Во Владивостоке риелторы начали проверять по реестру повесток участников сделок с недвижимостью

Во Владивостоке риелторы начали требовать у мужчин в возрасте от 18 до 65 лет выписку из единого электронного реестра повесток при заключении сделок с недвижимостью. Как сообщает Telegram-канал «Реальный Владивосток», такое требование предъявляет агентство недвижимости «Этажи».

В компании пояснили, что Росреестр может приостановить регистрацию прав собственности, если участник сделки числится как не явившийся в военкомат по повестке. По словам риелторов, у них уже были случаи, когда подобного рода вмешательство приводило к срывам сделок.



В ближайшее время проверку клиентов через реестр повесток планируется ввести в офисах агентства по всей стране. В компании говорят, что пытаются таким образом снизить риск приостановки регистрации для клиентов.

Реестр электронных повесток (Реестрповесток.рф) заработал в тестовом режиме еще осенью 2024 года. По действующему в России закону электронная повестка считается врученной через семь дней после того, как появится в реестре. В случае если человек не явится по ней, на него могут быть наложены ограничения, в том числе приостановка кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимость.