Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.41

EUR

96.25

OIL

104.45

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

829

 

 

 

 

 

Новости

Нотариусы в Красноярском крае отказываются заверять доверенности на представительство призывников в военкоматах

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Красноярском крае нотариусы перестали удостоверять доверенности, по которым можно представлять интересы военнообязанных в военкоматах. Об этом сообщило «Движение сознательных отказчиков» (ДСО). Как пишет организация, к ней обратился призывник, которому отказали сразу несколько нотариусов в Красноярске. Отказы были устными, а сами нотариусы ссылались на письма нотариальной палаты и прокуратуры.

Один из нотариусов всё же оформил отказ письменно, вынеся соответствующее постановление, и ДСО уже готовит по этому случаю иск в суд. В распоряжении правозащитников оказались разъяснения краевой нотариальной палаты, на которые опирался этот нотариус. Кроме того, по сведениям ДСО, похожее информационное письмо могла выпустить и Федеральная нотариальная палата. Координатор ДСО Тимофей Васькин заявил:

«Теперь же государство надавило на сообщество нотариусов, чтобы под корень обрубить право призывников на защиту в ходе призывных мероприятий».

Он указал, что палата настаивает на личном исполнении воинской обязанности, хотя никто не просит передавать поверенному право пройти медкомиссию вместо призывника. По словам Васькина, позиции палат не обязательны для нотариусов, но на практике те ставят их выше закона.

В ДСО говорят, что сталкиваются с таким впервые, а прежние единичные случаи решались визитом к другому нотариусу или требованием письменного отказа. Правозащитники считают, что законных оснований для отказа нет, и ссылаются на статью 185 ГК РФ и статью 5 «Основ законодательства РФ о нотариате», закрепляющую независимость нотариуса. В прошлом году попытка законодательно запретить представительство в военкоматах вызвала возмущение, и тогда сенатор Андрей Клишас заявлял, что подобный закон противоречил бы Конституции. В ДСО предполагают, что Минобороны сменило тактику и теперь давит на нотариат через прокуратуру.

28 сентября Владимир Путин в четвертый раз с начала года увеличил штатную численность российской армии — до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие. С марта число военнослужащих в штате выросло на 47 860 человек.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Нотариусы в Красноярском крае отказываются заверять доверенности на представительство призывников в военкоматах»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  3. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте