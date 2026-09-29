Нотариусы в Красноярском крае отказываются заверять доверенности на представительство призывников в военкоматах

В Красноярском крае нотариусы перестали удостоверять доверенности, по которым можно представлять интересы военнообязанных в военкоматах. Об этом сообщило «Движение сознательных отказчиков» (ДСО). Как пишет организация, к ней обратился призывник, которому отказали сразу несколько нотариусов в Красноярске. Отказы были устными, а сами нотариусы ссылались на письма нотариальной палаты и прокуратуры.

Один из нотариусов всё же оформил отказ письменно, вынеся соответствующее постановление, и ДСО уже готовит по этому случаю иск в суд. В распоряжении правозащитников оказались разъяснения краевой нотариальной палаты, на которые опирался этот нотариус. Кроме того, по сведениям ДСО, похожее информационное письмо могла выпустить и Федеральная нотариальная палата. Координатор ДСО Тимофей Васькин заявил:

«Теперь же государство надавило на сообщество нотариусов, чтобы под корень обрубить право призывников на защиту в ходе призывных мероприятий».

Он указал, что палата настаивает на личном исполнении воинской обязанности, хотя никто не просит передавать поверенному право пройти медкомиссию вместо призывника. По словам Васькина, позиции палат не обязательны для нотариусов, но на практике те ставят их выше закона.

В ДСО говорят, что сталкиваются с таким впервые, а прежние единичные случаи решались визитом к другому нотариусу или требованием письменного отказа. Правозащитники считают, что законных оснований для отказа нет, и ссылаются на статью 185 ГК РФ и статью 5 «Основ законодательства РФ о нотариате», закрепляющую независимость нотариуса. В прошлом году попытка законодательно запретить представительство в военкоматах вызвала возмущение, и тогда сенатор Андрей Клишас заявлял, что подобный закон противоречил бы Конституции. В ДСО предполагают, что Минобороны сменило тактику и теперь давит на нотариат через прокуратуру.

28 сентября Владимир Путин в четвертый раз с начала года увеличил штатную численность российской армии — до 2 441 630 человек, из которых 1 550 500 составляют военнослужащие. С марта число военнослужащих в штате выросло на 47 860 человек.