервые наложили пакет ограничительных мер через реестр повесток — ДСО

«Движение сознательных отказчиков» зафиксировало первый известный случай, когда на призывника наложили пакет из нескольких ограничительных мер через электронный реестр воинского учета. До этого было известно лишь о запрете на выезд из страны, отмечают правозащитники.

ДСО ссылается на документ, полученный от призывника из Калининграда. Еще в ноябре 2025-го он проигнорировал повестку «для уточнения данных» и спустя 20 дней после неявки в военкомат в реестре было автоматически сформировано решение о наложении пяти ограничений.

Закон предусматривает всего шесть возможных ограничений для призывников:

запрет на регистрацию в качестве ИП;

запрет на постановку на учет как самозанятого;

приостановка кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимость;

ограничение права управления транспортными средствами;

запрет на регистрацию транспортных средств;

отказ в заключении кредитного договора или договора займа.

Военкомат наложил на мужчину все ограничения за исключением последнего.